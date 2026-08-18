Terremoto en Granada hoy, última hora en directo | Nuevo seísmo con magnitud 4,7 deja tres heridos y uno en el hospital
Un nuevo seísmo con magnitud 4,7 con epicentro en Gójar se ha registrado en Granada a 0 kilómetros de profundidad.
Tres heridos por los terremotos de Granada: hay una menor trasladada al hospital
El pasado sábado, Granada experimentó un fuerte terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, el cual llegó a sentirse en varias comunidades autónomas y provocó algunos daños materiales.
Este martes, 18 de agosto, se acaba de registrar un terremoto a las 10.37 horas con una magnitud de 4.7 con epicentro en Gójar.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia de un nuevo terremoto y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.
🔴 ¿Qué ocurrió en el terremoto del sábado en Granada?
El pasado 15 de agosto, Granada vivió un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 de la madrugada. El temblor, que duró alrededor de diez segundos, fue sentido por miles de vecinos y estuvo seguido de numerosas réplicas durante las horas posteriores.
Pese a la intensidad del seísmo, no se registraron daños estructurales, materiales graves ni víctimas. Los servicios de emergencia recibieron cientos de avisos y realizaron decenas de intervenciones para comprobar posibles incidencias, mientras las autoridades mantienen la recomendación de extremar las medidas de autoprotección ante nuevas réplicas.
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Terremoto en Granada última hora hoy | La Junta confirma tres heridos leves, uno trasladado el hospital, tras el nuevo terremoto de Granada
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia de un nuevo terremoto de magnitud 4,7 registrado este martes en Granada y su área metropolitana.
Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.
La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.
Sanz ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de "manera inminente".
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Terremoto en Granada hoy, última hora | Desalojan de manera preventiva parte de la Alhambra por los terremotos de Granada
El Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita pública en estos espacios por los terremotos de hasta magnitud 4,7 registrados este martes en Granada.
Según han informado a EFE fuentes del monumento, históricamente el más visitado el país, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento desalojar de manera preventiva la Alcazaba.
También se han interrumpido las visitas a los Palacios Nazaríes, aunque de momento sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras especialistas evalúan el impacto de los seísmos.
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Terremoto en Granada hoy | Cuatro réplicas de hasta magnitud 4 se suman al terremoto de Gójar (Granada)
Cuatro terremotos, uno de ellos de magnitud 4 y con epicentro en Churriana de la Vega, se han registrado como réplicas del seísmo de 4,7 que este martes ha provocado medio centenar de llamadas al 112 y se ha sentido en las cuatro provincias de Andalucía Oriental.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de estas réplicas, en las que destaca el terremoto de intensidad 4 con epicentro en Churriana de la Vega y que se ha registrado a las 10:53 horas también en la superficie, a 0 kilómetros de profundidad.
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Terremoto en Granada | Juanma Moreno pide "máxima prudencia" tras el terremoto
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lanza un mensaje en redes sociales: "De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima PRUDENCIA. Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor".
De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima PRUDENCIA.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 18, 2026
Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones.
Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por… https://t.co/pSnR7WbKmN
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Terremoto en Granada última hora | Se ha sentido en Málaga y Almería
Un nuevo y potente terremoto ha vuelto a sacudir este martes Granada y su área metropolitana, donde el temblor ha sido ampliamente percibido por la población. El seísmo también se ha dejado sentir en distintos puntos de otras provincias andaluzas, como Almería y Málaga.
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Terremoto en Granada | La Policía Local atiende las incidencias
La Policía Local de Granada informa a sus seguidores en redes sociales: "Ante los sismos registrados, los servicios de emergencia estamos atendiendo las incidencias que se están produciendo. Si no existe una situación de riesgo o una emergencia real, evita llamar al 112 para no saturar las líneas y poder atender a quienes necesitan ayuda urgente".
🚨 Ante los sismos registrados, los servicios de emergencia estamos atendiendo las incidencias que se están produciendo.— Policía Local de Granada (@PoliciaGr) August 18, 2026
Si no existe una situación de riesgo o una emergencia real, evita llamar al 112 para no saturar las líneas y poder atender a quienes necesitan ayuda urgente.
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Terremoto en Granada | Primeras imágenes del seísmo en la ciudad
En redes sociales ya circulan vídeos sobre el terremoto de magnitud 4,6 que ha afectado esta mañana a la población
Horrible #terremoto de 4’6! #Granada pic.twitter.com/7FZ6IXHyNq— tiempo en Granada (@Granada_Meteo) August 18, 2026
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Terremoto en Granada, última hora hoy en directo | Decenas de movimientos sísmicos desde el sábado
Desde el terremoto de magnitud 5 registrado el sábado, se han contabilizado decenas de movimientos sísmicos en la provincia, aunque no todos tienen por qué corresponder necesariamente a réplicas del terremoto principal.
El terremoto del sábado, de magnitud 5, tuvo también su origen en el entorno de Alhendín y fue ampliamente sentido, con avisos de ciudadanos desde diferentes puntos de Andalucía. La sucesión de movimientos mantiene la atención sobre la actividad sísmica registrada estos días en la provincia de Granada.
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Terremoto en Granada, última hora en directo | Noche de pequeños temblores
Granada ha registrado durante la noche ocho pequeños terremotos de baja intensidad, un episodio que vuelve a poner de manifiesto la actividad sísmica habitual de esta zona de Andalucía. Aunque los movimientos han sido de escasa magnitud, la sucesión de varios temblores puede generar cierta inquietud entre los vecinos.
Estos episodios son relativamente frecuentes en una provincia con actividad sísmica, por lo que los expertos insisten en la importancia de mantener la calma y atender siempre a la información de los organismos oficiales. La mayoría de estos pequeños terremotos no provoca daños, pero sirven como recordatorio de que Granada es una de las zonas con mayor actividad sísmica de España.
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Terremoto en Granada, última hora en directo | Un nuevo fuerte terremoto vuelve a sacudir Granada y el área metropolitana
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en Gójar (Granada), inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, donde en la madrugada del sábado otro seísmo de magnitud 5 provocó daños materiales en la Vega sur.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado a las 10:37 horas de este martes un nuevo terremoto con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Gójar.
La intensidad del temblor ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos ante un terremoto al que se han sumado varias réplicas.
De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.