Terremoto en Granada, última hora en directo | Nuevo seísmo con magnitud 4,7, el segundo más intenso desde el pasado viernes

El pasado sábado, Granada experimentó un fuerte terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, el cual llegó a sentirse en varias comunidades autónomas y provocó algunos daños materiales.

Este martes, 18 de agosto, se acaba de registrar un terremoto a las 10.37 horas con una magnitud de 4.7 con epicentro en Gójar.

La intensidad del temblor ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos ante un terremoto al que se han sumado varias réplicas.

🔴 ¿Qué ocurrió en el terremoto del sábado en Granada?

El pasado 15 de agosto, Granada vivió un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 de la madrugada. El temblor, que duró alrededor de diez segundos, fue sentido por miles de vecinos y estuvo seguido de numerosas réplicas durante las horas posteriores.

Pese a la intensidad del seísmo, no se registraron daños estructurales, materiales graves ni víctimas. Los servicios de emergencia recibieron cientos de avisos y realizaron decenas de intervenciones para comprobar posibles incidencias, mientras las autoridades mantienen la recomendación de extremar las medidas de autoprotección ante nuevas réplicas.