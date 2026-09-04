El informe de la Guardia Civil sobre Ceuta: tres páginas de un mando de confianza del DAO imputado por el 'caso Leire'

En contraste, el informe del CENIF de la Policía Nacional detalla en 55 páginas la implicación de fuerzas de seguridad marroquíes y descarta una finalidad migratoria en los hechos.

El informe apenas aporta información relevante y está alineado con la tesis del Gobierno de que no hubo información previa sobre la invasión.

El documento está firmado por el general Luis Peláez Piñeiro, un mando de confianza del DAO Manuel Llamas, imputado en el 'caso Leire'.

El informe de la Guardia Civil sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta consta únicamente de tres páginas y fue elaborado por la UCE-3.

El informe elaborado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil para la juez María Tardón sobre la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta tiene tres páginas.

El documento, según fuentes conocedoras del mismo, ha sido elaborado por la UCE-3, una sección de Información encargada de investigar asuntos relativos a la seguridad nacional y elementos desestabilizadores del Estado.

La Guardia Civil decidió que fuera esta unidad la encargada de elaborar el informe debido precisamente a su especialización en asuntos de esa índole.

Según las mismas fuentes, el informe va firmado por el general jefe de Información de la Guardia Civil, Luis Peláez Piñeiro, considerado un mando de confianza del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.

Llamas está imputado en el 'caso Leire' y ha sido mantenido en su puesto por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las tres páginas apenas contienen información relevante sobre lo sucedido en Ceuta.

A juicio de quienes han podido consultar el documento, no aporta elementos sustanciales para esclarecer las cuestiones que permanecen abiertas en el caso de la invasión de Ceuta.

Todo lo contrario que el informe del Centro Nacional de Extranjería y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Ese documento, revelado por EL ESPAÑOL, describía en 55 páginas la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en los hechos.

En sus conclusiones establece que no hubo finalidad migratoria en la invasión, que fue una operación guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano.

Las conclusiones del CENIF echan por tierra la estrategia de complacencia con Marruecos adoptada por el Gobierno y ofrecen una base sólida para que la Audiencia Nacional investigue esos hechos.

La Guardia Civil había recibido un encargo similar para analizar desde el punto de vista de la información y la seguridad los acontecimientos registrados en Ceuta.

Pero las tres páginas de su trabajo apenas contienen información "relevante" y, según las fuentes consultadas, está "totalmente alineado" con la tesis del Gobierno de que no hubo información previa a la invasión.

El contenido y la extensión del informe han provocado malestar entre algunos miembros de la unidad. "En UCE-3 nadie quiere inmolarse porque sabe lo que hay", explican fuentes de Información conocedoras del documento.

La frase resume el ambiente interno que se respira en los últimos meses en esta y otras unidades de élite del Instituto Armado.

Según apuntan desde Guardia Civil en Ceuta, el dispositivo en la ciudad lo conformaban hasta este verano 70 agentes, y la noche del 30 de julio había sólo tres en el punto de la entrada masiva de la playa del Tarajal.