Puente dice que "es el momento de debatir" sobre los incendios y culpa al PP y Vox: "Detrás de este drama están sus políticas"

Montaje con capturas del vídeo de Óscar Puente que ha subido este lunes en su perfil de X. x

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente acusa al PP y Vox de estar detrás del aumento de incendios debido a sus políticas de recortes y negación del cambio climático. El ministro critica que las comunidades gobernadas por el PP reduzcan impuestos y servicios públicos, y luego pidan ayuda al Gobierno central para combatir los incendios. Se produce un cruce de reproches entre Puente y Ayuso, tras calificar el ministro a la presidenta de Madrid de "mamarracha" en el contexto de la gestión de los incendios. Ayuso pide centrarse en salvar vidas y reconoce la buena coordinación con el Gobierno a pesar de las tensiones políticas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sentenciado que "es el momento de abrir debate, cuando el monte arde" y ha cargado contra el PP y Vox por querer evitar hablar sobre las causas y los responsables del fuego, no porque entorpezca las labores de extinción sino porque les "perjudica su objetivo de permanecer en el poder o alcanzarlo".

En plena ola de incendios que afecta a distintos puntos del país, a través de un vídeo publicado en X, el ministro ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de reducir impuestos y recortar los servicios públicos para después pedir al Gobierno de España que "les resuelva la papeleta".

Puente ha comenzado su disertación de más de ocho minutos y medio exponiendo la situación tan desoladora que se vive cada verano en España por culpa de los incendios e incide que cada vez, cada año, las consecuencias son peores. No obstante, ha insistido en que es el momento de debatir y dirimir responsabilidades.

"Los que dicen todos a una pero llaman mamarracho a quienes no acepten sus imposiciones, esos son los que llevan dividiendo a este país durante más de ocho años, sembrando odio, persiguiendo a los políticos de izquierda y a sus familias, ocho años insultando sistemáticamente, esos son los que ahora piden ayuda y exigen que esa ayuda se preste sin rechistar", ha anotado.

Es por eso que ha insistido que cuando ahora les escucha pedir que "es el momento de rebajar el tono, de enfriar los ánimos" la respuesta a esa petición "es sencilla": "Detrás de este drama que vivimos cada verano están sus políticas".

"Llevan años negando la evidencia que subyace del aumento exponencial de los incendios y de las condiciones que implican el cambio climático, firman pactos de gobierno en los que a la emergencia climática se le llama fanatismo climático". ha detallado.

Una reflexiones sobre el tema de los incendios, sobre lo de ir todos a una y sobre cuándo tocan o no según qué debates políticos. pic.twitter.com/xdsxqs8bgh — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 27, 2026

El ministro reclama "que se abra el debate en toda su crudeza" para que los ciudadanos sepan "de quién es la competencia en cada cosa" y hace hincapié en que el efecto de estos incendios es la "consecuencia de decisiones políticas".

"Limpiar el campo, prepararlo para resistir mejor el fuego, es una competencia autonómica y no la ejercen y todo ello mientras reducen impuestos a las fortunas más grandes", ha lanzado, al tiempo que reprocha que los servicios autonómicos de extinción del fuego están "infradotados".

"La UME se encarga ahora de todos los incendios porque los organismos autonómicos han llegado a un nivel de infradotación que no pueden asumir su extinción", ha explicado Puente. Asimismo, ha añadido que "el PP cuestionaba la creación de la UME y ahora solicitan su intervención a la primera de cambio".

El ministro recuerda otros incendios como el que ocurrió el verano pasado en Galicia que obligó a interrumpir la circulación de la línea Madrid-Galicia, así como en la DANA. En relación con esa catástrofe, ha expresado que en ese momento sí tenía competencias para la reconstrucción de Valencia y ha remarcado que, en ese momento, "no exigí responsabilidades ni descargué culpas contra nadie".

Puente remarca que es el momento de poner en debate las condiciones y la efectividad de los servicios de extinción de incendios, porque "cuando pase este verano será ya tarde porque se olvidará todo". "El PP volverá a centrar el debate de este país en el hermano del presidente o en la amnistía", ha apostillado.

"Es el momento de abrir debate, cuando el monte arde. Porque es importante saber cuáles son las competencias de cada uno", ha anotado.

Para concluir el vídeo, Puente ha cargado contra Feijóo y la cohorte que le rodea "porque realmente no tienen un modelo que plantearle al pueblo español y tienen que estar siempre enredados en debates que son puras distracciones respecto a lo que importa".

"Así que sí, que se abra debate, yo estoy dispuesto y creo que todos debemos estar dispuestos a hacerlo", ha sentenciado.

Cruce de reproches

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han cruzado este viernes reproches en declaraciones públicas y redes sociales a cuenta de los medios para extinguir los incendios forestales, una bronca en la que el ministro llamó "mamarracha" a la presidenta.



La bronca política comenzó cuando el ministro escribió en su cuenta de X que la Unidad Militar de Emergencias (UME) "es ya el nuevo servicio de extinción de incendios" de las comunidades gobernadas por el PP y remató: "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta".



Puente hizo este reproche a las autonomías del PP después de que la Comunidad de Madrid pidiera la noche del 23 de julio al Ejecutivo la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional (que supone que la Administración central asume el mando de las operaciones), ante la gravedad de los incendios que afectan simultáneamente a tres comunidades: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.



En declaraciones a los medios en la zona más afectada por incendios, Ayuso, al ser preguntada este sábado por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, en las que pedía que la comunidad explicase mejor por qué había pedido esa declaración, pidió "centrarse en salvar vidas y dejarse de estupideces".



Y ha añadió: "El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente allá él, su conciencia y su historia".



Ayuso advirtió de que la región se enfrenta al "peor" incendio de su historia y ha pedido centrarse en salvar vidas y dejar a un lado la trifulca política y ha reconocido que la coordinación con el Gobierno está siendo "buena y absolutamente necesaria" porque hay tres comunidades autónomas afectadas con incendios con riesgo para la vida.



A una repregunta sobre las palabras de Puente en su tuit,, la presidenta se limitó a decir: "Le ignoro".