Tres de cada cuatro españoles, incluido el 50 % de los votantes socialistas, piden a Sánchez convocar elecciones anticipadas

Sánchez afronta el Comité Federal del PSOE en plena crisis interna y con una mayoría social y política pidiendo adelanto electoral.

Los escándalos de corrupción y la parálisis del Ejecutivo han incrementado la presión, incluso dentro del PSOE, donde solo el 44,3% de sus votantes rechaza elecciones.

La moción en el Congreso para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza fue apoyada por PP, Vox, UPN y Junts, con 178 votos a favor.

El 74,4% de los españoles cree que Pedro Sánchez debe convocar elecciones anticipadas, incluyendo el 50% de los votantes socialistas.

El pasado jueves lo expresó el Congreso de los Diputados y hoy lo hace la mayoría de los españoles. Ya son el 74,4 % de los ciudadanos los que creen que Pedro Sánchez debe convocar elecciones de manera inmediata en lo que constituye un clamor social.

Entre ellos, se cuenta el 50,2 % de los votantes socialistas. Todos ellos reclaman ir a las urnas, según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Con este panorama, Sánchez llega hoy al Comité Federal de su partido, al que deberá convencer que es mejor mantenerse en el Gobierno que llamar a las urnas.

Y es que los escándalos que rodean a Sánchez y al PSOE hacen mella tanto en sus filas como en el conjunto de la ciudadanía. En mayo pasado, eran el 48,2% de los votantes del PSOE los que creían que Sánchez debía convocar elecciones,

Desde entonces, el 'Caso Zapatero', las "andanzas" de la fontanera Leire Díez, la condena al ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos o la parálisis del Ejecutivo han calado en los votantes socialistas.

En este momento, solo el 44,3 % de quienes se declaran votantes del PSOE consideran que Sánchez no debe convocar elecciones generales. El porcentaje se reduce al 24,4 % si se pregunta al conjunto de los españoles.

Entre los votantes del PP, el 96,6 % de los encuestados reclaman elecciones. En el caso de quienes optaron por la papeleta de Vox en los últimos comicios, son el 98 % quienes quieren ir ya a las urnas.

De este modo, se unen a la mayoría del Congreso de los Diputados, que aprobó una moción el pasado jueves que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza que, en caso de ser desfavorable, podría desembocar en un adelanto electoral.

El texto, que fue impulsado por el PP, contó con 178 votos a favor, gracias al apoyo de Vox, UPN y de los diputados de Junts, que le dieron abiertamente la espalda al Gobierno.

En cambio, el PSOE, Sumar y los demás socios del Ejecutivo solo fueron capaces de concitar 171 votos en contra.

Entre ellos, los del Partido Nacionalista Vasco.

La Cámara Baja también aprobó otro punto de la moción que considera que "las investigaciones por corrupción justifican la dimisión del presidente".

EL ESPAÑOL publicará mañana una detallada encuesta sobre el panorama político español y la reacción ciudadana a los casos de corrupción socialista.

Trasfondo del Comité Federal

Con este panorama, Sánchez se presenta hoy ante el Comité Federal del PSOE, el máximo órgano de decisión interna entre congresos, al que llega en plena crisis generada por la corrupción socialista.

Ante sus compañeros de partido deberá defender que sigue apostando por resistir en la Moncloa en frontal oposición a lo que opinan sus propios votantes.

Delante tendrá a muchos de los acólitos que ha ubicado durante la última década como líder socialista supremo, aunque se prepara para recibir reproches de críticos habituales.

Entre ellos está el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, además de otros barones más alineados con Ferraz como el asturiano Adrián Barbón.

A todos ellos deberá explicarles, a puerta cerrada, que es mejor para el PSOE mantener el poder sin el apoyo del Congreso de la ciudadanía o de sus votantes y a pesar de estar cercado por la corrupción.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.912 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 25 y 26 de junio de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analitics.