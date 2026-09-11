JUPOL, UFP y SUP denuncian "jornadas extenuantes" de los policías en Ceuta: "Empiezan a las 6.30 y acaban a las 23 horas"

Policías nacionales desplegados en Ceuta, en una imagen de finales de agosto. EFE

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Las claves Generado con IA Los sindicatos JUPOL, UFP y SUP denuncian jornadas extenuantes de los policías nacionales en Ceuta, con turnos de hasta 14 horas. Los agentes encargados de menores, extranjería y seguridad ciudadana están saturados, especialmente en tareas de identificación de migrantes y MENAS. Reclaman al Ministerio del Interior más medios humanos, mejores condiciones de alojamiento y servicios básicos como baños en las zonas de trabajo. Las asociaciones exigen comunicación oficial, anticipos y compensaciones económicas por la penosidad de la situación que viven los policías desplazados.

Los policías nacionales que llevan temas de menores en Ceuta, extranjería y seguridad ciudadana como la UPR están doblando turnos. Empiezan de madrugada y acaban por la tarde, incluso de noche.

Por poner ejemplos, en Policía Científica están saturados de tener que reseñar a todos los migrantes, un proceso especialmente complicado cuando se trata de MENAS a los que se tiene que comprobar que son menores de edad, a veces, sometiéndolos a una radiografía del tamaño de su fémur para verificarlo.

El sindicato JUPOL ha reclamado al Ministerio del Interior "poner fin a las jornadas extenuantes" que soportan los agentes desplazados a Ceuta, para preservar la seguridad de la ciudad autónoma y evitar que no se produzca una explosión social con disturbios ni cacerías racistas sobre los inmigrantes.

"La fatiga acumulada constituye un riesgo tanto para su salud como para la seguridad del propio servicio", según recuerda Javier Otero, responsable de comunicación de Justicia Policial (JUPOL). "Hay policías que están soportando turnos de 12 y 14 horas".

Desde la Unión Federal de Policía (UFP) también denuncian la duración de las jornadas: "Algunos agentes entran a las seis y media de la madrugada, solo descansan para comer y siguen hasta las once de la noche".

Un portavoz de UFP reclama soluciones al Ministerio del Interior, para atajar la duración de las jornadas de trabajo de los agentes: "Pedimos más medios humanos porque con los que hay no es suficiente. Llevamos pidiendo refuerzos desde antes de que empezara esto".

En la misma línea apunta JUPOL, al recordar que ha llevado a la Dirección General de la Policía ante la Justicia, "por incumplir sus obligaciones preventivas". "Los agentes desplegados en Ceuta están sufriendo condiciones de alojamiento indignas, jornadas extenuantes y graves carencias sanitarias".

Unos agentes realizando tareas de seguridad ciudadana en Ceuta. Europa Press

Las asociaciones profesionales están actuando en bloque con la situación de sus compañeros en la ciudad autónoma. Prueba de ello es que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia tanto la duración de los turnos como el hecho de que los agentes desplazados a Ceuta "desconocen cuánto durará" su comisión de servicio.

"Denunciamos la falta de comunicación oficial y exigimos anticipos, alojamiento digno y una compensación por la penosidad del servicio", según recalca Ana Alarcón, portavoz del SUP.

"Todas las reivindicaciones las tenemos que hacer por vía telemática y la mayoría sin respuesta". "Pedimos reuniones urgentes y nos contesta que no se reúne", tal y como se suma a esta crítica del silencio institucional un portavoz de UFP.

A las jornadas de trabajo, marcadas por las horas extra y la presión social existente en Ceuta, se suma la falta de instalación de baños y servicios higiénicos en la playa del Trampolín donde los policías nacionales permanecen durante largos periodos, debido a que es una de las zonas tomadas por los inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

Así lo lamenta Javier Otero desde JUPOL: "No se puede exigir a un policía que trabaje durante horas en un punto del dispositivo y después no proporcionarle siquiera un lugar donde realizar sus necesidades básicas".