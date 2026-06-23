Del piso de Jésica a los favores a Air Europa: la sentencia del Supremo corrobora hasta 25 exclusivas de El Español

Entre los hechos probados destacan las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, los favores hacia Air Europa y las contraprestaciones inmobiliarias recibidas por Ábalos y su entorno.

El fallo judicial corrobora hasta 25 exclusivas de EL ESPAÑOL, que adelantaron detalles sobre los favores empresariales, adjudicaciones irregulares y vínculos personales y económicos de los implicados.

La sentencia confirma que la trama se enriqueció mediante contratos públicos, empleos ficticios y gestiones administrativas, recibiendo dinero, viviendas y otras contraprestaciones.

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, por liderar una organización criminal desde el Ministerio de Transportes.

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por siete delitos relacionados con la organización que dirigió desde el Ministerio de Transportes.

La pena máxima de cumplimiento queda limitada a 16 años y seis meses.

Koldo García, exasesor del ministro, ha recibido una condena de 19 años, con un límite efectivo de 15.

Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, aunque no tendrá que ingresar en prisión porque ninguna de las penas individuales supera los dos años y la Sala ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión.

La sentencia considera probado que los tres constituyeron una organización criminal para enriquecerse mediante contratos públicos, colocaciones en empresas públicas y gestiones administrativas. A cambio, Ábalos y Koldo recibieron dinero, viviendas, viajes y otras contraprestaciones.

Ábalos condenado a 24 años de prisión

La narración judicial incorpora numerosos hechos adelantados por EL ESPAÑOL en los últimos años tras un trabajo de investigación intenso.

Las 25 exclusivas adelantaron datos clave sobre el poder de Koldo en el Ministerio, las entregas de efectivo, los contratos de mascarillas, los empleos ficticios de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, Air Europa, Villafuel, los chalés disfrutados por Ábalos, los salvoconductos y las gestiones ante Hacienda.

Las 25 exclusivas

1. El poder de Koldo en el Ministerio

El 29 de febrero de 2024, EL ESPAÑOL publicó que Koldo utilizaba el despacho de Ábalos para recibir a contratistas cuando el ministro no se encontraba allí.

La información describía a un asesor que controlaba la agenda, seleccionaba interlocutores y participaba en reuniones empresariales.

El Supremo confirma esa posición excepcional. Lo define como la mano derecha de Ábalos y señala que dentro del Ministerio y de otras administraciones se entendía que transmitía fielmente las decisiones del titular de Transportes.

2. Aldama, enlace con Venezuela

El 16 de diciembre de 2024, este periódico reveló que Aldama había organizado una reunión entre Ábalos y el representante diplomático de Juan Guaidó en España. El empresario actuaba como enlace político gracias a sus contactos venezolanos.

La sentencia recoge que Aldama aportó esas conexiones para preparar encuentros en la sede federal del PSOE en julio de 2019. La relación con Ábalos no se limitaba, por tanto, al suministro de material sanitario.

3. Los viajes de Joseba a Dominicana

El 8 de abril de 2025, EL ESPAÑOL informó de que Aldama había preparado los vuelos de Joseba García a República Dominicana para recoger 20.000 euros. Los mensajes incluían la frase: "Ya puedes irte de viaje".

La Sala declara probado que Joseba recogió en aquel país las entregas correspondientes a octubre y noviembre de 2021. Esos pagos formaban parte de la remuneración mensual de 10.000 euros pactada por la organización.

4. La fotografía del sobre dominicano

El 8 de abril de 2026, este diario publicó la imagen enviada por Joseba a Koldo con el desglose de los billetes incluidos en uno de los sobres de 10.000€ recogidos en República Dominicana. La prueba contradecía la afirmación en su declaración ante el Tribunal de que desconocía el contenido.

Los hechos probados incorporan el núcleo económico de aquella información. Joseba sustituyó a su hermano como receptor del dinero y recogió las cantidades en República Dominicana por encargo de la trama.

5. Los viajes de Jésica

El 10 de febrero de 2025, EL ESPAÑOL reconstruyó el viaje oficial de Ábalos a Rusia acompañado de Jésica y Koldo. La información mostraba cómo los asuntos privados del ministro se mezclaban con la actividad institucional.

La sentencia señala que Jésica realizó al menos 13 viajes con Ábalos mientras cobraba de una empresa pública. En esos desplazamientos oficiales, la entonces pareja del ministro formaba parte del séquito oficial.

6. Las obras preadjudicadas

El 4 de diciembre de 2024, EL ESPAÑOL publicó la información reveló que Aldama había presentado un escrito de 37 folios para ampliar su confesión y había aportado una relación de obras de la Dirección General de Carreteras.

Según su defensa, el documento identificaba contratos que habrían sido reservados para empresas previamente seleccionadas, con el compromiso de pagar comisiones si finalmente obtenían las adjudicaciones.

La lista incluía actuaciones en nueve autovías y distintos accesos a puertos y aeropuertos. Algunas aparecían subrayadas en rosa, como supuestas adjudicaciones ya acordadas, y otras en verde, como operaciones todavía posibles.

La sentencia corrobora el núcleo del sistema descrito por EL ESPAÑOL. El Supremo establece que Ábalos, Koldo y Aldama formaron una organización para favorecer ante la Administración a las empresas captadas por el empresario, siempre a cambio de una prestación económica compartida entre los tres.

También da por probado que existían comisiones ilícitas vinculadas a obras públicas del Ministerio y precisa que algunas actuaciones ajenas al proceso de las mascarillas continúan investigándose en otros órganos judiciales.

7, La fotografía de Koldo

El 17 de diciembre de 2024, EL ESPAÑOL publicó Aldama había entregado al juez dos capturas de pantalla remitidas por Koldo el 28 de mayo de 2019. Los mensajes llegaron unos meses después del viaje de Ábalos, Koldo y Aldama a México, encuentro que el comisionista situó como el inicio de su colaboración para dirigir contratos públicos hacia empresas dispuestas a pagar.

Una de las imágenes mostraba una hoja manuscrita con obras y cantidades. La segunda recogía contratos de conservación y explotación de carreteras, mientras una mano —que Aldama identificó como la de Koldo— ocultaba parte del documento.

El fallo confirma de forma expresa el mecanismo de garantía que daba sentido a aquellas imágenes. El Supremo declara probado que Ábalos y Aldama firmaron el 24 de abril de 2019 un arrendamiento con opción de compra sobre una vivienda del empresario, aunque el exministro nunca la ocupó ni pagó renta alguna.

La Sala concluye que el contrato encubría una garantía para asegurar a Ábalos el cobro de las comisiones ilegales que debían pagar distintas empresas por adjudicaciones de obra pública.

8. Los mensajes del hijo de Ábalos

El 6 de marzo de 2025, EL ESPAÑOL reveló que la UCO había localizado 72 mensajes entre Víctor de Aldama y Víctor Ábalos, hijo del exministro, después de los contratos de 2020. En una conversación aparecía la frase: "Ya me contó mi padre".

El fallo no juzga la intervención del hijo. Sin embargo, da por probado el elemento central que rodeaba aquellas conversaciones: Ábalos participó en el acuerdo previo para adjudicar los contratos a la empresa promovida por Aldama.

9. La expansión hacia Canarias

El 3 de noviembre de 2025, una exclusiva explicó cómo el entonces vicepresidente canario negoció con el socio de Aldama una oferta de dos millones de mascarillas. El interlocutor aseguró que había tratado la operación con Koldo.

La sentencia del Supremo deja constancia de que Soluciones de Gestión recibió adjudicaciones de otras administraciones que se investigaban en piezas separadas.

10. Las presiones para cobrar

Ese mismo 3 de noviembre, EL ESPAÑOL publicó los mensajes en los que Ángel Víctor Torres comunicaba a Koldo que presionaría a la responsable económica del Gobierno canario para desbloquear los pagos pendientes a Soluciones de Gestión.

El Supremo declara probado que la estructura permitió a Aldama acceder de forma privilegiada a otras administraciones y que la adjudicataria elegida por la trama amplió después sus negocios públicos.

11. La conexión con Pardo de Vera

El 27 de julio de 2025, este diario reveló los mensajes intercambiados entre Koldo y la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Las conversaciones mostraban el grado de confianza y las peticiones que el asesor trasladaba desde el Ministerio.

La sentencia detalla que Pardo de Vera contactó con el presidente de Puertos del Estado para reproducir la primera operación. ADIF terminó adjudicando el contrato al mismo proveedor y siguiendo una instrucción recibida desde Transportes.

12. La contratación de Miss Asturias

El 3 de marzo de 2025, EL ESPAÑOL publicó que Ábalos había pagado durante tres meses cantidades similares a Jésica y a Claudia Montes, antigua Miss Asturias, hasta que terminó una relación personal y promovió la contratación de la segunda en Logirail.

La resolución confirma que Ábalos conoció a Claudia en un mitin celebrado en Gijón. Cuando ella le comunicó que estaba desempleada, el ministro escribió a Koldo para colocarla "en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas".

"Sí. Lo arreglo", respondió el asesor. Claudia fue contratada por Logirail, logró frenar un expediente disciplinario por absentismo y ascendió a supervisora después de las gestiones del entorno ministerial.

13. Air Europa dentro del Ministerio

El 22 de abril de 2026, EL ESPAÑOL informó de que Pepe Hidalgo y su hijo Javier se habían reunido con Ábalos y Koldo en Transportes el mismo día en que la SEPI aprobó el rescate de Air Europa.

El tribunal declara probado que Aldama cobraba 12.100 euros mensuales como asesor de Globalia. También acredita que pidió a Ábalos una nota pública que anticipara la consideración estratégica de la aerolínea y ayudara a tranquilizar a sus acreedores.

El comunicado fue redactado en el Ministerio, enviado por Ábalos a Koldo y reenviado después a Aldama y Javier Hidalgo.

14. El supuesto pago de 500.000 euros

El 16 de mayo de 2025, este diario publicó el testimonio de la exnovia de Aldama sobre una supuesta entrega de 500.000 euros de Pepe Hidalgo a Koldo como pago relacionado con el rescate.

La sentencia no incluye como hecho probado esa entrega concreta ni esa cantidad, aunque Carmen Pano y su hija, Leonor González, si refrendaron ante el Tribunal sus declaraciones. Sí queda acreditado una contraprestación vinculada a las gestiones para Air Europa: el alquiler de Villa Parra, en Marbella, para las vacaciones de Ábalos y su familia.

15. El alquiler de Villa Parra

El 8 de octubre de 2024, EL ESPAÑOL informó de que la Justicia investigaba por fraude a la sociedad que había alquilado el chalé disfrutado por Ábalos. La vivienda aparecía vinculada a Aldama y a las contraprestaciones de la trama.

El Supremo concluye que el exministro permaneció allí entre el 14 y el 23 de agosto de 2020. No pagó los 8.000 euros de renta.

El dinero fue entregado por Patricia Úriz, esposa de Koldo, con cargo a las cantidades que Aldama aportaba a los acusados por sus gestiones.

16. La Alcaidesa como soborno

El 10 de abril de 2025, EL ESPAÑOL publicó los mensajes que vinculaban el chalé de La Alcaidesa con las gestiones para conseguir una licencia de hidrocarburos. Las conversaciones mostraban la inquietud de los implicados cuando Ábalos dejó el Gobierno.

La resolución confirma que Aldama se comprometió a proporcionar un chalé al ministro. Ábalos escogió la vivienda con ayuda de Koldo y firmó un alquiler con opción de compra.

Tras pagar una fianza de 7.500 euros, no volvió a abonar ninguna renta. El contrato terminó después de que la Administración denegara la licencia solicitada por Villafuel.

17. Carmen Pano y Villafuel

El 28 de noviembre de 2024, EL ESPAÑOL publicó el testimonio de Carmen Pano, quien aseguraba haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE por indicación de Aldama.

El Supremo sitúa a Pano dentro de las gestiones de Villafuel y confirma su asistencia a la reunión celebrada el 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria. La propia Pano en el juicio se reafirmó en su declaración.

18. El dinero de la trama del fuel

El 11 de diciembre de 2025, este periódico reveló que la investigación sobre los hidrocarburos había identificado un millón de euros destinado presuntamente a sobornos para Ábalos y otros cargos.

El proceso de las mascarillas no juzga esa cantidad global. La sentencia sí establece la conexión entre los intereses de Villafuel, las gestiones realizadas por Aldama y Koldo y la entrega de una ventaja inmobiliaria al entonces ministro.

19. La empresa que compró el chalé

El 30 de septiembre de 2024, EL ESPAÑOL adelantó que la UCO investigaba a la sociedad que había alquilado el chalé a Ábalos y sus movimientos económicos con Aldama.

El fallo identifica a Have Got Time como la empresa controlada por Claudio Rivas que compró el inmueble por 585.000 euros. Poco después lo alquiló a Ábalos con una opción de compra fijada en 665.000 euros.

20. Los salvoconductos venezolanos

El 11 de octubre de 2024, este diario reveló que Koldo y la secretaria personal de Ábalos habían gestionado salvoconductos para personas vinculadas con la élite venezolana durante las restricciones de movilidad.

La sentencia reproduce el procedimiento. Aldama facilitaba los nombres, Koldo trasladaba las peticiones y la secretaria Ana María Aranda firmaba los certificados con el sello del Ministerio.

Los documentos justificaban los desplazamientos mediante supuestas reuniones en el gabinete de Ábalos. El tribunal acredita permisos para Alejandro Jesús Ceballos, Carlos Alfonso Guillén, Samuel Sánchez y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez.

21. Los permisos para acompañantes

El 12 de mayo de 2026, EL ESPAÑOL publicó que Transportes había expedido documentos de movilidad para dos mujeres presentadas como asesoras externas durante un viaje oficial de Ábalos a Galicia.

Koldo García usaba el mismo procedimiento que siguieron para dar entrada a personas vinculadas con la élite venezolana con personas de su interés, amistades y socios.

La sentencia confirma que el gabinete ministerial disponía de un modelo de salvoconducto y que Aranda cambiaba los datos siguiendo las instrucciones transmitidas por Koldo.

22. Las citas con el gabinete de Montero

El 23 de noviembre de 2024, EL ESPAÑOL reveló que la agenda de Koldo contenía reuniones con Carlos Moreno, jefe de Gabinete de María Jesús Montero, que coincidían con las gestiones confesadas por Aldama.

El fallo confirma que Koldo utilizó esa relación administrativa para conseguir una reunión en junio de 2020. Su finalidad consistía en intentar aplazar una deuda tributaria de Pilot Real State, empresa administrada por Aldama.

23. El contacto con Hacienda

El 9 de enero de 2025, este periódico informó de que el jefe de Gabinete de Montero había organizado una cita para tratar el aplazamiento solicitado por Aldama.

La sentencia establece que Carlos Moreno carecía de competencias directas, pero trasladó la petición a Ignacio Granados, inspector de Hacienda y asesor del gabinete ministerial.

24. La deuda de Pilot Real State

El 29 de enero de 2025, EL ESPAÑOL publicó los mensajes en los que Aldama proponía aportar 250.000 euros y fraccionar el resto de la deuda durante cinco años.

El Supremo confirma que el empresario llevaba tiempo intentando obtener el aplazamiento para salvar su sociedad. No podía conseguirlo porque carecía del aval exigido.

La gestión no produjo el resultado pretendido. Tampoco ha sido considerada un delito autónomo de tráfico de influencias, pero el episodio figura en los hechos probados como una muestra del acceso privilegiado que la organización facilitaba a Aldama.

25. La vida de Jésica

El 2 de marzo de 2025, EL ESPAÑOL publicó una reconstrucción de la trayectoria personal y laboral de Jésica Rodríguez. La información relataba su etapa como chica de imagen en locales nocturnos de Madrid, sus estudios de Odontología y su posterior alta como autónoma para prestar servicios de belleza desde una vivienda adquirida poco antes de abandonar el apartamento de la Torre de Madrid.

La exclusiva mostraba también que su vida cambió tras comenzar una relación con José Luis Ábalos. El exministro acudió a su graduación universitaria, le recomendó dejar el piso compartido y escoger una vivienda próxima a la sede del PSOE y mantuvo con ella un vínculo que Jésica definió ante el Supremo como "monógamo".

La sentencia corrobora de forma expresa ese vínculo y la intervención directa del exministro. El Supremo declara probado que Ábalos mantenía una relación sentimental con Jésica en febrero de 2019 y que ideó un plan para que cobrara de una empresa pública sin trabajar, cuya ejecución encargó a Koldo.

También confirma que fue contratada primero por Ineco y después por Tragsatec, que Ábalos intervino cuando las empresas intentaron controlar su actividad y que la organización pagó 82.295 euros por el alquiler de su piso en la Torre de Madrid.