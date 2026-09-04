Policías denuncian "represalias" del Gobierno a los agentes que hicieron el informe de Ceuta que señala a Marruecos

Agentes de la Policía Nacional desplegados en las inmediaciones de la playa del Trampolín. Reduan Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Jupol denuncia que el Gobierno toma represalias contra los policías que elaboraron el informe sobre la entrada masiva en Ceuta. El informe del CENIF apunta a una participación activa de fuerzas marroquíes en la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta. El sindicato critica que Interior investigue a los autores del informe, en vez de explicar la gestión política de la crisis. Jupol exige al ministro Marlaska que aclare públicamente las actuaciones sobre los agentes y garantice su protección.

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, denuncia que el Gobierno ha emprendido "represalias" contra los agentes del Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF) que elaboraron el informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que apunta a la participación de gendarmes marroquíes en la llegada masiva de más de 70.000 personas a Ceuta de finales de julio.

En un comunicado, Jupol señala que hay una situación de "acoso gubernamental al más alto nivel desde ayer -por este jueves- contra los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, indagando sobre documentos, informes o alertas de cualquier naturaleza que se hubieran emitido en los días, semanas y meses anteriores a la invasión de Ceuta".

Jupol ha indicado que se trata de una "represalia" por el informe policial entregado a la magistrada María Tardón y exige al Ministerio del Interior que "cese inmediatamente esta persecución contra los agentes". Además, exige al ministro Fernando Grande-Marlaska que "dé la cara y explique públicamente qué actuaciones se están llevando a cabo sobre los policías" del CENIF y con qué finalidad.

Para Jupol resulta "especialmente preocupante" el contraste entre el informe elaborado por el CENIF, de 55 páginas y con "abundante" documentación gráfica sobre la participación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes en la entrada masiva en Ceuta, y el documento elaborado por la Guardia Civil, "de apenas tres páginas".

"El sindicato reclama que se garantice que ningún funcionario sea represaliado por elaborar un informe profesional y documentado, y que la Audiencia Nacional pueda valorar, con absoluta independencia, todos los informes existentes, sin injerencias ni presiones de ningún tipo", reza el comunicado.

Además, desde el sindicato consideran "absolutamente inaceptable" que Marlaska "centre ahora sus esfuerzos" en tratar de dilucidar quién realizó los informes o qué alertas fueron trasladadas antes de la entrada masiva, "en lugar de explicar por qué esas informaciones no fueron adecuadamente atendidas y qué decisiones se adoptaron desde el ámbito político".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.