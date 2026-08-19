El Gobierno de Ceuta rechaza el plan de Moncloa de llevar a 500 niñas a la Península: 'Lo que queremos es el retorno de todos'

La Comisión Europea avaló la posición de Ceuta, que pide el retorno de todos los migrantes, incluidos los menores, conforme a la directiva europea de retorno.

El PP respalda la postura ceutí y exige aplicar los acuerdos bilaterales con Marruecos, reforzar la frontera y agilizar los trámites de retorno de migrantes.

Ceuta insiste en que no ha aceptado el traslado propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia y apela al regreso de los menores a Marruecos.

El Gobierno de Ceuta rechaza el plan de Moncloa de trasladar a 500 niñas migrantes a la Península y mantiene como prioridad el retorno de todos los que entraron irregularmente.

El Gobierno de Ceuta mantiene como objetivo prioritario el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente a finales de julio, incluidos los menores, y rechaza haber aceptado el plan de Sira Rego de trasladar a 500 niñas a la Península.

"No hemos aceptado nada. Nuestra petición es la misma: estamos solicitando el retorno de todos. Tajantemente. Si en su momento no se consiguiese, habría que buscar otras soluciones. Pero lo primero es la salida", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas.

También insisten en que el Gobierno baraja "opciones si Marruecos no acoge". No obstante,"está todo en el aire".

El propio gobierno ceutí confirma que su postura ha sido la misma desde el inicio de la crisis y que así se lo ha trasladado esta mañana al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez.

Además, recuerda que postura fue avalada el martes por la Comisión Europea y refrendada por el comisario Markus Lammert.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", dijo Lammert. Eso incluía a los menores que Rego quiere distribuir por la Península.

Este miércoles, el ministerio de Juventud e Infancia anunció que estaba trabajando en el traslado de medio millar de niñas que entraron irregularmente los días 30 y 31 de julio durante la avalancha migratoria.

Su plan integral incluye "un real decreto ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas", como que las organizaciones de protección a la infancia tengan la tutela.

Sin embargo, el PP, a través de su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, rechazó este traslado: "El interés superior del menor es ir con su familia".

Bravo, de hecho, recordó que Marlaska y Albares pidieron que todos los migrantes fueran devueltos, incluidos los menores, que suman 2.168 en territorio ceutí según el propio Ministerio de Interior.

También cuestionó que el Gobierno esté velando por el interés superior del menor, como dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ya que "hay una petición de Marruecos para que los niños vuelvan".

De hecho, desde el PP insisten en que España debe aplicar los acuerdos bilaterales firmados con Rabat en 2007 y ceñirse a la Directiva europea de Retorno y no olvidar que Marruecos figura en la lista de países seguros de la Unión Europea.

Asimismo, exigen poner en marcha las reformas legislativas pertinentes para facilitar el retorno de migrantes en caso de que vuelva a producirse otra crisis migratoria de este calibre, reforzar la frontera con agentes de Frontex, trasladar a más funcionarios de Extranjería para agilizar la tramitación de expedientes y desplegar a más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en Ceuta.