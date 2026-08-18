Ceuta teme que las carpas "temporales" para acoger al menos a 1.500 invasores se conviertan en "permanentes"

La situación genera preocupación por la seguridad y la estabilidad en la ciudad, con temor a un posible aumento de la violencia y a la falta de recursos para atender a los migrantes.

El PP exige cambios urgentes en la legislación y la aplicación de acuerdos con Marruecos para acelerar devoluciones y evitar el colapso en Ceuta.

El Gobierno local advierte que aún quedan entre 8.000 y 11.000 migrantes en la ciudad y reclama más medios, organización y presencia de funcionarios de Extranjería.

Ceuta teme que las carpas temporales para acoger a 1.500 migrantes se conviertan en una solución permanente si no se refuerza el personal para tramitar expulsiones.

El Gobierno de Ceuta teme que el anuncio de Elma Saiz de abrir 1.500 nuevas plazas de acogida temporal para los inmigrantes irregulares que aún quedan en la ciudad autónoma "eternice" la crisis migratoria si la medida no va aparejada de más funcionarios para tramitar los expedientes de expulsión.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado este lunes que se habilitarán cuatro espacios de atención humanitaria y acogida en el embolsamiento de Loma Colmenar, en la pista de fútbol del antiguo cuartel de Caballería, en la antigua fábrica del Guano y en las instalaciones de la Hípica.

Fuentes del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas incluso apuntan a que "se están buscando más lugares, como naves" ante la cantidad de irregulares que aún permanecen en la ciudad.

De hecho, estiman que aún puede haber entre 8.000 y 11.000 invasores deambulando por territorio ceutí.

"Estos lugares se habilitarán para hacer las filiaciones y empezar los expedientes en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, aunque luego estos acaben en expulsión. Necesitan tener a la gente concentrada en un hospedaje determinado", explican las fuentes.

"Pero deben ser provisionales y temporales. Si se hace con interés y medios, estimamos que en un mes se puede acabar con la anormalidad". De lo contrario, la crisis puede volverse "permanente".

El problema, insisten a EL ESPAÑOL desde Ceuta, es que "no parece que haya ni un plan ni una hoja de ruta establecida, sólo palabras".

Imágenes de las carpas habilitadas para los migrantes. Cedida / Gobierno de Ceuta

Se requieren medios, efectivos reales y una organización que, por el momento, se ha mostrado lenta, caótica y tardía.

"En 72 horas se puede tramitar una devolución –insisten las fuentes–, pero para ello hace falta multiplicar a los funcionarios de Extranjería. Necesitamos a 50 haciendo expedientes, pero no sabemos exactamente cuántos hay".

Con esa cincuentena, sugieren, se podrían tramitar unos 15.000 casos en un mes.

El Ministerio del Interior anunció la semana pasada que desplegaría a 20 nuevos agentes de Extranjería, pero el Gobierno de Ceuta asegura que no ha sido informado de si han llegado o no.

"Nunca lo hemos sabido. Desconocemos cuántos hay. Por eso preferimos hacer la cuenta al revés. Un funcionario puede hacer unos 15 expedientes al día. Con 50 funcionarios, descansando sábados y domingos, en 30 días se habrán hecho esos 15.000".

Es la razón de que Vivas dijera este lunes, tras la reunión del Consejo de Estado, que daba 30 días al Gobierno desde este mismo lunes para zanjar la crisis o que, de lo contrario, acudiría a otras instancias, como las Cortes Generales, el poder judicial, las comunidades autónomas o la propia Unión Europea.

"Algo habrá que hacer. Ir al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Supremo. Plantear el problema que hay en Ceuta, que se medite la situación. No queremos modificar la línea jurisprudencial, pero sí que se identifiquen las debilidades normativas y ver qué se puede hacer ante una invasión del territorio".

También, incluso, plantean llevar la situación de Ceuta a instancias europeas.

Vista del interior de una de las carpas con una litera habilitada para los inmigrantes irregulares. Cedida / Gobierno de Ceuta

"No puede ser que hace cinco años tuviéramos una entrada y, cinco después, otra súper masiva. Hay que ir a la Comisión Europea, que se nos escuche, barajar todas las posibilidades y aplicar modificaciones normativas para hacer una devolución inmediata".

"¿Acaso –se preguntan– tiene que pasar todo África por Ceuta para que alguien nos haga caso?".

En esa misma se ha pronunciado estas últimas semanas el Partido Popular.

Los de Alberto Núñez Feijóo han reclamado una modificación de la Ley de Extranjería y seguir el ejemplo de Polonia y de Grecia, que restringieron con medidas legislativas ad hoc la presentación de solicitudes en sus fronteras ante avalanchas migratorias similares en 2025.

El propio Vivas solicitó que en Ceuta se "establezca una excepción como frontera terrestre de Europa en África".

El PP también ha registrado este lunes una Proposición No de Ley (PNL) con once puntos en los que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez una "actuación inmediata y urgente".

Piden, entre otras medidas, el despliegue de Frontex y que se apliquen los acuerdos bilaterales firmados en 2007 con Marruecos, que facilitan el retorno de los menores no acompañados con sus familias cuando corresponda.

Hoy, con miles de migrantes aún deambulando por Ceuta y con un ritmo diario de entre 70 y 100 retornos, la mayoría voluntarios, los ceutíes viven una situación de inestabilidad extrema.

Temen incluso que la violencia pueda dispararse en las próximas horas.

"No hay viviendas. No hay empleos. O se van o serán expulsados. Es la única salida. De hecho, han empezado a notificar a los migrantes que no se les da asilo. Está todo revuelto".

Muchos de los invasores, de hecho, no están dispuestos a retornar a Marruecos y podrían escaparse de los nuevos centros habilitados o directamente no acudir.

"Por eso estamos pidiendo una mayor seguridad". Es decir, más miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército.

El estrés, advierten, podría degenerar en "algo irreversible que tenga que lamentarse profundamente", dijo Vivas la semana pasada tras la fracasada reunión con Fernando Grande-Marlaska.

"Tras 20 días, el Gobierno tiene el deber de dar una respuesta rápida. De lo contrario, podríamos estar ante el fin de Ceuta", concluyen las fuentes consultadas por este diario.