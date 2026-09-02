Ana Rosa carga contra Marlaska y exige su dimisión: "¿No conoce los informes de su Policía? ¿Nos toman por idiotas?"

Ana Rosa Quintana, durante el editorial de este miércoles, 2 de septiembre, en su programa. Telecinco

Las claves

Las claves Generado con IA Ana Rosa Quintana ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras un informe policial que contradice la versión oficial sobre la invasión de Ceuta. La presentadora ha criticado que el ministro niegue conocer el informe policial que advertía de un "riesgo extremo" de asalto a Ceuta y ha calificado la situación de "ridículo histórico". Ana Rosa ha llamado a la movilización ciudadana en defensa de Ceuta y ha acusado al PSOE de intentar boicotear estas manifestaciones. Ha diferenciado entre ser socialista y ser "sanchista", criticando duramente la actitud del Gobierno y su gestión de la crisis en Ceuta.

Ana Rosa Quintana ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse el contenido de un informe de la Policía que contradice la versión mantenida durante semanas por el Ejecutivo de la invasión de Ceuta.

Según reveló en exclusiva EL ESPAÑOL, el documento señala que el Gobierno fue advertido de que existía un "riesgo extremo" de que se produjera un asalto a la ciudad autónoma.

La presentadora de Telecinco ha exigido la dimisión del ministro en el editorial de este miércoles. "Menos mal que Marruecos colabora. Marlaska insiste en que no sabía nada. Solo por eso debería dimitir", ha dicho contundente.

"¿Un ministro del Interior no conoce los informes de su propia Policía? ¿Nos toman por idiotas?", ha continuado Quintana.

Después de escuchar el contenido de la carta enviada por el ministro del Interior, en la que niega tener conocimiento de dicho informe, la periodista lo ha calificado de "ridículo histórico".

"¿En manos de quién está la seguridad de nuestro país?", se ha preguntado.

"Un ministro del Interior que no se entera porque no se lo han dicho... Eso sí, sale aplaudiendo a Pedro Sánchez, es que tiene que dimitir esta misma mañana", ha insistido.

Llama a la movilización

En el editorial, Ana Rosa también ha llamado a la movilización por Ceuta, prevista para este miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, frente a los ayuntamientos de los municipios españoles.

"Es el momento de salir a la calle. Si 80.000 personas fueron capaces de cruzar nuestras fronteras, nosotros podemos inundar las calles", ha dicho.

"Porque somos un pueblo solidario con los nuestros, porque estamos orgullosos de nuestras raíces. Porque Ceuta no se rinde ni se vende. Ceuta se defiende".

Al mismo tiempo, Ana Rosa ha criticado al PSOE por "desmarcarse de las manifestaciones cuando toda España muestra su apoyo a los ceutíes".

La presentadora ha subrayado que, en un "intento fallido", el partido socialista ha intentado "boicotear" la movilización ciudadana, al menos la de Madrid.

"¿Pero qué le pasa al PSOE? ¿Por qué hace este ridículo de pedir que no se acuda a estas concentraciones sin banderas, sin colores ni ideología de ningún tipo? ¿Qué le está pasando al relato del PSOE".

"Ni el presidente ni ningún ministro pueden salir a la calle porque les abuchean y ahora pretenden que sus alcaldes no salgan de sus despachos", ha proseguido, para añadir: "Afortunadamente, hay socialistas solidarios, porque una cosa es ser sanchista y otra muy distinta, ser socialista".

"Si fuera por Moncloa, el gobierno solo animaría a reivindicar con pancartas el derecho del presidente a tener vacaciones", ha rematado en un tono muy duro.