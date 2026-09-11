Detenido en Ceuta un hombre con antecedentes por terrorismo yihadista que tenía prohibida la entrada en España

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un hombre con antecedentes firmes por terrorismo yihadista, al que le estaba prohibida la entrada en España. El detenido había sido arrestado en 2015 en Cataluña por delitos relacionados con el yihadismo y fue identificado tras el asalto masivo de migrantes a Ceuta. El individuo fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Ceuta para tramitar su expulsión del país. Las fuerzas de seguridad han detectado al menos una decena de personas con antecedentes yihadistas entre los migrantes que entraron masivamente en Ceuta la semana pasada.

La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un hombre al que le constaba una condena en firme por yihadismo, que pudo entrar en la ciudad durante asalto del pasado 30 al 31 de julio y que tenía la entrada prohibida en España.

Así lo confirman fuentes de la lucha antiterrorista. El individuo pese a haber sido detenido por el Instituto Armado ha sido trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Ceuta, dado que es este cuerpo policial el encargado de tramitar las expulsiones.

Fuentes antiterroristas señalan que la detención se produjo este jueves, a cargo de especialistas del servicio de Información del Instituto Armado.

Comprobada su identidad y consultadas las bases de datos policiales, los agentes corroboraron que le constaban antecedentes por delitos de terrorismo yihadista, tras haber sido detenido en 2015 en el marco de una operación desarrollada en Cataluña.

Según adelantó EL ESPAÑOL, los especialistas en la lucha antiterrorista del Ministerio del Interior descubrieron a principios de agosto a individuos investigados por delitos de yihadismo en España mezclados entre los migrantes que accedieron masivamente a la ciudad autónoma de Ceuta la semana pasada.

Más de una decena

Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional y la Jefatura de Información de la Guardia Civil (JIGC) han detectado en los análisis realizados en las últimas horas "al menos a una decena" de investigados por terrorismo que años atrás fueron detenidos, condenados y expulsados a Marruecos. Este era uno de ellos.

Mandos de ambos cuerpos especializados en la lucha antiterrorista consultados por EL ESPAÑOL informan de que ya son más de una decena los perfiles radicales o yihadistas detectados tras el análisis de las cámaras de vigilancia sobre el día de la invasión.