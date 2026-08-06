La Policía investiga la violación en Ceuta de una menor que entró a la ciudad durante el asalto masivo de migrantes

Un agente de policía observa a varios niños migrantes que hacen cola frente a una comisaría. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía investiga la violación de una menor que llegó a Ceuta durante la reciente entrada masiva de migrantes. La víctima fue atendida en el Hospital Universitario de Ceuta y posteriormente denunció los hechos ante la Policía Nacional. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denuncia el colapso de los centros de acogida y la crisis humanitaria tras la llegada de miles de migrantes. Más de un centenar de migrantes han sido desalojados del cementerio musulmán de Sidi Embarek y el Gobierno local ha activado un plan de limpieza y desinfección.

La masiva entrada de migrantes a Ceuta comienza a tener un impacto directo sobre la vida cotidiana de la ciudad autónoma.

De hecho, la Policía investiga una violación sufrida por una menor que llegó a la ciudad entre el 30 y 31 de julio, según ha informado El Faro de Ceuta.

La víctima, según ha explicado el diario local, fue atendida en el Hospital Universitario de la ciudad autonóma, según fuentes policiales. Tras ser atendida por los médicos, puso la denuncia.

Actualmente, la investigación sigue abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del caso ni sobre las personas implicadas.

La Policía Nacional únicamente ha confirmado a El Faro de Ceuta la formalización de la denuncia y la activación de las actuaciones correspondientes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró este jueves que entre 3.000 y 6.000 de los migrantes que entraron en la ciudad autónoma en 24 horas siguen en la ciudad.

"Los centros de acogida están en situación de colapso, el episodio ha derivado en una crisis humanitaria de mucha envergadura", ha asegurado tras reunirse con el rey Felipe VI.

Asimismo, ha denunciado que la frontera está "en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta".

Vivas también ha explicado que, en este momento, no tienen contabilizados los menores que están en la ciudad.

Por eso, ha pedido paciencia y prudencia ante la difusión de diferentes cifras que circulan acerca del número de menores que están en la ciudad.

Más de un centenar de migrantes han sido desalojados en las últimas horas del cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde han dormido y usado el agua de las instalaciones.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el desalojo se ha producido tras las denuncias vecinales y la Consejería de Sanidad del Gobierno ceutí -de la que dependen los cementerios- ha contratado seguridad privada para vigilar el recinto.

Los operarios han realizado reparaciones de varios desperfectos producidos por los migrantes que permanecen en la ciudad tras el asalto masivo del 30 de julio.

Por otro lado, el Gobierno ceutí ha anunciado que ha activado un plan de choque de limpieza y desinfección intensiva en parques infantiles, zonas biosaludables y el espacio de calistenia de la ciudad.

Esta actuación se ha reforzado especialmente en los espacios que están siendo utilizados por los migrantes como lugares de cobijo y descanso, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

El operativo continuará desarrollándose de manera progresiva en distintos puntos de la ciudad.