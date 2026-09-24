Évole critica que se apoye más a Ceuta que a Maricarmen, pero "un suicidio por desahucio en Barcelona no mereció su tuit"

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Las claves Generado con IA Jordi Évole critica la mayor movilización social en apoyo a Ceuta frente al caso de Maricarmen, una anciana de 87 años desahuciada tras vivir siete décadas en su vivienda de Madrid. El comentario de Évole en redes sociales ha generado polémica, recibiendo reproches por no pronunciarse sobre el suicidio de una mujer en Barcelona tras ser desahuciada. Cataluña es la comunidad con mayor número de desahucios en España, registrando 6.814 en 2025, lo que representa el 26,6% del total nacional. Isabel Díaz Ayuso responsabiliza a gobiernos anteriores de no cambiar las leyes sobre desahucios y acusa a Pedro Sánchez de querer confrontarla con el caso de Maricarmen.

Jordi Évole ha incendiado las redes sociales a raíz de su irónico comentario sobre el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que llevaba viviendo siete décadas en Madrid.

"La Asociación Valenciana de Empresarios estampando camisetas con el lema 'Todos somos Maricarmen'. Para que los futbolistas la luzcan en los próximos partidos", escribió el periodista de laSexta en X.

Évole hacía referencia a las camisetas con el lema 'Todos somos caballas' que lucieron varios equipos de fútbol, una campaña impulsada por empresarios valencianos en apoyo a los ciudadanos de Ceuta tras la invasión sufrida a finales de julio.

Con su mensaje, el comunicador catalán criticaba que se haya producido una mayor movilización en torno a Ceuta que por el caso de esta anciana, desahuciada este miércoles de un inmueble situado en el distrito de Retiro.

Sin embargo, la comparación se le ha vuelto en contra después de que numerosos usuarios le hayan reprochado que haya pasado por alto el suicidio de una mujer de 54 años en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cinco meses después de ser desahuciada de su vivienda.

Así se lo ha recordado, entre otros, Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

"Hace 3 días una persona en Hospitalet se suicidó tras ser desahuciada. Es la CCAA que lidera los desahucios este año", escribió el secretario general del PP de Madrid.

Hace 3 días una persona en Hospitalet se suicidó ser desahuciada. En la CCAA que lidera los desahucios este año. Pero ni el desahucio ni su muerte mereció un tuit suyo. A Ud MariCarmen le importa un carajo. Salvo para bromitas https://t.co/5TwoV2i6fO — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) September 24, 2026

"Pero ni el desahucio ni su muerte mereció un tuit suyo. A usted Maricarmen le importa un carajo. Salvo para bromitas", le recriminó Serrano.

El caso de Maricarmen es solo uno de los más de 20.000 desahucios que se ejecutan cada año en España, una problemática especialmente relevante en Cataluña.

Efectivamente, la comunidad gobernada por Salvador Illa concentra casi un tercio de los lanzamientos registrados en el conjunto del país.

En 2025, se contabilizaron un total de 6.814 desahucios, el 26,6% del total nacional, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ayuso se defiende

En una entrevista con Nacho Abad para el programa En boca de todos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que la izquierda haya salido en bloque responsabilizándola de lo ocurrido

Ha asegurado, de hecho, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca confrontarla con Maricarmen: "Sánchez quiere deshumanizarme".

"La izquierda está pidiendo que se cumpla una ley franquista. Como durante los gobiernos de Felipe González se pusieron en marcha dos leyes socialistas que acababan con la renta antigua y ponían coto a este proceder de alquileres, nos encontramos ahora con esta situación", ha dicho.

"Zapatero llegó al Gobierno en el 2004. Zapatero y Sánchez han tenido largos años para cambiar las leyes. Y no lo han hecho".