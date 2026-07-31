"No es tiempo de dividir": Sánchez responde a sus socios europeos y alega que España no es la principal ruta migratoria

Pedro Sánchez en una rueda de prensa en Ceuta, España. Borja Puig de la Bellacasa Moncloa/EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y otros socios europeos negando que España sea la principal ruta migratoria hacia Europa. Según datos de Frontex, entre 2021 y 2026, Italia ha recibido más migrantes irregulares que España, con 478.600 frente a 234.760. Italia ha suspendido temporalmente el espacio Schengen con España, reintroduciendo controles en puertos y aeropuertos, medida respaldada por Dinamarca y Austria. La mayoría de los migrantes que cruzaron a Ceuta están regresando a Marruecos, según el Ministerio del Interior español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a las críticas de sus socios europeos y, en concreto, ha cargado contra el Gobierno de Giorgia Meloni, que había tachado la llegada de migrantes a Ceuta como una "amenaza" para Europa.

La líder italiana dijo que las imágenes que llegaban desde Ceuta eran "impactantes" y a su juicio demuestran que "la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa".

Después de que las palabras dieran paso a una amenaza de cerrar el espacio Schengen con España, Sánchez ha señalado que Italia recibe más del doble de llegadas de inmigrantes irregulares que España.

"La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos no", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

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Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

En el mismo texto, expone las cifras de entradas irregulares de inmigrantes según Frontex, entre los años 2021 y 2026. Mientras que en España han accedido 234.760 migrantes en este periodo, por Italia han entrado 478.600; por los Balcanes occidentales 340.600; y por Grecia 259.800.

"No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", ha indicado a continuación después de las críticas recibidas por el gobierno de Meloni.

A pesar de la inquietud europea, prácticamente todos los los migrantes que entraron en el enclave español en África están volviendo a Marruecos, según relata el Ministerio del Interior.

Alrededor de 50.000 cruzaron, según los caculos de las autoridades, y 48.300 se encuentran pasando la frontera de vuelta a Marruecos.

La oposición de Italia

Las amenazas de Meloni no se han quedado solo en palabras. Este mismo viernes, el Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España.



Esto supone, como ya anunciaron el jueves, una suspensión temporal del espacio Schengen. Una medida que todavía no se sabe cuanto durará.



El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha tomado esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras.



En esta misma línea, otros socios europeos han respaldado la propuesta italiana contra España. Entre ellos, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, que ha instado a la Unión Europea a "valorar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen".

También Austria se ha unido a la propuesta y el canciller Christian Stocker ha reclamado a España que no permita que "un solo migrante ilegal llegue al continente europeo".

Además, ha asegurado que la regularización de extranjeros ha supuesto un "incentivo" para la migración ilegal.

Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre Francia y España, "ante la situación constatada en el enclave de Ceuta".

La primera respuesta del Ejecutivo se produjo por boca del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que convocó al embajador de Italia en España para protestar por la propuesta de excluir a España del espacio común europeo.