Correos pagó al marido de Iceta la formación para que pilotara aviones más grandes tras ser enchufado por Koldo en Iberojet

El proyecto de Correos Cargo, que contemplaba el uso del avión para transporte de mercancías, resultó fallido y generó elevados costes para la empresa pública.

La contratación y formación del marido de Iceta coincidieron con el rescate público de 320 millones de euros al Grupo Ávoris, matriz de Iberojet, aprobado por el Gobierno.

La habilitación de García Rosique se realizó usando un Airbus A330 de Correos Cargo, un hecho inusual y mucho más costoso que la formación habitual en simuladores.

Correos pagó la formación de Ángel García Rosique, marido de Miquel Iceta, para pilotar aviones de mayor tamaño tras ser contratado en Iberojet gracias a gestiones de Koldo García.

Correos asumió el coste del avión empleado para completar la formación de Ángel García Rosique, marido del entonces ministro Miquel Iceta, después de que Koldo García facilitara su contratación como piloto de la aerolínea Iberojet.

El presidente de Correos era en aquel momento Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y con el que Koldo mantenía una gran relación.

La contratación del marido de Iceta por Iberojet y la formación pagada por Correos aumentan las sospechas sobre el rescate de 320 millones del Gobierno al Grupo Ávoris y el posterior contrato de la empresa pública con la aerolínea.

Iberojet puso a disposición de García Rosique el Airbus A330 cedido a la empresa pública para el proyecto Correos Cargo.

Este hecho es completamente inusual, así como que el marido de Iceta fuera contratado sin tener esta habilitación.

La aeronave se encontraba a la espera del inicio de su puesta en marcha y fue utilizada para que el piloto realizara seis despegues y seis aterrizajes para lograr la habilitación que buscaba.

La prueba tuvo lugar el 23 de marzo de 2022 en el aeropuerto de Santiago de Compostela.

García Rosique necesitaba completar ese ejercicio después de no superar un examen anterior en unos simuladores de Toulouse (Francia), según la documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

El episodio permitió al piloto avanzar en su habilitación para operar los Airbus A330 y A350 de Iberojet. Se trataba de aeronaves de mayor tamaño, destinadas principalmente a vuelos transoceánicos.

La documentación que García Rosique había remitido a Koldo García en enero de 2021, para que gestionara su contratación, reflejaba únicamente su formación para pilotar un Airbus A320. No constaba entonces una habilitación equivalente para los modelos A330 y A350.

Koldo envió ese currículum, junto con el DNI, el pasaporte y las titulaciones del piloto, a Patricia Úriz (pareja del asesor de Ábalos) y esta al empresario Víctor de Aldama. A partir de ese momento comenzaron las gestiones para incorporarlo a una aerolínea vinculada a Globalia.

Examen suspenso

García Rosique comenzó su formación con Iberojet el 1 de junio de 2021. Un día antes comunicó la noticia a Koldo García mediante WhatsApp. "Mañana empiezo el curso. Bueno, la 1a parte [sic]", escribió el piloto.

La formación tenía como objetivo prepararlo para trabajar dentro de la compañía y ampliar sus atribuciones. Iberojet operaba rutas de largo radio con aviones Airbus A330 y A350, utilizados para conectar España con América y el Caribe.

En 2022, la compañía envió a García Rosique y a otro piloto de la aerolínea a Toulouse (Francia). Allí debían completar una prueba y el examen final en un simulador para obtener la habilitación necesaria para el A330 y A350.

El otro piloto de Iberojet superó el ejercicio. García Rosique, sin embargo, no consiguió la habilitación.

Fue entonces cuando Iberojet buscó una alternativa mucho más cara. La solución consistió en utilizar un avión real para completar los despegues y aterrizajes que necesitaba el piloto.

Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL consideraron extraordinario que una compañía empleara una aeronave de esas características para la habilitación de un piloto. La práctica habitual consiste en realizar esos ejercicios mediante simuladores, cuyo coste resulta muy inferior.

La 'Milana' de Correos

El aparato elegido fue el EC-LXA, un Airbus A330 propiedad de Iberojet que había sido acondicionado para Correos Cargo, el proyecto ideado por Juanma Serrano para que la empresa pública compitiera en el transporte de mercancías.

El avión resultaba fácilmente reconocible. Su fuselaje estaba pintado de amarillo y llevaba el logotipo azul de Correos. La empresa pública lo bautizó como 'Milana Bonita'.

'Milana Bonita', la aeronave de Correos Cargo, propiedad de Iberojet Correos

Correos había presentado el proyecto a comienzos de 2022 con el objetivo de crear una línea de transporte de mercancías entre Madrid y Hong Kong.

La operativa, sin embargo, acumuló retrasos desde el primer momento. El aparato permaneció durante semanas aparcado en Barajas mientras esperaba las autorizaciones necesarias de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de las autoridades de Hong Kong.

El presidente de Correos en aquel momento, Juan Manuel Serrano, llegó a reconocer que la presentación del proyecto se había adelantado. "No era el momento de presentar el avión", admitió.

Serrano explicó que el anuncio se había realizado por "necesidad" de Iberojet. La aerolínea tenía interés en comunicar el acuerdo porque el proyecto resultaba relevante para Ávoris, su matriz.

Mientras llegaban los permisos, el Airbus apenas realizó operaciones comerciales. Sus primeros servicios consistieron en dos vuelos humanitarios a Polonia con más de 40 toneladas de ayuda para los refugiados de la guerra de Ucrania.

El avión seguía sin desarrollar la ruta regular para la que había sido contratado cuando Iberojet decidió utilizarlo para completar la formación de García Rosique.

El examen en Santiago

El EC-LXA voló el 23 de marzo de 2022 hasta Santiago de Compostela. Allí realizó varias vueltas sobre el aeropuerto de Lavacolla.

El aparato despegó, trazó un circuito y volvió a aterrizar. Repitió esa operación cinco veces en Santiago. Después emprendió el vuelo hacia Madrid, donde completó el sexto aterrizaje.

Ruta completa del avión EC-LXA de Iberojet y Correos el 23 de Marzo de 2022 entre Santiago de Compostela y Madrid FlightAware

Los seis despegues y cinco aterrizajes del EC-LXA en Santiago de Compostela FlightAware

La ruta quedó registrada en páginas especializadas en seguimiento aéreo. Varios aficionados también grabaron y fotografiaron las maniobras del llamativo avión amarillo.

Los medios locales informaron de la presencia del aparato y explicaron que se trataba de un vuelo de entrenamiento. No estaba realizando una operación comercial ni transportaba mercancías para Correos.

Ese mismo día, García Rosique comunicó el resultado a Koldo mediante un mensaje de WhatsApp: "Acabo de aterrizar!! APTO!!". Koldo respondió: "Enhorabuena".

La prueba abrió al marido de Miquel Iceta la posibilidad de trabajar con las aeronaves de largo recorrido de la compañía. Una semana después ya hablaba con Koldo sobre la posibilidad de volar a La Habana.

"Yo en madrid, a la espera de si me voy a La Habana o me vuelvo a bcn. La semana que viene estaré en bcn hasta el miércoles espero. Yo depende de si me ponen vuelo o no [sic]", explicaba García Rosique a Koldo.

El uso de un A330 real elevó de forma considerable el coste de la formación del piloto. El avión estaba asignado al contrato de Correos Cargo y los gastos operativos del proyecto recaían sobre la empresa pública.

El acuerdo contemplaba que Iberojet aportara las aeronaves y las rutas. Correos debía afrontar los costes derivados de la puesta en marcha y el funcionamiento del servicio.

El enchufe de Koldo

La incorporación de Ángel García Rosique a Iberojet no siguió un proceso ordinario.

Los mensajes almacenados en los dispositivos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL muestran la intervención directa de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Las gestiones comenzaron el 22 de enero de 2021. Koldo remitió, a través de su pareja Patricia Úriz, a Víctor de Aldama toda la documentación del piloto para tratar de encontrarle un puesto.

La primera opción planteada fue Air Europa. La situación económica de la aerolínea dificultó la operación y las conversaciones terminaron dirigiéndose hacia Iberojet.

Koldo presionó durante meses a Aldama para que avanzara la contratación. También contactó con Miguel Ángel Sánchez, consejero delegado de Ávoris.

"Por fa discreción te lo suplico [sic]", escribió Koldo al directivo el 7 de mayo de 2021, después de facilitarle el teléfono de García Rosique.

Sánchez contestó que la empresa ya había hablado con el piloto. También avanzó que mantendría una entrevista con los responsables de recursos humanos.

García Rosique presionó a Koldo durante aquellas semanas. El 18 de mayo reclamó fijar un límite a las conversaciones.

"Hay que poner fecha de caducidad: si en X días no sale, ir a otra cosa. Xq ya llevamos demasiado tiempo atascados en esto... [sic]", señaló.

Dos días después comunicó al exasesor que había recibido "buenas noticias". El 1 de junio comenzó el curso con Iberojet.

Miquel Iceta agradeció personalmente a Koldo el resultado de las gestiones. "Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible", escribió el entonces ministro.

El agradecimiento y la relación se mantuvo con el paso del tiempo. En julio de 2022, García Rosique envió a Koldo una fotografía vestido con el uniforme de comandante. "Cada vez que me pongo los galones, pienso en ti", afirmó.

Ángel García Rosique, marido de Miquel Iceta, con su uniforme de piloto de Iberojet EL ESPAÑOL

Un proyecto precipitado

El acuerdo entre Correos e Iberojet generó costes desde sus primeros meses y acabó dejando claro que el proyecto había sido mal planteado y ejecutado.

El Airbus A330 permaneció parado durante más de dos meses en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Las estimaciones publicadas entonces situaban el coste del estacionamiento alrededor de los 1.000 euros diarios.

Juanma Serrano, presidente de la corporación en aquel momento y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en su primera etapa en el PSOE, trató de restar importancia y no avalar las cifras de coste real que supuso el retraso. Aunque la demora anticipó los problemas que marcarían todo el proyecto.

Correos también asumió la transformación de los aviones de pasajeros para transportar mercancías y su posterior devolución a la configuración original. El coste calculado de esos trabajos rozó los nueve millones de euros.

Las autorizaciones llegaron con retraso y la ruta regular comenzó unos cinco meses después de la fecha prevista. Los problemas con las frecuencias contratadas llegaron a provocar pérdidas de cientos de miles de euros.

Correos Cargo nunca consiguió desarrollar la red anunciada. La compañía pública terminó rompiendo el acuerdo aproximadamente un año después de su puesta en marcha.

El final del proyecto abrió una disputa entre Correos y Ávoris. El grupo turístico reclamó 38 millones de euros por los gastos operativos que decía haber asumido para poner en marcha el servicio. Las condiciones del contrato trasladaban a Correos buena parte de esos costes.

El proyecto diseñado para convertir a la compañía postal en un operador logístico internacional acabó así convertido en una batalla económica y contractual.

El rescate de Ávoris

La contratación de García Rosique como piloto y la negociación del proyecto con Correos se produjo en paralelo al rescate público de Ávoris, matriz de Iberojet.

El Consejo de Ministros aprobó el 16 de marzo de 2021 una ayuda de 320 millones de euros para el grupo turístico. Iceta participó en aquella reunión y no se ausentó durante la deliberación.

El respaldo se concedió mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

La operación se dividió en un préstamo participativo de 163,2 millones y otro ordinario de 156,8 millones. Ávoris devolvió anticipadamente el dinero y los intereses en diciembre de 2022.

La compañía destinó 66 millones de la ayuda a reforzar Iberojet. La aerolínea que contrató a García Rosique recibió así una parte relevante del dinero público concedido al grupo.

Las gestiones de Koldo habían comenzado casi dos meses antes del rescate. La contratación se materializó después de que el Consejo de Ministros autorizara la operación.

La sombra de Globalia

Ávoris no pertenecía directamente a Air Europa. El grupo nació de la integración de las divisiones de viajes de Barceló y Globalia.

Globalia era, a su vez, la propietaria de Air Europa. De este modo, Iberojet y Air Europa compartían vínculos empresariales a través de uno de los accionistas de Ávoris, aunque constituían compañías diferentes.

Air Europa también recibió ayuda pública. El Gobierno aprobó en noviembre de 2020 un rescate de 475 millones de euros para la aerolínea.

Las operaciones de apoyo a Air Europa y Ávoris han quedado sometidas desde entonces a un intenso escrutinio político y judicial.

Las dos ayudas se tramitaron por separado, pero afectaron a empresas conectadas con Globalia y con algunos de los interlocutores a los que recurrió Koldo García para colocar a García Rosique.

La cronología conecta así tres operaciones. Primero, las presiones para contratar a la pareja de Iceta.

Después, el rescate de la matriz de Iberojet. Y finalmente, el uso de un avión financiado mediante el contrato con Correos para completar una habilitación que el piloto no había conseguido superar en el simulador de Toulouse.