Robles firma el ascenso de Balas a coronel: seguirá en la UCO al frente de las causas contra el PSOE hasta finalizarlas

El teniente coronel a cargo del área de delitos económicos de la UCO. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha firmado el ascenso de Antonio Balas a coronel, permitiéndole continuar al frente de la UCO. Balas seguirá dirigiendo las investigaciones abiertas sobre corrupción que afectan a dirigentes y cargos vinculados al PSOE. El ascenso no implica su salida de la UCO, como pretendían Interior y Moncloa, sino que permanecerá hasta finalizar las causas bajo su responsabilidad. Entre las investigaciones bajo su mando figuran el caso Koldo, casos relacionados con Begoña Gómez, David Sánchez y el fiscal general Álvaro García Ortiz.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre el ascenso a coronel del teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de forma que seguirá al frente de las investigaciones que tiene abiertas y que afectan a distintos dirigentes y cargos vinculados al PSOE.

Así figura en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, publicado este viernes y conocido por EL ESPAÑOL. Balas proseguirá en su puesto en comisión de servicio hasta "desaparecer las causas que lo motivan". Así lo rubrica la ministra, con el objetivo de "mantener los niveles adecuados de seguridad pública".

El ascenso no supondrá, por tanto, la salida de Balas de la UCO, como pretendía la cúpula del ministerio del Interior y Moncloa. Así lo había pedido el hasta ahora teniente coronel, con el fin de culminar las pesquisas que mantiene abiertas sobre la corrupción política y económica que han convulsionado al Gobierno en los últimos años.

El coronel continuará dirigiendo la unidad durante el periodo necesario para culminar las causas que tiene bajo su responsabilidad, entre ellas las investigaciones judiciales que han puesto el foco en la cúpula del PSOE y en varios de sus principales dirigentes.

Más allá del caso Koldo, bajo su tutela también se han desarrollado las investigaciones sobre la esposa del Presidente, Begoña Gómez, sobre su hermano, David Sánchez, y sobre Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ya condenado.

Por supuesto, también el caso Leire, que ha conducido a la imputación de sus superiores jerárquicos, el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y la directora general, Mercedes González, por presuntamente maniobrar para torpedear las investigaciones de la unidad que Balas dirige.

Con este documento recién firmado Robles refrenda lo que había solicitado Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo. Los dos habían solicitado que Balas siguiera en el cargo para que continuara con esas diligencias.