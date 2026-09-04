"Yo he visto 'The Walking Dead' en Ceuta": Iker Jiménez pide a los políticos que pisen la ciudad "para entender lo que pasa"

Las claves

Las claves Generado con IA Iker Jiménez denuncia la cruda situación en Ceuta tras visitar la ciudad y reclama a los políticos que conozcan la realidad de primera mano. El periodista describe escenas impactantes en las calles, como personas durmiendo a la intemperie y niñas escondiéndose, alejadas del relato oficial. Durante el programa Horizonte, se mostraron las denominadas "toperas", refugios improvisados en la montaña utilizados por migrantes marroquíes. El especial de Horizonte en Ceuta logró récord histórico de audiencia, liderando el prime time con un 14,4% de cuota de pantalla.

Iker Jiménez realizó este jueves en Horizonte un estremecedor relato de lo que ha visto en Ceuta durante su visita esta semana para cubrir la crisis.

Con sus palabras, el periodista quiso reclamar a los políticos que abandonen los despachos y conozcan sobre el terreno la realidad que se vive en las calles y los barrios de la ciudad autónoma.

"La delegación del Gobierno es una plaza. Un político va, dice 'no sé qué', se mete en la plaza y se vuelve. ¿Usted qué ha visto de Ceuta? Porque yo he visto The Walking Dead", afirmó el presentador de Mediaset.

"He visto cientos de personas vagando en la noche, durmiendo [en las calles], peleándose... Cientos de niñas, y lo he grabado, debajo de las estructuras de algunos bloques. No hay nada normal".

"Los políticos de turno van a ese sitio, les hablan a ustedes y les dicen que comprenden lo que pasa en Ceuta. No, amigo", continuó para describir a continuación la cruda realidad que él mismo ha presenciado.

Alguien tenia que decirlo y ha sido Iker Jiménez @navedelmisterio. pic.twitter.com/ZU4Zk63jwi — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) September 3, 2026

"Ceuta es las niñas de 13 años escondiéndose en las sombras y ordenadas por ciertos jóvenes, cortados, y las mujeres que dicen que hay gritos en el cementerio y que tienen sarna en las piernas", relató.

Una realidad que, a su juicio, queda fuera del relato que llega a las instituciones: "Eso no se sabe en la Delegación del Gobierno, en la sala de prensa, seas del color que seas. Hay que irse a Ceuta al monte y a los barrios para entender lo que pasa".

Iker Jiménez, por otra parte, sigue preguntándose "cómo es posible" que algo así haya ocurrido en España: "¿Esto ha ocurrido en la historia de algún país de esta manera?".

El periodista también compartió con los espectadores de Cuatro la sensación de "extraña calma" que experimentó al adentrarse de noche en la playa del Trampolín.

Así ha comenzado #Horizonte con un equipo especial desplazado a Ceuta, encabezado por Iker Jiménez. pic.twitter.com/eQXFcQT1Or — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 31, 2026

"Estaban muy, no agresivos, expectantes. Mi impresión es que había una gran coordinación y, me imaginé en ese momento, si tú tienes de verdad una crisis migratoria con hambre, deseos de sobrevivir, 5.000 tíos acaban en la guerra entre ellos por comer lo del otro".

Además, Iker Jiménez desveló la pintada que encontró en el colegio Rosalía de Castro, donde estuvo entrevistando a su directora.

Según contó, en una de las paredes podía leerse: "Somos de Marruecos y sabemos por qué estamos aquí".

El programa, por otro lado, mostró las "toperas", "pequeños agujeros dentro de la montaña" que algunos marroquíes han convertido en sus hogares. "Pueden ser gente perseguida, gente que tiene deudas con la justicia", afirmó.

Récord de audiencia

Horizonte ha arrancado la temporada en máximos de audiencia. El programa, que desde el lunes se encuentra analizando la crisis de Ceuta, registró este jueves el mejor resultado de todos los tiempos.

El formato de Cuatro lideró en prime time al registrar un gran 14,4% de cuota.

Se trata de una cifra que le permitió superar al estreno de la serie Las hijas de la criada en Antena 3 (12%) y a la vuelta del programa de Manu Sánchez, El perro andaluz, en La 1 (11,5%).

Horizonte tuvo un papel destacado en el sorpasso de Cuatro a Telecinco, su 'hermana mayor', en la media diaria de audiencia de este jueves, junto a otros espacios de actualidad como En boca de todos, con Nacho Abad (9,9%) y Todo es mentira, con Risto Mejide (9,7%).

Enorme #Horizonte, en directo desde Ceuta, al lograr ayer RÉCORD HISTÓRICO en share



📹 14.4% DE SHARE para el programa de Iker y Carmen, que reúne a 983.000 espectadores y más de 2.3 millones de contactos



📹 LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/UadS7CSW06 — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2026

Cuatro anotó un 8,9%, ocho décimas más que Telecinco (8,1%).

En la mesa de debate de Horizonte, por cierto, se encontraba Jorge Calabrés. El subdirector de EL ESPAÑOL fue contundente al señalar que "Ceuta es el final de Pedro Sánchez".

"Le va a hacer más daño que la corrupción, que todos los escándalos que hemos visto, que gobernar sin presupuestos y que todas las concesiones al independentismo".

"Sánchez ha vendido Ceuta, ha abandonado a los ceutíes y Sánchez está al servicio, o por lo menos, cuenta con la complicidad de Marruecos", dijo para sentenciar: "Es el responsable de todo lo que está pasando en Ceuta desde el 31 de julio".