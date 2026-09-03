Miras reclama "medios" a Interior para "combatir a las mafias" tras embestir una narcolancha a la Guardia Civil

López Miras, este miércoles, en el balcón del Ayuntamiento de Murcia, durante la concentración de apoyo a Ceuta. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA Miles de personas se concentraron en la Región de Murcia en apoyo a Ceuta y la unidad de España, respondiendo a la convocatoria de la FEMP por el Día de Ceuta. El presidente murciano, Fernando López Miras, criticó al Gobierno de España por su gestión ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y exigió mayor apoyo para la ciudad autónoma. Durante la concentración, se conoció que una narcolancha embistió a una patrullera de la Guardia Civil en Águilas, dejando tres agentes heridos y dos detenidos. López Miras reclamó al Ministerio del Interior más recursos para las Fuerzas de Seguridad, denunciando la falta de medios para combatir el narcotráfico y el tráfico de personas.

"La Región de Murcia alza la voz por la unidad de España. La causa de Ceuta es también la de todos los españoles". "La Región de Murcia está con Ceuta".

Tales fueron las palabras empleadas por el presidente murciano, Fernando López Miras, a través de su cuenta personal de 'X', para resumir el sentir de las miles de personas que este miércoles por la tarde se concentraron frente al Ayuntamiento de la capital del Segura.

López Miras subrayó que la sociedad murciana se ha pronunciado "con rotundidad, claridad y fortaleza” para lanzar un mensaje al Gobierno de España: "Ceuta no se vende. Ceuta se defiende".

Esta concentración a la que asistió el presidente autonómico, junto a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, formaba parte de la convocatoria lanzada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta.

La Delegación del Gobierno informó de que cerca de 20.000 personas se reunieron en el Ayuntamiento de Murcia, 5.000 frente al Consistorio de Cartagena y 2.500 en Yecla.

"La unidad de España no se negocia; la integridad territorial de España y la soberanía de España en Ceuta no se cuestionan", tal y como ha recalcado López Miras en un comunicado difundido por el Palacio de San Esteban.

Una veintena de los 45 municipios de la Región de Murcia se sumaron a esta jornada de apoyo a Ceuta, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias: Lorca, Caravaca de la Cruz, Molina de Segura, Cieza, Totana, San Javier...

López Miras fue muy crítico con la respuesta del Gobierno de España ante la entrada masiva a Ceuta de inmigrantes en situación irregular, procedentes de Marruecos en su gran mayoría, al afirmar que el Palacio de la Moncloa “ha abandonado a los ceutíes” y sigue sin dar soluciones para que la ciudad autónoma pueda recuperar la normalidad.

Narcolancha en Águilas

Durante la concentración trascendió que tres guardias civiles resultaron heridos, tras ser embestida su patrullera por una narcolancha interceptada en Cabo Cope, en el término municipal de Águilas, cuyos dos ocupantes habían sido detenidos.

Tal incidente, uno más entre el Instituto Armado y el mundo del narco, cada vez con mejores embarcaciones y armamento de guerra, provocó que López Miras volviera a reclamar al Ministerio del Interior que dote de mayoes recursos a las Fuerzas de Seguridad que luchan contra el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos en pateras.

"¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España dote a la Guardia Civil de los medios necesarios para combatir a las mafias con seguridad y garantías?"



"Nuestros agentes se juegan la vida desprotegidos ante la inacción del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno".



"Basta ya de manipulación y mentiras. Toda mi solidaridad y apoyo con los agentes heridos, a quienes deseo una pronta recuperación".