Crisis migratoria en Ceuta y Melilla, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes en España desde Marruecos
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para estudiar una respuesta coordinada ante la situación.
Más información: Los ceutíes siguen encerrados por miedo: cientos de migrantes continúan escondidos en montes, fuertes y hoteles.
La Guardia Civil detectó agentes del servicio de información de Marruecos infiltrados entre los miles de inmigrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta.
Así lo revelan en exclusiva a EL ESPAÑOL fuentes del Estado Mayor del Instituto Armado tras la crisis migratoria que atraviesa España en su frontera con Marruecos.
Mientras tanto, la situación sobre el terreno comienza a recuperar la normalidad. Con la gran mayoría de los negocios reabiertos y los vecinos retomando sus rutinas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cifran en 73.500 los migrantes que ya habrían abandonado la ciudad autónoma para regresar a Marruecos.
No obstante, el balance humano de la crisis continúa agravándose. El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha elevado a 88 el número de fallecidos durante la travesía, una cifra a la que habría que sumar una veintena de cuerpos localizados por las autoridades marroquíes, lo que convierte este episodio en una de las mayores tragedias migratorias registradas en la frontera entre ambos países.
Marruecos achaca la crisis de Ceuta a las leyes españolas
El Ministerio del Interior de Marruecos sostiene que la crisis migratoria fue impulsada directamente por intensas campañas de desinformación en redes sociales y por la acción descontrolada de las redes de tráfico de personas.
Según la versión de Rabat, las restricciones legales dictadas en España crearon un innegable 'efecto llamada', trasladando la idea de que la interceptación en el mar ya no implicaría una devolución automática.
-
Interceptadas ocho personas migrantes procedentes de Marruecos cerca de Mallorca
Las autoridades baleares han interceptado en la noche de este domingo a ocho personas migrantes de origen magrebí cerca del Puerto de Andratx, en la isla de Mallorca, según informa la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma insular.
En el operativo han intervenido la Guardia Civil del puesto de Andratx y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), según ha agregado la Delegación.
Esta intervención llega en un contexto para las islas Baleares en el cual, en los últimos días, las autoridades han interceptado a más migrantes de origen magrebí.
Un ejemplo de ello tuvo lugar el pasado miércoles, cuando 17 personas de origen magrebí fueron interceptadas cerca de la playa de Migjorn, en la isla de Formentera.
-
Rabat se presenta como "un socio fiable y responsable"
El Ministerio de Interior de Marruecos afirmó en un comunicado que "seguirá siendo, según lo prometido con sus socios, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales".
Además, el país magrebí atribuye los hechos a una serie de factores superpuestos: "la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias".
-
Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta
El Gobierno de Marruecos reconoció este domingo la llegada masiva de unos 40.000 migrantes a la frontera de la ciudad autónoma de Ceuta y el intento de entrada de otras 1.135 personas a Melilla.
El balance oficial marroquí admite, hasta el momento, 11 fallecidos en su territorio, diez de ellos tras morir ahogados en el mar en su intento por alcanzar el litoral español.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio del Interior marroquí, el Ejecutivo magrebí desvió la responsabilidad del despliegue y atribuyó la crisis a una combinación de factores externos e informativos.