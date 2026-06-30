Extranjería tenía razón: las solicitudes de regularización de migrantes rozan los 1,3 M frente a los 500.000 que dijo Sánchez

Se ha presentado una propuesta en el Congreso para ampliar el plazo de regularización, respaldada por varios partidos como Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.

El Sindicato Unificado de Policía afirma que sus previsiones eran más precisas y advierte que la gestión administrativa de las solicitudes será ahora el mayor desafío.

El informe de Extranjería advertía sobre posibles efectos negativos, como saturación de servicios públicos, tensiones sociales y problemas de seguridad.

Las solicitudes de regularización de migrantes en España superan el 1,2 millones, más del doble de los 500.000 que estimó inicialmente el Gobierno.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional estaba en lo cierto. Las cifras que durante meses manejó el Gobierno para justificar la regularización extraordinaria de inmigrantes van a ser ampliamente superadas.

A falta de que este martes se cierren las ventanillas en las oficinas de Extranjería de todo el país, el proceso acumula ya entre 1,2 y 1,3 millones de solicitudes, más del doble de los "casi 500.000" beneficiarios que el Ejecutivo calculó inicialmente.

El pasado 21 de febrero, EL ESPAÑOL publicó que la Policía estimaba en 1.250.000 ciudadanos extranjeros aproximadamente las personas que se beneficiarían de la iniciativa.

El informe, que generó controversia y estaba firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, advertía además de que tal volumen de expedientes podría generar "efectos negativos significativos".

Entre ellos se enumeraba un posible "efecto llamada para futuros flujos irregulares", "tensiones sociales", "problemas de seguridad ciudadana, orden público o incluso de seguridad nacional". Además, el documento subrayaba que el proceso podría generar una "desconfianza social sobre la gestión de las fronteras".

Así, también advertía de que se corría el riesgo de saturar los servicios públicos. La sanidad, la educación y los servicios sociales "podrían carecer de la capacidad de absorción necesaria" ante un volumen tan elevado y unos plazos tan breves, decía el informe.

Pues bien, cuatro meses después, las cifras ofrecidas por el Gobierno de Sánchez, que este martes presidirá un acto sobre el proceso de regularización, se sitúan en el mismo escenario que predijo el citado informe policial.

El contraste con las previsiones iniciales resulta más que llamativo si tenemos en cuenta que, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que dio luz verde al proceso, allá por el 14 de abril, el Ejecutivo repitió hasta la saciedad que la medida permitiría regularizar la situación de medio millón de inmigrantes que ya residían en España.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró entonces que el procedimiento estaba "dimensionado para dar respuesta a todos los que lo soliciten y cumplan los requisitos". Además, defendió que la tramitación sería "ágil, eficaz y sin trabas".

En la misma línea, Pedro Sánchez calificó la regularización como "un acto de normalización" porque reconocía "la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana", además de definirla como "un acto de justicia con nuestra propia historia".

Ese paralelismo ha sido reivindicado este lunes por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). En un comunicado, la organización recuerda que las previsiones realizadas por los especialistas en Extranjería situaban el procedimiento en torno a 1.250.000 solicitudes.

"Desde el Sindicato Unificado de Policía queremos recordar que, desde el inicio de la tramitación de esta medida, advertimos de que las estimaciones manejadas por los profesionales especializados en extranjería reflejaban un escenario muy superior al reconocido públicamente", dice el SUP.

"Los acontecimientos han terminado confirmando que las previsiones realizadas por quienes trabajan diariamente sobre el terreno estaban mucho más próximas a la realidad", remacha el sindicato.

Los agentes también advierten de que el verdadero desafío para la Policía comienza ahora, una vez concluya el plazo de presentación de solicitudes.

Según el sindicato, la segunda fase del proceso podría resultar todavía más compleja con "la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), la toma de huellas, la gestión de incidencias documentales y el resto de actuaciones administrativas que deberán afrontar las unidades de documentación de la Policía Nacional".

Sea como fuere, lo cierto es que el Gobierno no cierra la puerta a seguir ampliando las regularizaciones.

De hecho, ante el temor de que existan personas que puedan quedarse fuera por falta de tiempo para presentar su documentación, el movimiento 'Regularización Ya' llevó al Congreso el 10 de junio una proposición no de ley para ampliar el plazo del procedimiento.

Esta proposición contó con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. "Nadie, lo dijimos desde el principio, debería quedarse fuera de tiempo para presentar la documentación", manifestó Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en la Cámara Baja, en una rueda de prensa.

Por el momento, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que ya "habrá ocasión" de hacer balance. "No es un punto final", dijo la semana pasada en la sesión de control al Gobierno, donde calificó la operación como un "éxito de país".