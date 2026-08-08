Vivas denuncia que entre 8.000 y 11.000 asaltantes siguen en Ceuta: "Es insostenible, deben volver todos a Marruecos"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este sábado junto a su equipo de Gobierno

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denuncia que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen en la ciudad tras el asalto fronterizo de finales de julio. Vivas reclama el retorno inmediato de los migrantes a Marruecos, asegurando que la situación es insostenible y pone en riesgo la convivencia y la seguridad en Ceuta. Exige al Gobierno central más presencia policial, despliegue del Ejército y recursos para extranjería, además de un refuerzo en el control fronterizo. El presidente advierte que, si no se actúa, se mantendrá la incertidumbre sobre la estabilidad y el desarrollo futuro de la ciudad.

"La situación es insostenible, alejada de la normalidad". A modo de SOS, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lanzado este mensaje y ha denunciado este sábado la situación que se vive en la ciudad autónoma.

En la localidad española, a pesar de las cifras del Gobierno, siguen entre 8.000 y 11.000 de los migrantes que asaltaron la frontera entre el 30 y 31 de julio.

"La única salida es que todos los que entraron vuelvan a Marruecos", ha reclamado el dirigente, antes de pedir "transparencia en la comunicación" de las cifras y adoptar una valoración de la situación que permita adoptar una respuesta “proporcional”.

Ante este contexto, ha mandado un mensaje a quienes han entrado a Ceuta: deben saber que “aquí no va a haber papeles” ni “salidas a la península”.

Al Gobierno de Pedro Sánchez también ha dirigido sus dardos para exigirle que "cumpla con sus obligaciones" y, por tanto, "se incremente la presencia policial en las calles".

También "que se desplieguen los recursos materiales y humanos en el área de extranjería para que el retorno a Marruecos se haga de manera inmediata, que el Ejército siga en nuestras calles para mantener el control y la seguridad y que se blinde la frontera".

El presidente ha reiterado que el escenario de Ceuta es “absolutamente insostenible”, con miles de personas “deambulando por nuestras calles, por nuestras barriadas, en los montes, en las playas, sin techo, sin tener cubiertas sus necesidades básicas”.

La situación, según ha descrito, está generando inseguridad, perturbando la vida cotidiana y poniendo en riesgo la convivencia, por lo que ha reclamado una actuación inmediata por parte del Gobierno de Sánchez.

"Tabla de salvación"

Con este escenario, el presidente ceutí ha considerado que el retorno a Marruecos de quienes siguen ilegalmente en Ceuta constituye una “tabla de salvación” para la ciudad.

El retorno permitiría evitar que quede abierta una expectativa que pueda favorecer la repetición de situaciones similares en el futuro.

“Si esto no se hace, quedará abierta la expectativa y quedará abierta una incertidumbre insoportable para el futuro, para la estabilidad y para el desarrollo de nuestra ciudad”, ha advertido.

Vivas ha insistido en que la situación actual es consecuencia de una entrada masiva que supuso una vulneración de la integridad territorial de España y que exige una respuesta estatal acorde con su magnitud.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno de Ceuta mantendrá la “lealtad institucional, la responsabilidad y el sentido de Estado”, aunque ha reclamado que el Ejecutivo central actúe con mayor rapidez.

“Lo que estamos haciendo ahora es pedir lo que debemos, porque somos muy conscientes de que nos estamos jugando el futuro de nuestra ciudad”, ha concluido.