El PP denuncia la 'desvergüenza' del Gobierno por criticar a Vivas y llamar "racistas y xenófobos" a los ceutíes: "Es el colmo"

El PP pide la reforma urgente de la Ley de Extranjería para facilitar los rechazos en frontera y respalda a Vivas en posibles acciones judiciales si no se solucionan los problemas en Ceuta.

La propuesta del PP reclama el retorno inmediato de los migrantes irregulares a Marruecos, el refuerzo en Extranjería, y se opone a regularizaciones masivas, exigiendo mayor implicación de la Unión Europea.

Cuca Gamarra anuncia una Proposición No de Ley de 11 puntos para exigir una actuación urgente, incluyendo la activación de la Ley de Seguridad Nacional y el refuerzo de fuerzas de seguridad en Ceuta.

El PP acusa al Gobierno de abandonar a Ceuta tras la crisis migratoria y critica las declaraciones de la ministra Mónica García, que calificó de xenófoba la vinculación entre inmigración y enfermedades.

El Partido Popular ha cerrado filas este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado una PNL y ha cargado contra el Gobierno por criticar a la ciudad autónoma pese a que 19 días después de la avalancha migratoria su situación sigue siendo crítica.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Ejecutivo de haber abandonado a los ceutíes y ha censurado los reproches vertidos por Mónica García durante su visita de este fin de semana.

"El colmo es que después de haber dejado sola a la ciudad de Ceuta y a sus 85.000 habitantes tengan la desvergüenza de verter críticas contra el Gobierno de Ceuta o los ceutíes, llamándoles racistas o xenófobos", ha afirmado.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el presidente Vivas. Reduan Efe

Gamarra ha señalado directamente a la ministra de Sanidad por calificar de "xenófobo" el hecho de vincular inmigración y enfermedad y ha asegurado que el PP pedirá su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

García hizo aquel comentario después de que varios sanitarios advirtieran del riesgo de aparición de enfermedades entre los propios migrantes debido a las condiciones de hacinamiento, falta de higiene y permanencia en la calle.

"Asociar inmigración con enfermedad, al igual que con delincuencia, es injusto y xenófobo", señaló la ministra, quien, al igual que Marlaska, fue abucheada por los ceutíes a su llegada a la ciudad.

"Si los médicos lo están denunciando, si todo el personal sanitario lo está diciendo, si los ceutíes así lo sienten... yo les creo a ellos, no a la ministra", ha defendido Gamarra.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c), este lunes, tras la reunión del Consejo de Gobierno de Ceuta. Reduan Efe

Una PNL de 11 puntos

Más allá de sus reproches al Ejecutivo, el PP ha trasladado este lunes al Congreso de los Diputados su propuesta para responder a la crisis.

Gamarra ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley (PNL) de once puntos con la que reclama al Gobierno una "actuación inmediata y urgente en Ceuta" y pretende convertir en una hoja de ruta nacional buena parte de las medidas que Vivas lleva reclamando desde el comienzo de la crisis.

El PP quiere que el Congreso reconozca formalmente lo ocurrido desde el 30 de julio como una crisis de seguridad nacional, soberanía e integridad territorial, y no únicamente como un episodio migratorio.

A partir de esa declaración, reclama la activación de la Ley de Seguridad Nacional para instaurar el mando único y poner en marcha un Plan Nacional de Normalización, que incluiría el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Cuca Gamarra durante la rueda de prensa del PP celebrada este lunes. PP / Tarek

Otro de los puntos concretos es el envío de personal de Extranjería desde otras comisarías españolas. "Hacen falta más funcionarios en Extranjería: un mínimo de 50".

La iniciativa pide asimismo reforzar a la UCRIF para combatir a las mafias y la trata de seres humanos, aumentar el control fronterizo y reclamar una mayor implicación de la Unión Europea, incluido el despliegue formal de Frontex.

"No podemos depender de la voluntad de un tercer país sobre si actúa o no protegiendo su frontera para que no se traspase la nuestra [...] La soberanía y la integridad no se puede subcontratar ni se puede ceder a un tercer país. Lo tenemos que defender desde nuestras propias estructuras de Estado".

Otro de sus puntos exige transparencia sobre las alertas que recibió el Ejecutivo antes de la avalancha.

El PP quiere conocer qué información manejaron los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, y reclama una asunción de responsabilidades por no haber impedido lo ocurrido pese a las advertencias previas.

La PNL incorpora el refuerzo físico, tecnológico y jurídico de la frontera, el rechazo de las regularizaciones masivas y que España tenga capacidad permanente para proteger Ceuta sin depender de las decisiones que adopte Marruecos al otro lado de la frontera.

"Necesitamos garantías de nuestra soberanía y una protección permanente", ha defendido Gamarra. La soberanía y la integridad, ha añadido, "no se pueden subcontratar, ni se pueden ceder a un tercer país".

Sin embargo, la popular ha insistido en que la principal respuesta del Gobierno debe ser acelerar el retorno a Marruecos de todos aquellos que hayan entrado irregularmente y que aún quedan en Ceuta.

"Menores o adultos, deben volver a Marruecos. Es el único camino. No hay otra vía. Y lo tienen que saber".

Preguntada por los migrantes que se han declarado en huelga de hambre en la playa de El Tarajal, Gamarra se ha dirigido directamente a quienes permanecen en Ceuta:

"Lo que tienen que saber es que les han engañado y que su único camino es volver".

En el caso de los menores, la popular ha pedido activar los acuerdos bilaterales con Marruecos para facilitar su retorno con sus familias o, cuando corresponda, con los servicios de protección del país vecino.

"Han sido reclamados por su propio país de origen. No están desamparados y hay convenios bilaterales en vigor entre España y Marruecos para poder articular esos mecanismos de manera jurídica y diplomática", ha defendido.

Además, Gamarra ha insistido en que "desde mitad del mes de junio ha entrado en vigor la consideración de Marruecos como país seguro".

Lo cual significa que "no hay capacidad de admitir a trámite las solicitudes de asilo", sino que hay que "negarlas y, por tanto, [los migrantes], tienen que regresar a su país"

Reforma de la Ley de Extranjería

Otra de las peticiones del PP es la necesidad de iniciar una reforma urgente de la Ley de Extranjería.

La propuesta persigue, en palabras de Gamarra, una modificación "que permita el rechazo en frontera en las entradas por vía marítima", y que el PP recuerda haber registrado semanas antes de producirse la avalancha.

Gamarra ha respaldado igualmente a Vivas ante una eventual vía judicial si en el plazo de 30 días no se producen avances suficientes.

Vivas elevó el tono contra el Ejecutivo de Sánchez por "haber pretendido maquillar la realidad" tras la invasión y advirtió de que iba a "recurrir a otras instancias del Estado, Cortes Generales, poder judicial, comunidades autónomas, federación de municipios y Europa" por la "pasividad" de las instituciones.

"El presidente Vivas es un hombre calmado, es un hombre de Estado", ha señalado antes de considerar "francamente lógico" el plazo planteado por el dirigente ceutí.

El PP, ha insistido, apoyará las medidas jurídicas que pueda impulsar la ciudad autónoma. "El Partido Popular le dice a los ceutíes que vamos a estar ahí y que lo que haga falta, las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial".

Y ha recordado que mientras Juan Jesús Vivas lleva 17 días dedicado "24 horas al día, 7 días a la semana" a la crisis, el líder del PSOE que continúa de vacaciones en La Mareta.

"El presidente Sánchez, presidente de un gran país como es España, lleva todos estos días, salvo una fugaz visita a Ceuta, de vacaciones. De vacaciones en la hamaca. En bermudas", ha ironizado.

También ha cargado contra la videoconferencia mantenida este lunes por Sánchez con siete ministros: "Ha sacado hoy una franja de tiempo para reunir por Zoom a siete ministros. Y con esto ya ha hecho el día".

"A estas alturas, Sánchez ya no actúa como presidente del Gobierno. Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla pero que no es capaz de dirigir un país cuando su país le necesita", ha asegurado.

Al cierre de su rueda de prensa, Gamarra ha elevado todavía más el tono contra el presidente.

"Lo que tiene que hacer es terminar ya de una vez sus vacaciones, ponerse al frente de un país y gestionar una crisis como la que está ocurriendo. Si no es capaz, que no sea cobarde, que abandone la hamaca y que convoque elecciones".