Vivas desmonta con 5 "datos objetivos" la tesis de Marlaska de la "sensación de inseguridad subjetiva" de los ceutíes

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Las claves Generado con IA Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, rebate la versión de Marlaska sobre la inseguridad con cifras concretas. Vivas señala que los expedientes de seguridad ciudadana en agosto aumentaron un 600% respecto al año anterior. El presidente ceutí denuncia que hay 13.000 migrantes en situación irregular, lo que equivale al 15% de la población de Ceuta. Vivas critica la gestión del delegado del Gobierno y la falta de respuesta ante las alertas del CNI sobre la crisis migratoria.

Las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, denominando "sensación de inseguridad subjetiva" la situación que se vive en Ceuta, ha provocado un profundo malestar entre los vecinos. Y a esas palabras ha respondido este viernes con "datos objetivos" el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que ha acusado al ministro del Interior de llevar a cabo un "intento de maquillar la realidad".

Marlaska dijo el pasado martes, durante su tercera visita a Ceuta en lo que va de crisis, que "los datos de delitos registrados han caído por debajo de la media nacional", recordando que el Gobierno ha incrementado el número de policías y guardias civiles en "más de 550" antes y después de la entrada masiva registrada el 30 de julio.

"El incremento de la inseguridad en Ceuta con fundamento en datos es incuestionable", ha replicado Vivas en una rueda de prensa este viernes. El presidente ceutí (PP) ha revelado que los datos que maneja el gobierno de la ciudad indican que el 112 ha abierto 5.233 "expedientes de seguridad ciudadana" durante el mes de agosto frente a los 768 de las mismas fechas del año pasado.

"Ha habido un incremento del 600%. Eso son datos, no subjetividad", ha subrayado, antes de pasar a desgranar los casos en función de la tipología:

-En agresiones se han registrado 1.001 frente a las 67 de agosto de 2025.

-En allanamientos de moradas ha habido 600 frente a 10.

-En episodios de alteración del orden público, 326 frente a 32.

-Respecto a las intervenciones de los bomberos, 89 frente a 14.

-Y las intrusiones en el puerto, donde se ha puesto un campamento para acoger a migrantes, 1.163 frente a 57.

"Lamento mucho no coincidir en la interpretación que hace el señor Marlaska acerca de que esto es una especie de fabulación subjetiva. Desgraciadamente es una realidad que los ceutíes están sufriendo", ha denunciado Vivas, que ha recordado que el ministro también dijo el 1 de agosto que Ceuta estaba recuperando la normalidad. "También esa es una interpretación muy sui generis".

Por otro lado, el presidente ceutí ha afirmado que en la ciudad autónoma todavía quedan 10.000 personas que entraron de forma ilegal los días 30 y 31 de julio. "En Loma Margarita me dicen que hay unas 1.300 personas. En la Hípica, 320. En Loma Colmenar, 1.200. En El Trampolín, 4.500. Entre El Tarajal, asentamientos en el Príncipe Alfonso y en la carpa de Luna Blanca otras 2.700", ha desgranado.

Juan Jesús Vivas en una rueda de prensa en Ceuta este viernes. Gabriela Sardá Núñez Europa Press

"Si a eso le unimos los menores, que son cerca de 2.000 los que están acogidos, y si a eso le sumamos los que hay en el CETI, que son 1.000, esto hace una cifra de 13.000 personas. En qué rincón de España la cifra de migrantes en situación irregular, asistidos, acogidos, representa el 15% de la población total. Creo que pedir más esfuerzos a Ceuta en este sentido me parece una barbaridad", ha expresado.

Vivas ha trasladado que la ciudad tiene que tener una capacidad de acogida "que se corresponda con la de los establecimientos que están concebidos para acoger a inmigrantes en tránsito, sean adultos o menores, y eso son los 600 que hay en el CETI más los 200 de media que puede haber en los centros de menores".

"Si tenemos 800 ya estamos multiplicando por 12 la medida nacional. Por tanto ya está bien de utilizar Ceuta con fines partidistas, los ceutíes no lo van a permitir", ha zanjado.

Dimisión en la Delegación

Durante la rueda de prensa, Vivas también ha valorado la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, a quien ha acusado de "cuestionar" los avisos del CNI sobre la entrada masiva de migrantes.

Vivas ha manifestado su sorpresa por varias manifestaciones hechas por el delegado en los últimos días. "Yo jamás cuestionaría los informes y las aportaciones que pudiera hacer un organismo de prestigio como el CNI con independencia de que vengan en sobre lacrado o mediante otro procedimiento".

"Deja mucho que desear que el delegado del Gobierno diga que trasladaba todas las alarmas de que estábamos viviendo un momento crítico al Ministerio del Interior", ha añadido. "El delegado nos está diciendo todos que la responsabilidad la tienen aquellos cargos a los que les estaba trasladando información de las alarmas y no respondieron".

También le resulta "sorprendente" que Pérez Triano dijera que no se había enterado de la conversación de su jefe Gabinete con el CNI. "Hubiera entendido que el delegado dijera que de esa conversación no puedo hablar porque afectan a la seguridad nacional. Lo que no he entendido nunca es que hablando de seguridad nacional se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Es muy poco probable. Esto se tiene que aclarar", ha rematado.