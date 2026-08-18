Terremoto en Granada hoy, última hora en directo | Nuevo seísmo con magnitud 4,7 deja tres heridos y uno en el hospital

El pasado sábado, Granada experimentó un fuerte terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, el cual llegó a sentirse en varias comunidades autónomas y provocó algunos daños materiales.

Este martes, 18 de agosto, se acaba de registrar un terremoto a las 10.37 horas con una magnitud de 4.7 con epicentro en Gójar.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia de un nuevo terremoto y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.

🔴 ¿Qué ocurrió en el terremoto del sábado en Granada?

El pasado 15 de agosto, Granada vivió un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 de la madrugada. El temblor, que duró alrededor de diez segundos, fue sentido por miles de vecinos y estuvo seguido de numerosas réplicas durante las horas posteriores.

Pese a la intensidad del seísmo, no se registraron daños estructurales, materiales graves ni víctimas. Los servicios de emergencia recibieron cientos de avisos y realizaron decenas de intervenciones para comprobar posibles incidencias, mientras las autoridades mantienen la recomendación de extremar las medidas de autoprotección ante nuevas réplicas.