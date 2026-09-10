Rabat acusa al PP de caer en el "lodazal populista" y amenaza con "tensiones recurrentes" si España incurre en la "ceguera estratégica" por Ceuta

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Las claves Generado con IA Marruecos advierte a España de posibles "tensiones recurrentes" si se mantiene una "ceguera estratégica" respecto a Ceuta. El Gobierno marroquí niega cualquier implicación en la invasión de Ceuta y acusa a partidos españoles de utilizar a Marruecos en sus disputas internas. Rabat critica iniciativas legislativas españolas recientes, como la nacionalidad para saharauis, y rechaza ser "chivo expiatorio" de conflictos políticos. Un informe policial español apunta a una invasión de Ceuta organizada por gendarmes marroquíes, mientras Marruecos insiste en la necesidad de cooperación bilateral.

Marruecos ha elevado este jueves el tono de su respuesta a España y ha advertido de que una "ceguera estratégica" puede convertir la relación bilateral en "una fuente de desconfianza crónica y de tensiones recurrentes".

La amenaza figura en un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí en plena controversia por la invasión perpetrada por más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.

Estas palabras llegan tras la publicación de los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la inteligencia española sobre el papel "connivente" y "negligente" de las autoridades marroquíes en la invasión de Ceuta.

Rabat niega cualquier implicación en los hechos y sostiene que "ningún dato, hecho o informe" acredita la participación de Marruecos.

El Gobierno de Rabat acusa además a los "partidos históricos" españoles de utilizar al Reino como instrumento de sus disputas internas y les reprocha expresamente haber caído en el "lodazal en el que la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común".

El comunicado de Exteriores marroquí llega minutos más tarde de que el Congreso de los Diputados aprobase dar la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española.

Marruecos considera "lamentable" que determinadas instituciones legislativas y judiciales hayan incurrido en "iniciativas desafortunadas" que, según su interpretación, "allanan el camino a la desavenencia".

"Las derivas en las que el discernimiento cede ante el simplismo y el análisis objetivo deja paso a la acusación forman parte de una estrategia del miedo perjudicial para todos", sostiene el comunicado.

El Gobierno marroquí vincula este deterioro de la relación con el tratamiento que desde España se está haciendo de la invasión de finales de julio. Rabat afirma que la cooperación migratoria entre ambos países "siempre ha sido coordinada y eficaz", aunque reconoce que los acontecimientos de ese mes requieren "un examen exhaustivo" para esclarecer sus circunstancias, identificar las injerencias y denunciar las manipulaciones.

"¿Por qué mantener la acusación contra Marruecos cuando ningún dato, hecho o informe acredita implicación alguna de las autoridades marroquíes?", pregunta el ministerio de Exteriores marroquí, respaldando así a Pedro Sánchez.

"No aceptamos ser chivo expiatorio"

Lo cierto es que, como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el informe de la Policía Nacional entregado a la jueza María Tardón revelaba que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio y con el objetivo de violar la frontera española (y de la Unión Europea) bajo la apariencia de una crisis migratoria.

El informe descartaba que la invasión de la ciudad española de Ceuta fuera un incidente espontáneo y considera que respondió a un proceso planificado con una finalidad migratoria solo aparente. Así lo está investigando la juez Tardón.

Rabat se pregunta también: "¿Por qué no se devuelve a los migrantes irregulares, cuando el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos?", pregunta.

Y añade: "¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado insistentemente su retorno? La respuesta a estas preguntas no debe buscarse en Marruecos, sino entre los actores españoles implicados".

Rabat reclama que no se cuestione el modelo de relación establecido durante los últimos años por lo que considera una disputa política interna española. "Marruecos se niega a convertirse en un instrumento electoral y tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos", sentencia el comunicado.

El Gobierno marroquí insiste en que la proximidad geográfica entre ambos países hace inevitable la necesidad de cooperación. "La vecindad geográfica es una realidad inmutable".