Uno de los invasores de Ceuta está reclamado por homicidio en Francia y trató de colarse en el ferry a Algeciras

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que los migrantes no podrán alcanzar la Península ni quedarse indefinidamente en Ceuta o Melilla.

La crisis migratoria ha provocado el colapso del sistema sanitario en Ceuta, con urgencias atendiendo a más de 500 personas al día y graves carencias de personal médico y de enfermería.

El centro penitenciario de Ceuta ha experimentado un aumento del 9% en su población reclusa en solo dos días, con 21 nuevos ingresos tras el asalto migratorio.

Un migrante detenido en Ceuta está reclamado por homicidio en Francia y tráfico de drogas, y fue arrestado intentando tomar un ferry a Algeciras.

Uno de los migrantes que participó en el asalto a Ceuta fue detenido esta semana cuando trataba de coger el ferry a Algeciras para alcanzar la Península.

El hombre portaba documentación y fue arrestado gracias a una alarma de Interpol, que se activó cuando intentaba pasar el control de pasajeros.

El detenido está reclamado por homicidio en Francia y por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL en fuentes policiales.

Otro de los detenidos tras la invasión es un marroquí que intentó robar a un hombre que le ofreció pan.

Los dos han ingresado ya en la cárcel de Ceuta.

Las consecuencias de la invasión migratoria que sufrió la capital ceutí durante los días 30 y 31 del mes pasado ya constituyen un problema de seguridad que tiene su reflejo en el centro penitenciario de la ciudad.

La población reclusa ha aumentado un 9% en los dos últimos días "y la cosa va a ir a más", según revelan a EL ESPAÑOL fuentes penitenciarias.

Sólo este martes ingresaron ocho jóvenes por robo con violencia, y el lunes lo hicieron otros 13.

"Eso significa multiplicar por cinco los ingresos habituales", expresan las mismas fuentes.

El centro penitenciario Fuerte Mendizábal, en Ceuta, cuenta regularmente con alrededor de unos 250 internos clasificados en segundo grado. Los 21 nuevos casos registrados en apenas 48 horas suponen un impacto notable y esa tendencia amenaza con colapsar la cárcel.

La situación está siendo seguida con especial atención por los funcionarios del centro, que temen que la situación acabe desbordándose, cuando aún campan por las calles de Ceuta unas 10.000 de las 72.000 personas que se calcula que participaron en el asalto.

Las fuentes consultadas ponen el foco ahora en la repercusión que esta crisis está teniendo sobre el sistema de Justicia y penitenciario.

El número de ingresos podría aumentar en las próximas horas a medida que los detenidos sean puestos a disposición judicial y los jueces determinen prisión preventiva para ellos.

Se da la circunstancia de que el centro penitenciario de Ceuta, inaugurado hace nueve años, en 2017, continúa abierto sólo al 30% de su capacidad.

"Esta es la normalidad que nuestros ministros que nos visitan nos quieren hacer creer", señalan los funcionarios, especialmente críticos con la gestión que de la situación está haciendo la Administración.

Los datos conocidos ahora ofrecen una fotografía clara del impacto que la entrada masiva ha comenzado a tener en Ceuta, más allá de la emergencia fronteriza y de la atención a las personas que permanecen en la ciudad.

La evolución de las detenciones, las decisiones judiciales y los ingresos penitenciarios permitirán determinar durante los próximos días el alcance real de esta derivada de la crisis.

Este martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, abordó en declaraciones a los medios de comunicación las consecuencias de este episodio.

Sobre los migrantes que accedieron a la ciudad autónoma, señaló: "No van a poder alcanzar ni la Península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla".

Así lo indicó Albares durante la primera visita de un ministro de Exteriores a Ceuta en toda su historia.

También caos sanitario

A las alarmas que han saltado en Prisiones, hay que añadir la complicada situación sanitaria, desbordada por la necesaria atención a la avalancha de inmigrantes.

Desde la invasión se han multiplicado por cinco las emergencias en los hospitales. Pero el número de profesionales sigue siendo el mismo: "Siete médicos, doce enfermeras y cinco técnicos", según denunció este martes Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad del PP.

Tras reunirse con representantes sindicales del sector sanitario y con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Fúnez criticó la pasividad del Gobierno: "Si antes era difícil la situación, si hasta ahora había un déficit de médicos, había un déficit de enfermeras, había un déficit de TCAE (técnicos en cuidados auxiliares) para poder dar asistencia en condiciones de igualdad con respecto al resto de españoles a los ceutíes, esta situación de invasión que vivimos el 30 y el 31 de julio lo que ha hecho ha sido colapsar, llevar el sistema de salud de Ceuta al límite".

Según la dirigente del PP, ahora mismo serían necesarios en Ceuta 50 enfermeras, 20 médicos en Atención Primaria y "otros tantos" en Atención Hospitalaria, así como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

En consonancia con lo denunciado por las organizaciones sanitarias, en Urgencias ya hay más de 90 personas, entre las que están siendo atendidas y las que esperan a entrar.

"Antes del 30 y el 31 de julio, todos los días se veían en Urgencias del hospital a entre 100 y 150 pacientes. En este momento, se están atendiendo a más de 500 personas", manifestó Fúnez.