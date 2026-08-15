Terremoto Granada, última hora en directo | Andalucía descarta daños graves tras el terremoto y mantiene la vigilancia ante posibles réplicas

El terremoto de magnitud 5 registrado a la 1:04 horas con epicentro en Alhendín ha dejado numerosas incidencias en Granada, aunque sin víctimas de gravedad ni daños estructurales generalizados. Se han producido grietas, desprendimientos, caída de cornisas, cristales y otros elementos de fachadas y tejados, además de rescates de personas atrapadas en ascensores. El 112 Andalucía ha gestionado más de 200 llamadas, mientras Bomberos y Policía Local continúan atendiendo avisos e inspeccionando edificios, especialmente en El Zaidín y varios municipios del área metropolitana.

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico y los expertos mantienen la vigilancia ante posibles réplicas. El Instituto Andaluz de Geofísica considera que el episodio encaja en una serie sísmica, por lo que espera que tanto el número como la intensidad de los temblores vayan disminuyendo, aunque podrían producirse nuevos movimientos. El seísmo se ha sentido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, mientras algunos ayuntamientos han habilitado espacios públicos para vecinos que prefieren no regresar a sus viviendas.

🔴 Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada: más de 40 réplicas mantienen a toda Andalucía en alerta