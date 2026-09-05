Puente se 'apropia' del muelle de Ceuta para albergar a migrantes en contra de la resolución de la autoridad portuaria

La medida ha generado fuerte rechazo entre los vecinos de las barriadas cercanas al puerto y un colegio, que han protestado para exigir información y oponerse a la ubicación.

La decisión se basa en la excepcionalidad de la situación y utiliza 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario para áreas de descanso, atención sanitaria y social.

El ministro Óscar Puente ha ordenado instalar carpas para acoger a más de 1.000 migrantes en el puerto de Ceuta, pese a la negativa de la Autoridad Portuaria.

Óscar Puente ha pasado este sábado por encima de la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

El ministro de Transportes ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes en la zona.

Fuentes de ese despacho han explicado a EFE que, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

De este modo, Transportes pasa por encima de la decisión adoptada este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, un organismo controlado por la ciudad de Ceuta.

La entidad votó en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

La solicitud de Migraciones tenía por objeto "la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional".

Además, indica que "la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario".

También la preparación de "áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad".

El equipo de Puente ha basado su decisión en "la excepcionalidad de la situación en Ceuta".

Ante esa situación, el ministerio ha tomado el mando y ha decidido atender la citada solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones, autorizando el uso de una parte de la zona de servicio del puerto que está ya abierta a la ciudad.

Rechazo ceutí

La propuesta ha generado un fuerte rechazo de la sociedad ceutí, especialmente de los vecinos de la zona del puerto.

De hecho, los habitantes de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta han salido a la calle este viernes y este sábado para pedir que se frenara el establecimiento en el muelle.

Los vecinos han mostrado su rechazo a esta ubicación al entender que las parcelas que el Gobierno central pretende acondicionar están muy cerca de estas dos barriadas así como de un colegio público.

Los manifestantes han pedido tener información por parte del Gobierno, que es el propietario de los terrenos, antes de llevar a cabo ninguna acción.

En las protestas han participado muchos menores con banderas de Ceuta y España y con pancartas donde se podía leer "Necesito ser niño en mi ciudad" o "Retornos ágiles y efectivos ya", en contra de la presencia en las calles de los migrantes.