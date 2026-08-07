El '¡Basta ya!' de Ceuta: cristianos, hindúes, judíos y musulmanes se manifestarán juntos para "no rendirse"

La protesta busca mostrar la convivencia pacífica entre las distintas culturas de Ceuta y reclamar protección y cumplimiento de los acuerdos con Marruecos.

Los convocantes apelan a la Constitución Española y a la unidad de la ciudad frente a la situación de inseguridad y la falta de respuesta gubernamental.

El objetivo de la manifestación es exigir al Gobierno y la UE medidas urgentes para evitar nuevas avalanchas migratorias como la reciente entrada de más de 72.000 migrantes.

Las comunidades cristiana, musulmana, hindú y judía de Ceuta se unirán en una concentración bajo el lema '¡Basta ya, Ceuta no se rinde!'.

Organizaciones cristianas, musulmanas, hindúes y hebreas, agrupadas bajo la Asociación de las Cuatro Culturas, han convocado este domingo 9 de agosto una concentración en la Plaza de la Constitución ceutí bajo el lema '¡Basta ya, Ceuta no se rinde!'.

El objetivo es "hacer ruido" para que el Gobierno de Pedro Sánchez o la Unión Europea tomen medidas urgentes que garanticen que no vuelva a haber una avalancha migratoria como la del pasado 30 y 31 de julio, cuando más de 72.000 migrantes –80.000 según el Ejecutivo autonómico– cruzaron la frontera de forma irregular.

"Estamos cansados de la situación y de las pruebas a las que se nos está sometiendo", condena Mercedes Canca, representante de Iglesia Católica y una de las convocantes.

"Necesitamos que nos protejan. Que los acuerdos que se han tomado se cumplan. Marruecos dijo que tras lo de 2021 esto no volvería a ocurrir. Han pasado cinco años y ha ocurrido otra vez, solo que ahora de forma superlativa. No es sostenible".

La elección de la Plaza de España tampoco ha sido fortuita, ya que todos ellos, al margen de sus ideologías y confesiones religiosas, apelan a la Constitución Española para que se cumplan las leyes.

El rey Felipe VI junto a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en el Palacio de Marivent. Europa Press Europa Press

"Las cuatro culturas entendemos que es el paraguas bajo el que nos refugiamos. La Constitución es la que nos tiene que proteger de la situación que estamos sufriendo", señala Ramesh Chandiramani, presidente de la comunidad hindú de Ceuta.

El objetivo de la concentración, que se celebrará a las 20:00, en la que se leerá un manifiesto y a la que previsiblemente acudirán unas 20.000 personas, es que la ciudad de Ceuta "esté unida" y deje de ser "vapuleada por Marruecos".

Además, los convocantes quieren que su voz se escuche en toda España para que se tomen medidas urgentes: "Si el Gobierno central se da por aludido, que así sea; si tiene que ser en Europa, también", añade Canca.

El lema no es baladí. "Por Ceuta. ¡Basta ya!". "Lo hemos elegido porque estamos hartos y no podemos más", suma Samuel Levy, representante de la comunidad hebrea de las Cuatro Culturas.

Cartel de la concentración ciudadana convocada por las cuatro organizaciones religiosas de Ceuta: musulmanes, cristianos, hindúes y judíos. Cedida

"Llega un momento donde la inacción del Gobierno nos ha saturado. No podemos vivir con esta espada de Damocles. Un día 500. Otro, 70.000 ¡Y no se les puede devolver! ¿Qué ley es esa que sí permite rechazar por tierra y no por mar? ¿En un país que tiene costa por todos lados?".

Levy asegura que otro de los objetivos de la concentración es transmitir la realidad que se vive en la ciudad.

"Aquí no hay racismo. Vivimos las cuatro juntas desde hace muchos años. No tenemos problemas. Por ejemplo, nunca ha habido ataques a comercios judíos. Ceuta es paz y concordancia".

La ciudad aún sigue en estado de shock después de la invasión migratoria. Todas las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que aún quedan "miles deambulando".

"La ciudad se encuentra en una situación grave, con mucha inseguridad; hemos visto con pena cómo se han retirado las fuerzas militares, cómo la Policía ha pasado con los coches y no han hecho nada", critica Chandiramani. "Debemos recuperar la confianza".

Las cuatro organizaciones se reunieron el jueves en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril para organizar los pormenores de la convocatoria.

A la misma también se han sumado "todas las asociaciones vecinales de la ciudad". Fuentes del Gobierno de Ceuta confirman, asimismo, que ellos participarán.