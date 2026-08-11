El Gobierno dará instrucciones en 4 idiomas a los invasores de Ceuta para "evitar que sufran" daños oculares en el eclipse

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno entregará instrucciones en cuatro idiomas a los migrantes en Ceuta para prevenir daños oculares durante el eclipse solar del 12 de agosto. Se incluirán hojas informativas en los kits de comida para advertir sobre los riesgos de mirar el eclipse sin protección adecuada. El Ministerio de Inclusión ha pedido a Cruz Roja informar a los migrantes sobre las graves consecuencias para la vista, como la retinopatía solar. El sistema sanitario de Ceuta se enfrenta a una presión creciente con más de 500 atenciones diarias, aunque Sanidad niega un colapso.

El Gobierno ha mostrado su preocupación por los migrantes en Ceuta, que a día de hoy continúan por las calles, sin refugio, después de la entrada masiva de los pasados días 30 y 31.

El motivo esta vez es por algo que apunta a ser un evento multitudinario, histórico y, sobre todo, único: el eclipse solar total del próximo día 12.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa un posible riesgo para los migrantes que estarán en la calle cuando suceda. Como han advertido los expertos, mirar hacia el eclipse sin las gafas requeridas podría causar graves daños en la vista o, incluso, ceguera.

Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este martes de que van a tomar acciones para evitar que los migrantes que llegaron a Ceuta desde Marruecos puedan sufrir daños en la vista debido al eclipse.

El Ministerio ha pedido a Cruz Roja que informe a los migrantes de las consecuencias negativas que puede tener para su salud ocular mirar el eclipse de sol.

Además, han ordenado a la organización adelantar la entrega de kits de comida a la franja comprendida entre las 14.30 y las 17.30 horas, para evitar que los migrantes y los trabajadores puedan sufrir algún daño.

En cada kit de comida se incluirá una hoja informativa traducida a cuatro idiomas en la que se detallarán las medidas preventivas necesarias que deberán tomar todas las personas para evitar las consecuencias negativas que puede producir el eclipse solar en su salud ocular.

Con esto, el Gobierno pretende evitar que las miles de personas llegadas desde Marruecos que todavía permanecen en Ceuta tengan que lamentar ningún tipo de lesión.

Una de las más graves consiste en la retinopatía solar: una lesión irreversible y potencialmente permanente en la retina que puede llegar a suponer la pérdida de la vista.

Aunque no siempre tiene que llegar a las últimas consecuencias. Otras de las posibles lesiones pasan desde un escotoma —la aparición de una mancha negra o un punto ciego fijo en el campo de visión— a padecer una visión borrosa permanente y una alteración en la percepción de los colores.

Con todo esto, las posibles consecuencias de que los migrantes acabaran padeciendo alguna de estas lesiones podría poner aún más al límite a Ceuta.

Un sistema al límite

Este mismo martes, la vicepresidenta de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado el "colapso" al que se enfrenta el sistema sanitario ceutí.

Después de reunirse con representantes de los profesionales sanitarios que trabajan en Ceuta, Fúnez ha trasladado a los medios que los sanitarios se enfrentan ya a más de 500 atenciones diarias, frente a las 150 habituales.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este martes que los datos están lejos de corresponderse con una situación de "crisis sanitaria", "colapso sanitario" o "catástrofe sanitaria".

Lo ha expresado así a pesar de que el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, había reclamado su presencia en la ciudad autónoma para que conociera de primera mano la "auténtica catástrofe asistencial" que, según denuncia, se está produciendo actualmente.

La ministra ha recordado a Roviralta en una misiva que los datos de asistencia sanitaria a migrantes y ciudadanos de Ceuta se están monitorizando diariamente a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Sanidad.

Además, ha asegurado que la asistencia a la población ceutí no se ha visto alterada ni demorada gracias al despliegue de los dispositivos especiales.

"Ni ha existido ni existe actualmente falta de atención alguna en el Área Sanitaria de Ceuta, como se insiste en trasladar a la población por algunas fuentes alarmistas cuyo principal objetivo no parece ser la mejora de la atención sanitaria de las y los ceutíes, sino sembrar confusión y miedo en la población en atención a sus intereses particulares", ha subrayado García en su carta.

"El servicio público de salud, por el contrario, vela por los intereses generales de la ciudadanía", ha añadido.

A pesar de sus justificaciones, finalmente, la ministra ha cedido y asistirá a la ciudad autónoma próximamente para abordar la crisis migratoria, aunque no ha especificado una fecha.

Observación segura

De entre las recomendaciones que podrían recibir los migrantes se encuentran los cinco grandes ámbitos que las autoridades han detectado como de riesgo.

Entre ellos se encuentran los riesgos sanitarios como golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita; los de protección ocular, entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina; o los de movilidad, por los posibles desplazamientos o aglomeraciones que se den a esta hora.

También destacan entre las recomendaciones las referidas al impacto ambiental o al riesgo de incendios forestales.