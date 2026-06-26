La delegada del Gobierno de Canarias en Caracas, Isabel Jara, entre los cuatro muertos en los terremotos de Venezuela

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, en su foto oficial.

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Las claves Generado con IA Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, figura entre las cuatro víctimas españolas de los terremotos que sacudieron el país sudamericano. La oficina de la delegación canaria en Caracas, liderada por Jara desde 2023, apoyaba a migrantes canarios y sus descendientes ante la crisis venezolana. El Gobierno de Canarias y Exteriores han confirmado que hay 106 españoles desaparecidos, entre ellos varios canarios, y continúan los esfuerzos de búsqueda y repatriación.

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, es una de las cuatro personas españolas que han fallecido como consecuencia de los terremotos que sacudieron Venezuela este jueves.

Los canarios se refieren a Venezuela como "la octava isla" y la relación entre el país sudamericano y el archipiélago ha sido tan fluida durante décadas, que el gobierno autonómico estableció una delegación permanente en Caracas. Jara estaba al frente de esa oficina desde 2023.

La delegación autonómica estaba dedicada desde hace años a ayudar a los migrantes canarios y sus descendientes a paliar la crisis que sufre Venezuela.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha confirmado en una rueda de prensa que las autoridades ya han encontrado el cuerpo de Jara y ha trasladado el pésame del ejecutivo a sus familiares, amigos y compañeros.

Asimismo, ha hecho extensivas sus condolencias a toda la comunidad venezolana en Canarias afectada por la tragedia y a los canarios residentes en el país, y ha dirigido un mensaje de esperanza para las familias que continúan buscando a sus seres queridos para que puedan ser localizadas.

Por el momento no se conocen más víctimas de canarios residentes en el país, aunque hay algunos entre los 106 españoles que siguen desaparecidos.

Se estima que unos 200.000 españoles viven en Venezuela, muchos de los cuales emigraron durante los años 40, 50 y 60 del siglo pasado.

Históricamente, las comunidades gallegas y canarias han sido las más numerosas.

Cabello ha confirmado que hay más ciudadanos canarios entre los españoles que continúan desaparecidos y ha asegurado que el gobierno autonómico mantiene la esperanza de que el resto pueda ser localizado.

"La única confirmación oficial es la de la delegada del Gobierno de Canarias y es muy dolorosa", ha manifestado Cabello.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado por ahora que son cuatro los españoles muertos en el terremoto de Venezuela, de acuerdo a la información facilitada por sus familiares y la embajada en Caracas.

https://x.com/jmalbares/status/2070523512037511532?s=20

Un total de 106 españoles siguen sin ser localizados y 14 de ellos se encuentran bajo los escombros, según las informaciones oficiales.

Exteriores ha indicado que trabaja para localizar a españoles en tránsito -no registrados en el consulado- o con necesidades especiales y también para repatriar a nacionales en el avión militar que se ha desplazado a Venezuela con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).