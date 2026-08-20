Miras se indigna con Marlaska por la patera que llega a una cala de La Manga con 62 argelinos "sin ningún control"

Una patera con 62 argelinos, este miércoles, llegando a la Cala del Barco en La Manga (Cartagena). E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Una embarcación similar a una narcolancha llegó a Cala del Barco, en La Manga, transportando a 62 migrantes argelinos. El desembarco, presenciado por turistas, provocó alarma y fue comunicado a la Guardia Civil, que localizó a los migrantes en buen estado. El presidente murciano, López Miras, criticó la falta de control y culpó al ministro Marlaska por permitir la llegada sin ser interceptada. El PSOE acusa al PP de generar miedo e inseguridad y defiende la actuación de la Guardia Civil y Policía Nacional en el operativo.

La embarcación tenía las características de una narcolancha con capacidad y potencia para transportar kilos y kilos de hachís, pero no se trataba de traficar con drogas sino con seres humanos. El punto de llegada era uno de los más turísticos de la costa murciana: La Manga.

De hecho, la patera llegó a la Cala del Barco a plena luz del día, este miércoles, ante la mirada atónita de decenas de turistas.

"Mira cómo se van a tirar todos al agua. Es una locura: se meten aquí con la narcolancha", comenta un veraneante mientras algunos bañistas salen del agua ante la presencia de la embarcación -de varios metros de eslora y con al menos tres motores-.

"Son narcotraficantes que traen aquí a los chavales y la gente se va corriendo. Es una barbaridad", lamenta el citado veraneante. La escena es grabada por los turistas que se cobijan del sol en sus sombrillas y evidencia la impunidad con la que trabajan las mafias.

La Delegación del Gobierno ha confirmado que la patera transportaba a "62 personas migrantes, presumiblemente, de nacionalidad argelina". Un total de 45 eran hombres mayores de edad, así como 2 mujeres mayores de edad y 15 menores.

Una patera con 62 tripulantes, este miércoles, desembarcando en la Cala del Barco en Cartagena.

Los propios turistas alertaron a la Guardia Civil de que una patera había llegado a la fina y dorada arena de la Cala del Barco, en el lado de La Manga que pertenece al término municipal de Cartagena.

La Delegación del Gobierno de Murcia ha confirmado que el Instituto Armado desplegó un operativo que se saldó con la localización de 62 ciudadanos "en situación irregular", los cuales "se encontraban en buen estado de salud".

Tras ser atendidos por Cruz Roja fueron puestos a disposición de la Policía Nacional. "En aplicación del protocolo, están siendo atendidos por las administraciones públicas y las ONG, y se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes".

La confirmación de la Delegación del Gobierno de que todos los tripulantes de la patera serán expulsados del país, no ha evitado las críticas del Gobierno murciano. Todo ello, debido a que este desembarco en La Manga se ha producido con la crisis migratoria en Ceuta convertida en un polvorín político y a plena luz del día, en una zona llena de turistas.

Además, los 62 tripulantes argelinos se han bajado con total tranquilidad, para empezar a dispersarse por los alrededores de La Manga Club antes de ser localizados por la Guardia Civil.

"Es indignante que el Ministerio [del Interior] y la Delegación del Gobierno permitieran su llegada sin ningún tipo de control", tal y como ha lamentado el presidente murciano, Fernando López Miras.

Ayer, una embarcación motorizada y perfectamente organizada llegó a nuestras costas, provocando miedo e inseguridad.



Es indignante que el Ministerio y la Delegación del Gobierno permitieran su llegada sin ningún tipo de control. pic.twitter.com/meoT73aobm — Fernando López Miras (@LopezMirasF) August 20, 2026

López Miras ha criticado al ministro Fernando Grande-Marlaska, este jueves, en declaraciones realizadas al programa Espejo Público de Antena 3: "Lo que vimos el miércoles es una embarcación motorizada, con cerca de mil caballos de potencia, perfectamente organizada".

"No entendemos que una embarcación de esas dimensiones y motorizada llegue a nuestra costa sin que sea interceptada, sin ningún tipo de control". "No entendemos dónde están los efectivos del Ministerio del Interior o si es que no se ha reforzado nada". "Llegan a la playa causando miedo".

Las declaraciones del presidente murciano han recibido respuesta desde el PSOE. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha criticado que "ya no se puede esperar nada peor de López Miras y del Partido Popular de la Región de Murcia".

"Ha convertido la política migratoria en otro campo de batalla partidista, en lugar de contribuir a buscar soluciones y a reforzar la coordinación entre administraciones”, según Fernández.

"Imágenes llamativas"

La portavoz socialista considera que solo se trata de “unas imágenes llamativas”, a pesar del revuelo que ha generado en redes sociales el desembarco desde la narcolancha.

Fernández acusa al PP murciano de "generar una sensación de miedo" y "de inseguridad que no se corresponden con la realidad”. “Es lamentable que el Partido Popular utilice la llegada de migrantes a una playa de Cartagena para alimentar una imagen de inseguridad y falta de control que desmienten los datos y la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional".

Pero lo cierto es que EL ESPAÑOL ha solicitado a la Delegación del Gobierno los datos de llegada de inmigrantes en patera en 2026, entre enero y julio, pero no ha recibido respuesta. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sostiene que el litoral murciano, en lo que va de año, ya ha recibido a más de 2.000 ciudadanos en situación irregular.