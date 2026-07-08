Aagesen niega haber recibido "galones" por su papel en los rescates de la Sepi y asegura no conocer a su expresidente

La comparecencia de Aagesen se produce en el marco de una investigación judicial que afecta a la cúpula de la Sepi por presunta corrupción en varios rescates empresariales.

Aagesen afirma no conocer al expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, y niega contactos con él o con el entorno de Zapatero relacionados con los rescates.

La ministra asegura que todos los expedientes de ayuda contaban con informes técnicos y jurídicos favorables y rechaza haber impuesto vetos al rescate de Tubos Reunidos.

Sara Aagesen niega haber recibido instrucciones políticas o compensaciones por su papel en los rescates de empresas gestionados por la Sepi durante la pandemia.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles la limpieza de su actuación en el seno del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el mecanismo creado para rescatar a través de la Sepi a las empresas afectadas por la pandemia.

Lo ha hecho durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado que ahonda en la trama de Leire Díez y el grupo 'Hirurok' y su relación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Aagesen ha negado haber recibido ningún tipo de indicación, directriz partidista o coacción política para orientar su voto en los millonarios rescates tramitados por el holding público hacia empresas como Air Europa, Plus Ultra o Tubos Reunidos cuando ella era secretaria de Estado de Energía en el MITECO (2020-2024) y miembro del Consejo del holding público.

"Nunca, nunca, en ningún expediente", dijo ante las preguntas de la Comisión, recibió "instrucciones" ni "presiones políticas" sobre qué tenía que votar.

Ha insistido en que todos los expedientes de ayuda que llegaron a la mesa del Consejo Gestor contaban con informes técnicos y jurídicos favorables que avalaban el cumplimiento estricto de los trece criterios de elegibilidad exigidos.

Para sacudirse cualquier sombra de sospecha sobre un posible pago en favores políticos, Aagesen ha rechazado que su actual cargo sea un premio por dichos rescates.

"No me han dado galones y sigo trabajando con el máximo rigor técnico. Un secretario de Estado tiene bastante más salario que un vicepresidente".

Aagesen durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado. Eduardo Parra / Europa Press

Pese a que Aagesen no se ha cerrado en banda ni se ha negado a dar explicaciones como sí hicieron Manuel Aaron Fajardo, el facilitador de la trama de Zapatero en Venezuela, o Vicente Fernández, expresidente de la Sepi imputado, en sus respectivas comisiones de investigación, la vicepresidenta tercera ha tirado en todo momento del "no me consta" y el "no lo sé", mostrándose dubitativa y esquiva.

De hecho, fuentes internas de la Sepi confirman este extremo y aseguran haberla visto "con miedo" y tratando en todo momento de "quitarse responsabilidad", lo que es "simbólico de cómo funciona la Sepi por dentro: todo el mundo se exime de culpa y mira hacia otro lado cuando toca".

El momento de mayor tensión, sin embargo, se ha vivido durante el debate sobre el rescate de 112,8 millones de euros concedido a la siderúrgica vasca Tubos Reunidos en julio de 2021.

La oposición, apoyándose en los informes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, ha interrogado a la ministra sobre el supuesto veto que ella misma habría impuesto en la reunión informativa del 15 de junio de 2021 "por razones de carácter ecológico".

Dicho bloqueo interno fue filtrado por un directivo de la Sepi, Miguel Ángel Figueroa, a la trama presuntamente corrupta formada de Leire Díez, la cual inició una frenética campaña de presiones políticas para sortear las resistencias del MITECO.

Aagesen ha calificado este relato de "falso". Según la versión de la ministra, su departamento jamás emitió un voto negativo ni formuló objeciones.

"La opinión del ministerio no se emitió, de hecho, porque no asistimos a esa reunión el 15 de junio. En esa reunión no fue nadie en representación del Ministerio".

Y ha añadido: "Hablamos de principios de junio de 2021, donde el tejido productivo industrial estaba viviendo la primera situación de precios de la energía, con un aumento del gas de un 300%".

Sin embargo, fuentes de la Sepi recuerdan que "la comunicación y la interlocución son fluidas y habituales" entre el holding público y los ministerios, y que no era necesario estar en esa reunión preliminar para formular una objeción.

"En el caso de la administración, el vicepresidente, en ese momento Bartolomé Lora, suele hablar con el Secretario de Estado, que además es consejero; el responsable de Participadas habla con algún miembro del gabinete, etcétera. Los canales están abiertos. Además, está la figura del director de Relaciones Institucionales, que es el canal estándar con la administración".

Los senadores de la oposición también le han reprochado a Aagesen que, tras el revuelo provocado por la filtración de su supuesta postura, el criterio ecológico del MITECO tardó sólo 21 días en disiparse.

Respecto a la decisiva sesión del 13 de julio de 2021 en la que el FASEE aprobó formalmente el crédito participativo de Tubos Reunidos, la ministra ha aclarado que tampoco acudió en persona.

"No asistí yo y delegué en el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica", ha contestado en referencia a Miguel González Suela.

Las fuentes consultadas consideran que este extremo "no es lo habitual", y que la Ley de Procedimiento Administrativo "no contempla que los órganos colegiados actúan" de tal forma.

"Cuando se delega en otro miembro del Consejo Gestor, generalmente se hace en el Presidente, y la delegación puede hacerse con mandato o sin mandato, mandando una carta diciendo el sentido del voto".

Aagesen ha intentado desmontar la tesis de la Fiscalía que la sitúa como el "obstáculo" que obligó a la red criminal 'Hirurok', formada por Leire Díez, Vicente Fernández (expresidente de la Sepi) y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, a activar sus terminales en el PSOE y el PNV.

El expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, en el Senado. Zipi Efe

No obstante, no ha explicado por qué los directivos de la siderúrgica celebraron en privado que el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandía, hubiera telefoneado directamente a su terminal de la Secretaría de Estado para interceder por la empresa Tubos Reunidos, la cual finalmente acabó recibiendo un rescate de 112,8 millones de euros.

Asimismo, Sara Aagesen ha asegurado que "no conoce" a Vicente Fernández y que jamás ha hablado con él.

Una cascada de imputaciones

Esta comparecencia se produce en un contexto judicial extremadamente sombrío para el holding público, especialmente tras la reciente imputación por parte del juez Pedraz de 25 nuevas personas en el denominado caso Leire.

Entre los investigados figuran nombres clave de la cúpula de la entidad, como la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda; el exdirector del FASEE, Julián Mateos-Aparicio; y el exdirector de Participadas, Miguel Ángel Figueroa.

La investigación dibuja un patrón de presunta corrupción sistémica a través de cinco operativas delictivas distintas —asociadas a Mercasa, Enusa, Sepides/Erri Berri, Forestalia y Tubos Reunidos, mediante las cuales el grupo delictivo 'Hirurok' (integrado por el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, la exfontanera de Ferraz Leire Díez y el constructor Antxón Alonso) habría desviado más de 132 millones de euros públicos cobrando mordidas a través de la mercantil instrumental Mediaciones Martínez.

El escándalo se completa con la investigación paralela que dirige el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid sobre el rescate de 475 millones a Air Europa, donde el exvicepresidente Bartolomé Lora ha tenido que declarar como investigado.

Lora ha admitido ante el juez la existencia de reuniones previas y secretas con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, previas a la apertura del canal oficial de solicitudes, lo que explicaría la inusual velocidad de un rescate completado en tiempo récord mientras la aerolínea arrastraba una millonaria deuda con Hacienda.

Este carrusel de sospechas refuerza la tesis de antiguos cargos de la casa, que definen la estructura actual de la Sepi como un sistema diseñado para diluir responsabilidades técnicas emitiendo aprobaciones sucesivas y cruzadas.

"Es la paradoja del asesinato de Julio César, donde nadie parece asestar individualmente el golpe decisivo sobre los fondos de los contribuyentes".

Sobre los polémicos rescates de Plus Ultra y Air Europa, Sara Aagesen se ha limitado a decir que existían informes técnicos que avalaban la idoneidad de los rescates, y que no le consta que en ningún caso hubiese orden de tramitar "con mayor agilidad" o con "un trato discriminatorio" ninguno de los casos.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. Europapress

La ministra también ha respondido que ni el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ni nadie del entorno de este se puso en contacto con ella o con otro vocal del Consejo Gestor con ocasión del rescate a Plus Ultra.

A las preguntas del Grupo Popular sobre por qué se concedió un préstamo a una empresa como Air Europa Holding, la ministra ha dicho que se trata de "una empresa del sector aéreo" y que "los informes que llegaron de Sepi decían que cumplía los criterios de elegibilidad" y que el Tribunal de Cuentas "también lo avaló".