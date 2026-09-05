La "violenta" muerte de un delfín por inmigrantes sin identificar en Ceuta llega a la Guardia Civil

Inmigrantes en la playa del Trampolín levantando el delfín como un trofeo. Cedido.

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Las claves Generado con IA Una cría de delfín mular murió en la playa del Trampolín, Ceuta, tras ser sacada del agua y golpeada presuntamente por varios inmigrantes sin identificar. La denuncia fue presentada por la asociación ecologista DAUBMA, que aportó vídeos, fotos y audios como pruebas ante la Guardia Civil. El delfín es una especie protegida y la ley contempla sanciones de hasta dos millones de euros para este tipo de delitos. La identificación de los responsables es complicada, ya que serían migrantes sin documentación que ocupaban la playa.

Ceuta ha sumado a su lista un nuevo suceso que ha agravado más la tensión entre los vecinos durante la invasión que vive la ciudad autónoma desde el 31 de julio.

La muerte de una cría de delfín mular en la playa del Trampolín durante este miércoles ya ha llegado a la Guardia Civil tras la denuncia presentada por DAUBMA, una asociación ecologista que acusa a varios inmigrantes de sacar al animal del mar y provocarle lesiones que acabaron con su vida.

La Asociación Plataforma en Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) ha entregado a la Guardia Civil vídeos, fotografías y varios audios de un testigo que presenció los hechos.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge que la cría "resultó herida" durante el incidente y apunta a que esas lesiones pudieron causarle la muerte. El escrito señala también que las personas implicadas eran migrantes que se encontraban ocupando la playa.

Los vídeos comenzaron a circular esta semana en redes sociales. En ellos se ve cómo varias personas sacan al delfín del agua, lo levantan entre gritos y vítores y lo exhiben como si fuera un trofeo. Poco después, confirmaron la muerte de la cría.

Denuncia publicada por DAUBMA. DAUBMA

Uno de los audios incorporados a la denuncia asegura incluso que el delfín recibió un "palazo". La asociación considera que existen indicios suficientes para investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades.

El problema ahora es identificar a los implicados.

Según explican fuentes de la asociación a este periódico, las personas que aparecen en las imágenes serían migrantes sin documentación, lo que dificulta su identificación y la posibilidad de exigir responsabilidades si finalmente se acredita un delito o una infracción administrativa.

"A ese animal lo mataron, porque tengo el audio donde dice el chaval que lo grabó", sostiene uno de los denunciantes.

El autor de las imágenes es Juan Ruiz, creador de contenido que lleva semanas documentando lo que ocurre en Ceuta y que cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram.

Ruiz relata a EL ESPAÑOL que "entró en shock e hizo lo que pudo" para evitar el desenlace.

Según su versión, el animal estaba "desorientado" cuando varias personas lo sacaron del agua. Después consiguieron devolverlo al mar. Sin embargo, asegura que poco después volvieron a cogerlo y a golpearlo.

"Vi cómo lo sacaban violentamente del agua. Estaba desorientado, entonces esta gente lo vio, lo pescó y lo mató", afirma.

Ruiz también cree que el animal pudo acabar siendo consumido por quienes lo capturaron, aunque reconoce que ese extremo no puede confirmarse.

Una especie protegida y sanciones de hasta dos millones.

La gravedad del caso aumenta porque el delfín mular. La legislación prohíbe matar, capturar, perseguir o molestar de forma intencionada a animales protegidos.

La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla multas de entre 3.001 y 200.000 euros para las infracciones graves.

Las muy graves pueden alcanzar los dos millones de euros, en función del daño causado, la intencionalidad y las circunstancias del caso.

Por ahora, el denunciante que acudió personalmente a la Guardia Civil asegura que no ha recibido novedades.

"Ni me han pedido datos ninguno que no tengo puesto en el atestado", explica a este periódico.

Una situación fuera de lo común que vuelve a mostrar la inexplicable situación que atraviesa Ceuta. Tanto por la preocupación de las asociaciones por la fauna animal como por la de los vecinos por su seguridad.