Crisis migratoria en Ceuta y Melilla, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes en España desde Marruecos

La Guardia Civil detectó agentes del servicio de información de Marruecos infiltrados entre los miles de inmigrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta.

Así lo revelan en exclusiva a EL ESPAÑOL fuentes del Estado Mayor del Instituto Armado tras la crisis migratoria que atraviesa España en su frontera con Marruecos.

Mientras tanto, la situación sobre el terreno comienza a recuperar la normalidad. Con la gran mayoría de los negocios reabiertos y los vecinos retomando sus rutinas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cifran en 73.500 los migrantes que ya habrían abandonado la ciudad autónoma para regresar a Marruecos.

No obstante, el balance humano de la crisis continúa agravándose. El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha elevado a 88 el número de fallecidos durante la travesía, una cifra a la que habría que sumar una veintena de cuerpos localizados por las autoridades marroquíes, lo que convierte este episodio en una de las mayores tragedias migratorias registradas en la frontera entre ambos países.

Marruecos achaca la crisis de Ceuta a las leyes españolas

El Ministerio del Interior de Marruecos sostiene que la crisis migratoria fue impulsada directamente por intensas campañas de desinformación en redes sociales y por la acción descontrolada de las redes de tráfico de personas.

Según la versión de Rabat, las restricciones legales dictadas en España crearon un innegable 'efecto llamada', trasladando la idea de que la interceptación en el mar ya no implicaría una devolución automática.