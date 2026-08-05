Vox rompe la unidad en Ceuta y el PP lo acusa de amenazar la convivencia: "Celebramos la Virgen de África y el Ramadán"

En Ceuta, la convivencia entre religiones y culturas es destacada por representantes del PP, que critican la falta de diversidad en las listas de Vox.

El diputado del PP Javier Celaya acusa a Vox de usar la crisis para hacer campaña política y advierte que su postura puede amenazar la convivencia en la ciudad.

El PP y el PSOE apoyan al presidente Juan Jesús Vivas en sus peticiones de ayuda al Gobierno central para afrontar la llegada masiva de migrantes.

Vox se ha desmarcado de la imagen de unidad promovida por el Gobierno de Ceuta ante la crisis migratoria, situación que ha generado críticas del PP.

Vox ha decidido excluirse de la imagen de unidad que ha buscado el Gobierno de la Ciudad de Ceuta, gobernada por el PP, tras la crisis provocada por la irrupción de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

Todos los partidos, incluido el PSOE, acudieron a la Junta de Portavoces para apoyar a Juan Jesús Vivas, sus medidas para proteger la ciudad y sus peticiones al Gobierno de España. Todos, excepto Vox.

La actitud del partido de Santiago Abascal sorprende por lo reciente que está aún la formación de gobiernos de coalición con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

El diputado nacional del PP por Ceuta Javier Celaya cree que Vox se ha equivocado a la hora de afrontar la crisis: "En vez de sumarse a esa imagen de unidad, ha preferido utilizar la crisis para hacer campaña política. Les está faltando altura institucional".

Incluso alaba la postura del PSOE: "Los socialistas secundaron al presidente Vivas en su petición de ayuda al Gobierno central". Todo ello a pesar de que Pedro Sánchez fue recibido entre gritos y abucheos por parte de los vecinos.

En los cuatro gobiernos autonómicos que comparte con el PP, Vox ya ha ordenado retirar las ayudas a las ONG "que colaboren o financien la invasión migratoria de Ceuta". El objetivo es "impedir que ni un euro público" acabe financiando a quienes han podido contribuir con su labor a la avalancha vivida en la ciudad española del norte de África.

En una artículo publicado el domingo en EL ESPAÑOL, Celaya denunciaba que Vox no había estado a la altura en un momento en el que había que "cerrar filas en defensa de Ceuta" y estar unidos para "recuperar la imagen, la confianza y la credibilidad" en la ciudad.

Ahora, insiste en que Vox se equivoca en Ceuta con su estrategia por las circunstancias e idiosincrasia de la propia ciudad, donde existe una buena convivencia entre religiones y culturas, donde hay diputados musulmanes, y sin ir más lejos, Kissy Chandiramani, la consejera de Hacienda y vicepresidenta segunda, es de familia hindú.

"En Ceuta lo mismo se celebran las Fiestas de la Virgen de África que el ramadán", ejemplifica el diputado del PP. "Aquí representantes políticos que son musulmanes le ponen flores a la Virgen, porque no es solo una cuestión religiosa, sino de respeto institucional y de unidad", añade.

Otro ejemplo que cita Celaya es que en el barrio de El Príncipe, en el que el 100% de los vecinos son musulmanes, sale una procesión de Semana Santa. Y el propio PP tiene un senador que es musulmán, Abdelhakim Abdeselam.

"Todos por el mismo patrón"

Por tanto, cree que la convivencia en general en la ciudad es "buena" y que Vox, con actitudes como las mostradas estos días "puede suponer una amenaza para ellos".

Reprocha que presente unas listas en las que "todos están cortados por el mismo patrón", es decir, todos católicos. Y, a su juicio, "para garantizar la convivencia y la integración lo ideal es que todos los vecinos puedan verse representados".

Ahora bien, Vox cuenta con cinco diputados en la Asamblea, sólo uno menos que el PSOE. Y el PP gobierna con nueve. Es decir, que los de Abascal tienen apoyos y peso político.

Celaya, por otra parte, asegura que han encontrado estos días a agitadores y a grupúsculos de ultraderecha en las calles que no han ayudado a mejorar la situación. Por eso insiste en que no van a permitir "que se estigmatice y se persiga" a la comunidad musulmana de Ceuta.