Miras critica la reforma de Sánchez de la financiación autonómica: "Fija privilegios por el territorio donde vives"

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando López Miras critica la propuesta de reforma de financiación autonómica de Pedro Sánchez, acusándola de fijar privilegios según el territorio. El presidente murciano denuncia la falta de rigor y la improvisación en el proceso liderado por el Ministerio de Hacienda para el nuevo modelo de financiación. Murcia es una de las comunidades peor financiadas y Miras rechaza la idea de una "España asimétrica", defendiendo la igualdad entre territorios. Miras señala que el propio ministro de Hacienda reconoce que Murcia está infrafinanciada y que la nueva propuesta perpetúa la desigualdad y aumenta la deuda regional.

Fernando López Miras ha criticado que "la improvisación es total" en la línea de trabajo que sigue el Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica.

El presidente de la Región de Murcia se ha pronunciado en estos términos tras conocer que Pedro Sánchez llevará al Congreso de los Diputados su propuesta de nuevo modelo de financiación a las comunidades autónomas.

Todo ello, a pesar del rechazo mostrado no solo por los territorios gobernados por el PP, también en feudos del PSOE como Asturias y Castilla-La Mancha, debido a que el objetivo que subyace en la estrategia del Ministerio es cumplir con el compromiso con el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya, para dar una mejora singular a Cataluña dentro del nuevo modelo.

Murcia es una de las comunidades peor financiadas históricamente y López Miras no ha ocultado su malestar por el último Consejo de Política Fiscal y Financiera donde Hacienda ha dejado entrever que celebrará dos nuevas reuniones bilaterales.

"Hubo propuestas sobrevenidas, propuestas sin ningún tipo de rigor y sin ningún tipo de informe, con una total improvisación que es propia del Gobierno de Pedro Sánchez", según ha lamentado el presidente murciano.

"Las comunidades autónomas necesitan los objetivos de déficit para poder planificar sus presupuestos para establecer la financiación que requieren la sanidad, la educación y los servicios públicos esenciales en cada territorio".

"El despropósito del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue tal que la consejera de Hacienda Cataluña [Alicia Romero] propuso un déficit asimétrico y el ministro de Hacienda [Arcadi España] hizo suya esa propuesta".

La portavoz, Elma Saiz, y el titular de Hacienda, Arcadi España, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. EFE

López Miras ha avanzado cuál será la postura de su Ejecutivo autonómico en las próximas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "La Región de Murcia no cree en la España asimétrica porque la España asimétrica es la de la desigualdad y la de los privilegios en función del territorio donde vivas".

"La Región de Murcia defiende la igualdad y la justicia", según ha remarcado. "Rechazamos la España asimétrica porque es la desigualdad y la injusticia, es el privilegio de unos territorios frente a otros. Lo que queremos es un sistema justo que trate a los murcianos con la misma igualdad que el resto de los territorios".

El presidente murciano ha recordado que su comunidad siempre ocupa los últimos tres puestos en el modelo de financiación y Arcadi España es plenamente consciente de ello: "El propio ministro de Hacienda reconoció que la Región de Murcia está infrafinanciada y perjudicada cada año porque recibimos por parte del Estado menos presupuesto para la educación y la sanidad que el resto de comunidades autónomas".

"En lugar de aportar una solución, en lugar de proponer que se pueda iniciar una negociación para reformar el sistema de financiación autonómica, y que se nos trate a todos con Justicia, lo que se propone es perpetuar esa injusticia, esa desigualdad, y trasladarlo en más deudas para los murcianos, marcando un objetivo de déficit con el que no estamos de acuerdo".