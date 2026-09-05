Feijóo exige a Sánchez firmeza en Ceuta: "España no tiene que pedir permiso para proteger sus fronteras y su territorio"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo reclama mayor firmeza al Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis fronteriza en Ceuta. El líder del PP insiste en que España no necesita pedir permiso para proteger sus fronteras y su integridad territorial. Feijóo sitúa la soberanía nacional y la situación en Ceuta en el centro del debate político en el inicio de curso del PP madrileño.

Alberto Núñez Feijóo ha situado la soberanía nacional y la crisis en Ceuta en el centro del debate político durante el arranque del curso del PP de Madrid en Getafe.

El líder de la oposición ha cargado duramente contra la diplomacia de Pedro Sánchez hacia Marruecos, exigiendo un giro radical en el control de la frontera sur: "España no tiene que pedir permiso para controlar sus fronteras, es su obligación".

Asimismo ha subrayado que la Nación "no tiene que pedir permiso ni perdón para mantener su integridad territorial".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.