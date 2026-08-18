Terremoto en Granada, última hora en directo | Nuevo seísmo con magnitud 4,7, el segundo más intenso desde el pasado viernes
Un nuevo seísmo con magnitud 4,7 con epicentro en Gójar se ha registrado en Granada a 0 kilómetros de profundidad.
Nuevo terremoto en Granada de magnitud 4,6 tras el seísmo del sábado que se sintió hasta en Madrid
El pasado sábado, Granada experimentó un fuerte terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, el cual llegó a sentirse en varias comunidades autónomas y provocó algunos daños materiales.
Este martes, 18 de agosto, se acaba de registrar un terremoto a las 10.37 horas con una magnitud de 4.7 con epicentro en Gójar.
La intensidad del temblor ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos ante un terremoto al que se han sumado varias réplicas.
🔴 ¿Qué ocurrió en el terremoto del sábado en Granada?
El pasado 15 de agosto, Granada vivió un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 de la madrugada. El temblor, que duró alrededor de diez segundos, fue sentido por miles de vecinos y estuvo seguido de numerosas réplicas durante las horas posteriores.
Pese a la intensidad del seísmo, no se registraron daños estructurales, materiales graves ni víctimas. Los servicios de emergencia recibieron cientos de avisos y realizaron decenas de intervenciones para comprobar posibles incidencias, mientras las autoridades mantienen la recomendación de extremar las medidas de autoprotección ante nuevas réplicas.
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Terremoto en Granada última hora | Se ha sentido en Málaga y Almería
Un nuevo y potente terremoto ha vuelto a sacudir este martes Granada y su área metropolitana, donde el temblor ha sido ampliamente percibido por la población. El seísmo también se ha dejado sentir en distintos puntos de otras provincias andaluzas, como Almería y Málaga.
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Terremoto en Granada | La Policía Local atiende las incidencias
La Policía Local de Granada informa a sus seguidores en redes sociales: "Ante los sismos registrados, los servicios de emergencia estamos atendiendo las incidencias que se están produciendo. Si no existe una situación de riesgo o una emergencia real, evita llamar al 112 para no saturar las líneas y poder atender a quienes necesitan ayuda urgente".
🚨 Ante los sismos registrados, los servicios de emergencia estamos atendiendo las incidencias que se están produciendo.— Policía Local de Granada (@PoliciaGr) August 18, 2026
Si no existe una situación de riesgo o una emergencia real, evita llamar al 112 para no saturar las líneas y poder atender a quienes necesitan ayuda urgente.
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Terremoto en Granada | Primeras imágenes del seísmo en la ciudad
En redes sociales ya circulan vídeos sobre el terremoto de magnitud 4,6 que ha afectado esta mañana a la población
Horrible #terremoto de 4’6! #Granada pic.twitter.com/7FZ6IXHyNq— tiempo en Granada (@Granada_Meteo) August 18, 2026
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Terremoto en Granada, última hora hoy en directo | Decenas de movimientos sísmicos desde el sábado
Desde el terremoto de magnitud 5 registrado el sábado, se han contabilizado decenas de movimientos sísmicos en la provincia, aunque no todos tienen por qué corresponder necesariamente a réplicas del terremoto principal.
El terremoto del sábado, de magnitud 5, tuvo también su origen en el entorno de Alhendín y fue ampliamente sentido, con avisos de ciudadanos desde diferentes puntos de Andalucía. La sucesión de movimientos mantiene la atención sobre la actividad sísmica registrada estos días en la provincia de Granada.
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Terremoto en Granada, última hora en directo | Noche de pequeños temblores
Granada ha registrado durante la noche ocho pequeños terremotos de baja intensidad, un episodio que vuelve a poner de manifiesto la actividad sísmica habitual de esta zona de Andalucía. Aunque los movimientos han sido de escasa magnitud, la sucesión de varios temblores puede generar cierta inquietud entre los vecinos.
Estos episodios son relativamente frecuentes en una provincia con actividad sísmica, por lo que los expertos insisten en la importancia de mantener la calma y atender siempre a la información de los organismos oficiales. La mayoría de estos pequeños terremotos no provoca daños, pero sirven como recordatorio de que Granada es una de las zonas con mayor actividad sísmica de España.
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Terremoto en Granada, última hora en directo | Un nuevo fuerte terremoto vuelve a sacudir Granada y el área metropolitana
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en Gójar (Granada), inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, donde en la madrugada del sábado otro seísmo de magnitud 5 provocó daños materiales en la Vega sur.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado a las 10:37 horas de este martes un nuevo terremoto con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Gójar.
La intensidad del temblor ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos ante un terremoto al que se han sumado varias réplicas.
De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.