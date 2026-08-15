Terremoto Granada, última hora en directo | Andalucía descarta daños graves tras el terremoto y mantiene la vigilancia ante posibles réplicas
Un terremoto de magnitud 5,2 sacude Granada de madrugada y se siente en buena parte de Andalucía y otras 10 provincias.
Un terremoto de magnitud 5 en Granada hace temblar a casi toda Andalucía y se siente hasta en Madrid
El terremoto de magnitud 5 registrado a la 1:04 horas con epicentro en Alhendín ha dejado numerosas incidencias en Granada, aunque sin víctimas de gravedad ni daños estructurales generalizados. Se han producido grietas, desprendimientos, caída de cornisas, cristales y otros elementos de fachadas y tejados, además de rescates de personas atrapadas en ascensores. El 112 Andalucía ha gestionado más de 200 llamadas, mientras Bomberos y Policía Local continúan atendiendo avisos e inspeccionando edificios, especialmente en El Zaidín y varios municipios del área metropolitana.
La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico y los expertos mantienen la vigilancia ante posibles réplicas. El Instituto Andaluz de Geofísica considera que el episodio encaja en una serie sísmica, por lo que espera que tanto el número como la intensidad de los temblores vayan disminuyendo, aunque podrían producirse nuevos movimientos. El seísmo se ha sentido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, mientras algunos ayuntamientos han habilitado espacios públicos para vecinos que prefieren no regresar a sus viviendas.
🔴 Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada: más de 40 réplicas mantienen a toda Andalucía en alerta
-
Los "eternos" 10 segundos del terremoto de Granada que hizo temblar Málaga
Granada tembló anoche con un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín y casi toda Andalucía lo hizo con ella. Málaga fue la provincia andaluza, después de Granada, en la que se sintió con gran intensidad. Dio igual la zona en la que estuvieras a las 01.04 horas de anoche, el temblor atravesó la provincia de punta a punta, llegando a notarse en localidades de la costa oriental, de la occidental y del interior.
Estos días son importantes para la capital, puesto que se celebra la Feria y a media noche se dio la bienvenida a las fiestas con un espectáculo de drones y fuegos artificiales increíble en el Dique de Levante, pero nadie se podía imaginar, que menos de una hora después el suelo iba a temblar y hacernos retroceder en el tiempo ocho meses, para recordar el terremoto de 4,9 que se sintió hace poco, o una década cuando también registró un seísmo intenso.
-
Armilla registró en 1955 un terremoto de magnitud 5 como el que ha sacudido Granada este sábado
El terremoto de magnitud 5 registrado este 15 de agosto en Alhendín tiene un precedente de magnitud similar en Granada: el seísmo ocurrido en Armilla en 1955, hace 71 años. Así lo ha trasladado el Instituto Andaluz de Geofísica durante la reunión de seguimiento de la emergencia sísmica celebrada este sábado.
La Junta mantiene activado el comité asesor por riesgo sísmico ante la previsión de nuevas réplicas, aunque de menor intensidad. Antonio Sanz ha descartado daños estructurales y materiales graves, así como víctimas de gravedad: las atenciones sanitarias se han limitado a ataques de ansiedad y traumatismos leves por caídas, sin necesidad de ingreso hospitalario. Mientras continúan las inspecciones en La Zubia, Gójar y El Zaidín, las autoridades piden tranquilidad, autoprotección y consultar únicamente fuentes oficiales.
-
Granada capital atiende 445 incidencias tras el seísmo
El Ayuntamiento de Granada ha atendido ya 445 incidencias relacionadas con el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín. La Policía Local recibió 225 llamadas y los Bomberos, otras 220, con actuaciones por grietas, desprendimientos de cascotes y cornisas, daños en fachadas y rescates de personas atrapadas en ascensores. También se han registrado incidencias puntuales en suministros, como roturas de tuberías, inundaciones y una fuga de gas.
La revisión de edificios continúa, especialmente en El Zaidín, donde se inspeccionan dos inmuebles, aunque las 85 evaluaciones realizadas hasta ahora no apuntan a daños estructurales generalizados. El Consistorio mantiene activado el plan local frente a seísmos y cuenta con 16 arquitectos voluntarios para revisar los inmuebles que lo requieran. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha pedido precaución ante posibles desprendimientos y ha destacado que, por el momento, no se han registrado daños personales y que la Alhambra y el Generalife tampoco han sufrido daños.
-
Los expertos esperan que las réplicas de Granada vayan perdiendo fuerza
La responsable de prevención y riesgo sísmico del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, explica que el terremoto de magnitud 5 de Alhendín encaja en una serie sísmica, en la que un temblor principal es seguido por otros movimientos de menor intensidad. El IAG prevé que tanto el número de terremotos como su fuerza vayan disminuyendo progresivamente durante las próximas horas.
Feriche destaca además que este episodio no corresponde al mismo tipo de enjambre sísmico de 2021 ni afecta a la misma falla que el de Santa Fe y Atarfe. Los expertos siguen analizando los datos para identificar la falla responsable y piden a la población seguir únicamente las fuentes oficiales y las recomendaciones de autoprotección. En este sentido, recuerda que durante un terremoto no se debe salir corriendo de los edificios, ya que existe riesgo de sufrir daños por desprendimientos o caída de elementos.
-
Un hombre muestra cómo ha quedado su casa tras el terremoto
-
Granada capital atiende 86 incidencias tras el seísmo
El Ayuntamiento de Granada mantiene activo el dispositivo de emergencia tras el terremoto de magnitud 5, con 86 incidencias todavía en evaluación. La Policía Local ha recibido 225 llamadas y realizado 53 servicios de urgencia, mientras los Bomberos han atendido 220 llamadas y efectuado 33 actuaciones. La prioridad ahora es revisar los edificios, especialmente en El Zaidín, aunque las primeras inspecciones no apuntan a daños estructurales generalizados.
La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha destacado que no se han registrado daños personales y ha pedido precaución ante posibles desprendimientos y grietas. El Consistorio ha activado a 16 arquitectos para evaluar los inmuebles que lo requieran y mantiene dos edificios del Zaidín bajo revisión específica. Además, la Alhambra y el Generalife no han sufrido daños y continúan las inspecciones en el resto de la ciudad.
-
Granada, en alerta tras el terremoto de magnitud 5
Granada volvió anoche a 2021 y con mayor intensidad. El terremoto de magnitud 5 a 2 kilómetros de profundidad con epicentro en Alhendín que se registró a las 1.04 horas de esta pasada madrugada se sintió en casi todas las provincias de Andalucía, salvo Cádiz y Huelva.
Ahora, los Ayuntamientos de los municipios en los que se sintió con mayor intensidad, están evaluando las consecuencias del mismo sin que se hayan registrado graves daños.
-
Andalucía descarta daños graves y mantiene la vigilancia ante posibles réplicas
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha descartado daños estructurales y materiales graves, así como víctimas de gravedad, tras el terremoto de magnitud 5 registrado en Alhendín. Las incidencias sanitarias atendidas corresponden principalmente a ataques de ansiedad y traumatismos leves por caídas, mientras que los daños materiales afectan a falsos techos, cornisas, cristales y otros elementos.
La Junta mantiene activado el comité asesor por riesgo sísmico ante la posibilidad de que se produzcan nuevas réplicas en las próximas horas y días, aunque de menor intensidad. Sanz ha pedido “tranquilidad” y “autoprotección”, además de consultar únicamente los canales oficiales. En municipios como La Zubia, Gójar y Granada capital continúan las inspecciones de viviendas, edificios municipales y, en el caso del Zaidín, de los inmuebles afectados.
-
Diez segundos que se hicieron eternos para miles de granadinos
El terremoto de magnitud 5 registrado a la 1:04 en Alhendín duró alrededor de diez segundos, aunque para quienes lo vivieron fueron una eternidad. Cámaras de seguridad y vídeos grabados durante el seísmo muestran cómo el temblor despertó a miles de personas, que rápidamente recurrieron a llamadas, WhatsApp y redes sociales para comprobar que familiares y amigos estaban bien.
Durante la madrugada, además, plazas y espacios abiertos se convirtieron en puntos de encuentro para vecinos que decidieron salir de sus viviendas por miedo a nuevas réplicas. “Ha sido como si el tiempo pasase muy lento”, relata una vecina a EFE, mientras Granada afronta ahora una jornada de evaluación de daños y permanece pendiente de nuevos movimientos sísmicos.
-
Así vivió en directo el fuerte terremoto de Granada el streamer español "Sasel"
-
La Alhambra abre al público después de inspeccionar el monumento tras el terremoto
La Alhambra y el Generalife han reabierto al público a las 11:00 horas, unas tres horas después de su horario habitual, tras una inspección de los equipos especializados y de los bomberos. Las revisiones han confirmado que palacios, murallas, estructuras históricas y zonas ajardinadas no presentan incidencias relevantes tras el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín.
El Patronato mantiene un seguimiento preventivo y periódico de todo el conjunto monumental para comprobar la evolución de sus estructuras ante posibles réplicas. Los visitantes que tenían entrada para este sábado podrán solicitar la devolución del importe o reasignar su visita a otro horario durante la jornada.
-
Alhendín evalúa los daños del terremoto sin víctimas
El Ayuntamiento de Alhendín, epicentro del terremoto de magnitud 5, ha confirmado que no se han producido daños graves ni víctimas. El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Mariano del Pozo, ha explicado que los desperfectos son principalmente superficiales, como fisuras, grietas y alguna cornisa caída, sin que se haya producido el derrumbe de ninguna vivienda.
El Consistorio activó un gabinete de crisis inmediatamente después del seísmo para evaluar los daños y coordinar la respuesta. Del Pozo ha destacado la “serenidad” de los vecinos, que salieron a la calle durante la madrugada ante el temor a nuevas réplicas, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad: “todo calma y tranquilidad”, mientras el municipio afronta una jornada de evaluación de los desperfectos.
-
Los expertos prevén más réplicas en Granada, pero descartan daños estructurales
El responsable de Emergencias de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha advertido de que se esperan nuevas réplicas, que podrían alcanzar magnitudes de entre 3 y 3,5, en una situación que recuerda al enjambre sísmico de 2021. Hasta ahora se han recibido más de 200 llamadas y se han realizado 85 intervenciones, principalmente por cornisas, cristales y grietas, mientras que algunos desalojos fueron únicamente preventivos y los vecinos ya han podido regresar a sus viviendas.
Durante las próximas horas se inspeccionarán los municipios más afectados, entre ellos Alhendín, Armilla, Las Gabias, La Zubia y Churriana de la Vega, además del barrio granadino de El Zaidín. Martos ha asegurado que no se han detectado daños estructurales por el momento, aunque las inspecciones serán importantes para comprobar si las posibles réplicas pueden agravar los desperfectos. Las autoridades recomiendan mantener la calma, buscar espacios abiertos y no utilizar los ascensores ante nuevos movimientos.
-
Montero pide "precaución" a la población
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha pedido precaución ante las consecuencias del terremoto de magnitud 5 registrado en Alhendín. Montero ha trasladado su “solidaridad” con las personas afectadas y ha señalado que el seísmo se ha sentido tanto en Granada como en otras provincias andaluzas.
La dirigente socialista ha reclamado especialmente “prudencia” ante los desperfectos causados en edificios y calles, después del terremoto principal y de los numerosos movimientos sísmicos registrados posteriormente en la provincia. Montero ha insistido en la necesidad de permanecer atentos a la evolución de la situación.
-
Illa traslada "toda la solidaridad" de Cataluña con Granada y los afectados por el terremoto
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado “toda la solidaridad” de Cataluña con Granada y con las personas afectadas por el terremoto registrado esta madrugada. Illa ha asegurado que ha transmitido al presidente andaluz, Juanma Moreno, “todo el apoyo” y que permanecen pendientes de la evolución de la situación.
El seísmo, de magnitud 5 y con epicentro en Alhendín, se produjo a las 01:04 horas y se dejó sentir ampliamente entre la población. Según el IGN, el terremoto tuvo inicialmente una profundidad estimada de dos kilómetros, posteriormente revisada a diez, y ha provocado numerosas incidencias y daños materiales en Granada y su área metropolitana.
-
El terremoto de Granada sacude Andalucía y se siente en otras cuatro comunidades
El terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín se ha sentido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, con especial intensidad en Andalucía. Granada concentra la mayoría de los avisos, seguida de Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla, aunque el temblor también se ha percibido en Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.
El 112 Andalucía ha gestionado más de 200 llamadas, principalmente desde Granada, por incidencias como grietas, caída de cornisas, cascotes y muros y desperfectos en edificios. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido calma y precaución ante posibles desprendimientos, mientras Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico.
-
Las inspecciones por daños se concentran en Granada, Ogíjares, La Zubia y Armilla
El Ayuntamiento de Granada ha recibido más de 100 solicitudes de inspección de edificios, concentradas principalmente en la zona sur de la capital y en Ogíjares, La Zubia y Armilla. La mayoría de las incidencias corresponden a daños ligeros en elementos no estructurales que, en principio, no representan un riesgo para las personas, aunque algunos desperfectos de mayor entidad están siendo evaluados en edificios vulnerables o con patologías previas.
Por ahora, el Consistorio señala que no hay indicios de daños estructurales generalizados. Protección Civil recuerda además que no es posible predecir si se producirá otro terremoto, aunque sí pueden registrarse réplicas, por lo que recomienda mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar difundir información que no haya sido contrastada.
-
El terremoto más devastador de Granada ocurrió en 1884
El 25 de diciembre de 1884, un terremoto conocido como el 'terremoto de Andalucía' sacudió la zona de Arenas del Rey y alcanzó una magnitud estimada de entre 6,2 y 6,5. El seísmo tuvo consecuencias devastadoras en Granada y Málaga, con cientos de víctimas mortales, miles de viviendas dañadas o destruidas y numerosas localidades afectadas.
La comparación permite poner en contexto el terremoto registrado esta madrugada en Alhendín, de magnitud 5. Aunque el seísmo actual ha provocado daños materiales y numerosas incidencias, su magnitud y consecuencias están muy lejos de las del terremoto de 1884, considerado el episodio sísmico más destructivo registrado históricamente en Granada.
-
¿Qué implica la situación operativa 1?
La activación de la situación operativa 1 significa que la Junta pone en marcha el dispositivo de emergencia previsto para este tipo de terremotos y refuerza la coordinación de los servicios y recursos que están interviniendo en Granada. El objetivo es organizar la respuesta, atender las incidencias y evaluar los daños en edificios e infraestructuras mientras se mantiene el seguimiento de la actividad sísmica.
Además, permite mantener una coordinación permanente entre los organismos de emergencia y las administraciones implicadas, así como reforzar la capacidad de respuesta si la situación evoluciona. No implica una evacuación general ni significa que la emergencia esté fuera de control: establece un nivel de respuesta coordinado ante el terremoto y sus posibles réplicas.
-
Moreno pide "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto"
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido “calma” y “mucho cuidado” tras una noche de “sobresalto e inquietud” por el terremoto de magnitud 5 registrado en Granada. Moreno ha advertido especialmente del riesgo de cornisas, fachadas y otros elementos dañados que todavía puedan desprenderse, y ha reclamado a la población que siga las recomendaciones de los servicios de emergencia.
El seísmo se produjo a las 01:04 horas en Alhendín, siete horas después de otro terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en La Zubia. El temblor ha provocado daños materiales y se ha sentido en varias provincias andaluzas, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de la situación ante la posibilidad de nuevas réplicas.