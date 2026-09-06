Centenares de ceutíes vuelven a concentrarse frente a la Delegación del Gobierno al grito de "invasores, expulsión"

Decenas de personas sostienen una pancarta con el lema 'Por los niños de Ceuta' en la manifestación de este domingo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Centenares de ceutíes se manifestaron este domingo frente a la Delegación del Gobierno en la Plaza de los Reyes. La protesta exigía el fin de la situación de excepcionalidad tras el intento de invasión del 30 de julio. Bajo el eslogan "Por los niños de Ceuta", los asistentes pidieron la expulsión de los considerados invasores que permanecen en la ciudad.

Los ceutíes han vuelto a tomar las calles de su ciudad este domingo para exigir al Gobierno el fin de la situación de excepcionalidad que viven desde el intento de invasión del pasado 30 de julio.

Lo han hecho en una manifestación que ha concluido en la céntrica Plaza de los Reyes, donde se encuentra la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Convocada bajo el eslogan "Por los niños de Ceuta", los asistentes han pedido la "expulsión" de todos los invasores que siguen en la localidad española.

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