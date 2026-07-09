El exDAO de Policía pide al juez que cierre el caso de violación y lamenta haber sido ya "señalado y condenado"

El número dos de la Policía Nacional José Ángel González, denunciado por agresión sexual, a su llegada este miércoles a su domicilio. EFE EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado al juez el cierre del caso de presunta agresión sexual alegando falta de pruebas suficientes para mantener la imputación. La defensa argumenta que la principal prueba, una grabación de audio aportada por la denunciante, no respalda su versión y contradice los puntos clave de la acusación. El escrito señala contradicciones en el testimonio de la denunciante y enmarca la denuncia dentro de una relación personal previa, mencionando celos y posibles intereses profesionales. El juez instructor considera que los hechos presentan indicios de un presunto delito de agresión sexual y ha transformado las diligencias para que el caso sea juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid.

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha solicitado al juez que concluya el sumario sin procesarle por una presunta agresión sexual a una subordinada al considerar que, tras la instrucción, "no existen indicios racionales de criminalidad suficientes" para sostener la imputación.

En un escrito de 11 páginas, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el abogado José Carlos Velasco, del despacho Fuster-Fabra Abogados, solicita que se dicte auto de conclusión del sumario sin procesamiento al entender que ya se han practicado todas las diligencias relevantes y que ninguna de ellas ha reforzado la acusación.

La defensa sostiene que la instrucción "se encuentra en un momento procesal en el que procede acordar el fin de la instrucción" porque "no se han obtenido, tras la práctica de nuevas diligencias, indicios racionales de criminalidad suficientes que permitan sostener la imputación dirigida frente a mi mandante".

El escrito comienza denunciando el perjuicio que, según la defensa, ha sufrido el exDAO como consecuencia de la presentación y difusión pública de la querella.

El abogado sostiene que José Ángel González fue "señalado, juzgado e incluso condenado, sin haber tenido la más mínima posibilidad de defensa y sin que existiese una comprobación real con el material probatorio".

Añade que el resultado ha sido "devastador" para su cliente, que "se ha visto obligado a abandonar su puesto de trabajo" y que ha sufrido un "daño irreparable a la vida profesional y personal" derivado, según sostiene, de una querella que "carece de todo tipo de sustento probatorio".

Uno de los principales argumentos del escrito es que la grabación de audio aportada por la denunciante, que considera la prueba central de la causa, no avala su relato. "La principal prueba objetiva aportada por la querellante no refuerza su versión, sino que la rechaza de plano", afirma la defensa del ex DAO.

Según expone la defensa, el audio "no corrobora el contexto de sometimiento, rechazo o imposibilidad de abandono del domicilio que intenta construir la querellante", sino que "refleja una realidad bien distinta: una conversación marcada por los celos, el control del teléfono de mi mandante, reproches, expresiones de cariño y una dinámica en la que es la propia querellante quien lleva la iniciativa en toda la grabación".

El escrito también cuestiona la credibilidad del testimonio de la denunciante.

La defensa sostiene que "no concurre el requisito de persistencia y firmeza" exigido por la jurisprudencia para que la declaración de una presunta víctima pueda sostener por sí sola una imputación. "No estamos, por tanto, ante una versión firme y mantenida, sino ante un relato que ha ido variando conforme avanzaba la declaración y conforme iban reproduciéndose fragmentos del audio en sede judicial", sostiene.

Como ejemplo, el abogado enumera supuestas contradicciones relativas "al motivo real por el que decide subir al domicilio", "los besos producidos entre ambos", "el momento exacto en el que sitúa el hecho central que denuncia" o "los contactos posteriores mantenidos con mi mandante".

La defensa añade además que tampoco existe una corroboración objetiva del relato porque, precisamente, el contenido del audio "lejos de ratificar la querella, la contradice en los puntos más esenciales".

Celos e intereses profesionales

Otro de los ejes del escrito consiste en sostener que la denuncia debe analizarse dentro del contexto de la relación personal que mantenían ambos.

"No estamos, por tanto, ante una declaración sin contexto personal, sino que se realiza en un marco de una relación previa, con reproches personales, celos, expectativas frustradas e intereses profesionales", afirma.

El abogado recuerda además que, según declaró José Ángel González durante la instrucción, la denunciante le habría solicitado en distintas ocasiones ayuda para obtener un determinado destino dentro de la Policía.

Como respaldo de esa tesis cita una frase que, según sostiene, aparece en el audio: "Te llamaré para que me entregues en comisión de servicio y ya está. Como lo haces con X, como te hace X y las otras más. ¿Te parece?".

A juicio de la defensa, esa conversación demostraría no estar "ante una conversación marcada únicamente por los celos", sino que también existían "intereses de carácter profesional".

Por todo ello, la defensa solicita al tribunal que acuerde "la conclusión del presente sumario sin el procesamiento de D. José Ángel González", al entender que "no existen indicios racionales de criminalidad suficientes que permitan sostener mínimamente la imputación".

Este escrito llega justo después de que el juez David Maman, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, acordara la incoación del sumario en la causa, pidiendo a las partes que se pronuncien sobre cómo debía seguir el caso.

El juez transformó las diligencias previas al entender que los hechos investigados revisten "caracteres de un presunto delito de agresión sexual", lo que determina que aboca el caso a que sea juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid.