La indulgencia bíblica de Sánchez con Marruecos: ¿qué condiciona al presidente?

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez se ha quedado solo en su defensa a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta, sin el respaldo de ningún grupo parlamentario ni de sus socios. El presidente asegura que solo actuaría con contundencia contra Marruecos si dispusiera de pruebas sólidas, mostrando una actitud de indulgencia. La prensa oficialista marroquí celebra la contención diplomática de Sánchez, que contrasta con la reacción más firme de otros países europeos en situaciones similares. El único gesto del Gobierno ha sido convocar a la embajadora marroquí el 21 de agosto, pero la cita no fue pública hasta dos semanas después y la diplomática no acudió.

¿Por qué Sánchez sigue exculpando a Marruecos? El presidente se ha quedado solo en su defensa a Rabat y ha asegurado que sólo actuaría de manera contundente si dispusiera de “pruebas sólidas” en su contra.

Pero ninguno de los grupos parlamentarios, ni siquiera sus socios, ha respaldado esta indulgencia bíblica.

La contención dialéctica y diplomática ha sido celebrada por la prensa oficialista marroquí, pero sobre todo choca con la reacción que han mantenido otros gobiernos europeos de todo signo político cuando potencias vecinas como Rusia, Bielorrusia o Turquía les han intentado chantajearlos o presionarlos a través del envío de inmigrantes.

El único gesto que ha tenido el Gobierno, según ha revelado Sánchez, ha sido convocar a la Embajadora de Marruecos el pasado 21 de agosto y esta, ni siquiera, acudió.

Una convocatoria así tiene una dimensión pública cuando un gobierno quiere demostrar a sus ciudadanos que defiende sus intereses.

¿Por qué ocultarla entonces hasta ahora, dos semanas después y pese al estentóreo clamor popular?

Cuando el Presidente está dispuesto a confrontar a medio mundo pero se contiene ante un solo vecino, cabe preguntarse qué es lo que condiciona su capacidad de reacción.