La 'operación Rufián' con Sumar y Podemos tendría 37 escaños: 14 saldrían del PSOE, 10 de la derecha y 3 de ERC y Junts

La candidatura de Rufián lograría el 13,3% de los votos y sería la cuarta fuerza nacional, aunque la derecha conservaría una mayoría holgada.

La alianza de izquierdas absorbería escaños de Sumar, Podemos, PSOE, PP, Vox, ERC y Junts, pero no impediría la mayoría absoluta de PP y Vox.

El PSOE sería el principal perjudicado, perdiendo 14 diputados y quedándose con solo 89, su segundo peor resultado histórico.

Una plataforma encabezada por Gabriel Rufián junto a Sumar y Podemos obtendría 37 escaños en el Congreso, según una encuesta de SocioMétrica.

Un total de 37 escaños en el Congreso de los Diputados. Ése sería el resultado que obtendría en las próximas elecciones generales una plataforma encabezada por Gabriel Rufián junto a Sumar y Podemos.

La operación Rufián reordenaría por completo el espacio situado a la izquierda del PSOE y desarmaría aún más a los socialistas, que se quedarían con sólo 89 diputados, en pleno tsunami de corrupción de la era Sánchez.

Sería el segundo peor resultado del PSOE en democracia, ligeramente por encima de los 85 que obtuvo en 2016, cuando Pedro Sánchez se presentó por segunda vez como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la candidatura encabezada por el actual portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) absorbería los 10 diputados que actualmente tienen Sumar y Podemos, le quitaría 14 al PSOE y arañaría 10 a PP y Vox, además de dos a ERC y uno a Junts.

La operación, sin embargo, no impediría que el bloque de derechas conservara una mayoría absoluta holgada al sumar 195 diputados entre PP y Vox.

Gabriel Rufián lleva desde febrero deshojando la margarita sobre la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales encabezando una plataforma de izquierdas.

El pasado 20 de mayo, durante un coloquio en el Club Siglo XXI, el portavoz de ERC en el Congreso aseguró que estaría dispuesto a ayudar a una "confluencia" de fuerzas soberanistas y españolas para "maximizar resultados electorales".

"No tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas", resumió.

Hace tres semanas, en otro acto junto a Mónica Oltra en Valencia, el diputado independentista precisó aún más su aspiración.

Rufián matizó que le gustaría "liderar en Cataluña un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora".

Y el pasado 2 de julio, volvió a hacer hincapié en la posibilidad de formar un frente de izquierdas.

"Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás)", escribió en su cuenta de X, en alusión al desgaste de Sumar, "sólo hay una cosa clara. O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años".

Según Rufián, esa alternativa debería estar "liderada por las izquierdas soberanistas" y asentarse sobre tres ejes: vivienda, condiciones de vida y derecho a la autodeterminación.

El portavoz republicano remató su mensaje con una advertencia dirigida a las distintas siglas de la izquierda: "Quien crea que su bandera —y su buen resultado electoral particular— le va a proteger o es un inconsciente o es un negligente".

Sin embargo, la realidad es que, a día de hoy, Rufián no cuenta con el beneplácito de su partido para liderar a las izquierdas. Tampoco sus socios "soberanistas" han dado un paso adelante en este sentido.

Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás) solo hay una cosa clara.



O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años.



Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 2, 2026

Esta cautela tiene sentido a tenor de los resultados de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Los datos apuntan que ERC pagaría parte del coste tras la fuga de Rufián y perdería dos de sus nueve diputados. Junts también perdería uno de los seis que tiene en la actualidad.

La hipotética alianza de izquierdas lograría el 13,3% de los votos. La candidatura sería la cuarta fuerza nacional, por detrás de PP (33,2%), PSOE (23,3%) y Vox (16,9%).

El principal perjudicado por su irrupción sería el PSOE. El partido de Pedro Sánchez pasaría de 103 diputados —con Sumar y Podemos por separado— a 89 diputados.

PP y Vox también retrocederían. Los populares bajarían de 147 a 141 diputados y Vox, de 58 a 54.

Juntos sumarían 195 frente a los 205 que obtendrían en un escenario sin Rufián encabezando a las izquierdas.

Aun así, ambas formaciones se situarían 19 escaños por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en España e investir a Alberto Núñez Feijóo.

Si tenemos en cuenta los datos de transferencia de voto, los 37 diputados que conseguiría la operación Rufián van mucho más allá de la disolución de Sumar y Podemos.

La simulación elaborada por SocioMétrica contempla una transferencia de voto desde el PSOE, desde la izquierda alternativa y desde una parte del electorado soberanista.

Además, también influiría una bolsa de abstencionistas que se movilizaría con la nueva candidatura.

Esa concentración permitiría a la nueva candidatura disputar el último escaño en provincias donde la fragmentación actual beneficia a PP y Vox.

Por eso la derecha perdería 10 diputados, aunque no exista un trasvase relevante de votantes conservadores hacia Rufián.

La explicación tiene que ver con cómo funciona la ley D’Hondt. Sumar y Podemos, por separado, pueden quedar fuera de la pelea en numerosas circunscripciones, aunque reúnan un número relevante de votos.

Sin embargo, una candidatura conjunta, reforzada además por votantes procedentes del PSOE, del espacio soberanista y de la abstención, tendría más opciones de superar el umbral efectivo y entrar en el reparto.

El resultado sería una izquierda más concentrada y más eficiente a la hora de transformar votos en escaños.

Pero no una mayoría alternativa. Y tampoco una fuerza capaz de quitar la mayoría absoluta a PP y Vox.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.416 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de julio de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.