La telaraña de Leire Díez: las relaciones de alto nivel de la 'fontanera' del PSOE descartan que fuera un 'Pequeño Nicolás'

La agenda y comunicaciones intervenidas a Díez muestran su capacidad de acceso y maniobra en esferas de poder, incluyendo gestiones para obtener favores administrativos y coordinar campañas de descrédito contra jueces y fiscales.

Las investigaciones de la UCO y el juez Pedraz apuntan a que la estructura que respaldaba a Leire Díez buscaba influir en procedimientos judiciales, medios de comunicación y organismos públicos para favorecer al partido.

Díez mantuvo reuniones habituales con figuras como Santos Cerdán, Cristina Narbona, responsables de la Guardia Civil y altos cargos de la Fiscalía, interviniendo en tramas para proteger intereses judiciales del PSOE.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, tejió una red de relaciones de alto nivel dentro del partido y con instituciones clave, descartando que fuera una simple oportunista como el 'Pequeño Nicolás'.

Santos Cerdán y Leire Díez soñaban con ser Tom Hagen y el señor Lobo, imperturbables consiglieres y eficaces solucionadores de problemas de sus jefes.

Sin embargo, sus aspiraciones se estrellaron con la determinación de los investigadores de la UCO. Más que a los elegantes villanos de El Padrino y Pulp Fiction, acabaron pareciéndose a la versión satírica de Howard Hunt y Gordon Lilly en Los fontaneros de la Casa Blanca.

Ambos querían proteger a Nixon a través de un imbricado sistema de cloacas y al final acabaron hundiéndolo al propiciar el estallido del Watergate.

Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE y número tres de Pedro Sánchez tras la caída en desgracia de José Luis Ábalos, era el capataz, según señala la UCO, de la fontanería de la Operación PSOE. Leire era su brazo ejecutor, la araña que tejía el hilo de seda que unía las diferentes tramas.

Leire Díez acudía a las reuniones. Mandaba los mensajes. Se encargaba de dar luz verde al emponzoñamiento mediático a través de Crónica Libre o filtrando información interesada a "los 61 periodistas habituales" de los que presumía tener en su agenda Jacobo Teijelo, el abogado de Santos, hoy también imputado.

Pedro Sánchez aseguró hace una semana que nunca conoció ni fue informado de las "andanzas" de la señora Leire Díez. De haberlo sabido, nunca las hubiera tolerado. Sus palabras.

Contrasta tal afirmación con el mensaje que Leire envió a su amigo íntimo Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, el 15 de febrero de 2025: "Ayer le dijo 'el one' a 'S' que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

En este contexto, las investigaciones apuntan a que "el one" era P.S., es decir, Pedro Sánchez, y Santos Cerdán el señor 'S'.

Aún es pronto para saber si tales afirmaciones se sustentaban en una admiración profunda del presidente por las dotes de fontanería de Leire, si era una boutade para impresionar a Fernández o si Cerdán se lo había inventado.

Lo que parece evidente, dada la relevancia de las conexiones de Leire con el poder, es que tras ella sí existía una estructura organizada que la amparaba y le servía de carta de presentación.

Leire Díez no era un arribista como el Pequeño Nicolás. Con razón, Gabriel Rufián aseveró que la fontanera "tenía el mandato del PSOE". Ella, en declaraciones recogidas por La Sexta, confesó que no le importaba la comparación con Nicolás, pero lanzó una alerta.

"Que digan lo que quieran, créeme que no me importa. Ahora bien, qué poco prudentes son".

Que Leire se hubiera reunido al menos 35 veces con Santos Cerdán, 22 de ellas en Ferraz, y que estos encuentros comenzaran justo durante los "cinco días de reflexión" de Pedro Sánchez, tras el señalamiento de Begoña Gómez, complica el relato del PSOE.

De hecho, a la reunión clave del 26 de abril de 2024, donde la UCO sitúa el origen de la trama de las cloacas del PSOE, no sólo acudieron Leire y Cerdán.

La cumbre contó con una alineación de máximo nivel: Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán; Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos; Ion Antolín, director de comunicación del PSOE; y el empresario investigado Javier Pérez Dolset.

Patricia López, periodista y directora de Crónica Libre, ya fallecida, también estaba invitada pero no pudo acudir por motivos personales.

Uno no se reúne con perfiles de tal envergadura si no viene con un aval político de la casa. En este caso, todos los indicios apuntan a Cerdán.

De ese encuentro saldrían una serie de actividades "indiciariamente delictivas" orientadas, en palabras de la UCO, a "proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

Ese fue el momento en el que el PSOE decidió contratar a Leire Díez para activar la Operación PSOE, con un sueldo fijo de 4.000 euros al mes. Un dinero que Leire cobraba a través de la sociedad Zaño Consultora SL, empresa del exidirigente socialista Gaspar Zarrías.

Sin embargo, la Guardia Civil ha acreditado que esos fondos procedían realmente de facturas mendaces del PSOE firmadas por la gerente Ana María Fuentes.

La 'fontanera' Leire Díez, el 4 de junio de 2025 durante su comparecencia ante los medios en un hotel de Madrid. Europa Press

Pero la presunta activación de los servicios de Leire Díez no fue el origen de las cloacas. Su tela de araña con las altas instancias del poder venía tejiéndose de mucho antes.

Eso explica una de las anotaciones de Leire: "Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando [pasa] lo de Begoña alguien nos recibe".

Las amistades poderosas

Para comprender el ascenso y las relaciones de poder de Leire hace falta retrotraerse a sus orígenes en la política.

Concretamente, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que se incorporó en 2012 cuando ya era teniente de alcalde de Vega de Pas (Cantabria).

Allí, en la FEMP, coincidió con la diputada socialista Isaura Leal, que se refería a la fontanera como su "muy querida Leire", y quien llegó a ser secretaria general de la Federación en 2009.

También con la pareja de Leal, Juan Manuel Serrano, quien ostentó la dirección del departamento de Gestión de Convenios entre 2005 y 2014 y, posteriormente, fue director de gabinete de Pedro Sánchez y presidente de Correos.

Esta telaraña de relaciones comenzó a urdirse en 2013. Leire, aún teniente de alcalde en el municipio pasiego, denunció una campaña de amenazas de muerte en sus redes sociales.

Esto hizo que la cúpula nacional del PSOE la arropara. Tal exposición le permitió que, en 2014, Alfredo Pérez Rubalcaba la invitara a Ferraz para intervenir en un acto donde habló de la depauperación de la sociedad española.

Pedro Sánchez junto a Leire Díez.

Ese mismo año, Leire Díez formó parte de la plataforma de apoyo a la candidatura de Eduardo Madina para sustituir a Rubalcaba al frente del PSOE.

Madina, sin embargo, fue derrotado por Sánchez, y Leire se sumió en su particular periodo de reflexión para analizar su futuro profesional.

Después, cuando Sánchez se subió al Peugeot para "reconquistar" la secretaría general del PSOE en las primarias de 2017, Díez cambió de opinión y se adhirió a su plataforma de apoyo.

Por aquellas fechas, hacia 2017, Leire Díez entabló relación con Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE y esposa de Josep Borrell.

Coincidieron en Santander, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Prueba de su buena sintonía es que, en una publicación de Facebook, compartió la afectuosa dedicatoria que Narbona le hizo en su libro Soñando el futuro. "Muchas gracias, querida Cristina, por ser y estar siempre ahí".

Su comunicación era fluida. Así lo revela el intercambio de mensajes. "Cristina, estoy en Madrid, pero con la idea de ir el jueves a Cantabria. ¿Te viene bien que nos veamos a finales de semana?", escribió Díez a la presidenta del PSOE el 27 de julio de 2021.

"Vente a comer con nosotros el viernes a la Magdalena", respondió la exministra de Medio Ambiente.

Narbona podría haber estado al tanto de los movimientos de la 'Operación PSOE'. Así lo certifican los mensajes encontrados por la UCO en los dispositivos de Leire.

El 24 de abril de 2024, el mismo día que Sánchez anunciaba por carta su periodo de reflexión, Leire habló con la presidenta del PSOE de "reconducir" los ataques a Sánchez y darle la vuelta "como a un calcetín" a la situación.

Narbona contestó que ya estaba al corriente: "Se lo habías contado a Santos el otro día".

El juez Pedraz ha citado a Narbona a declarar como testigo el 10 de julio para que explique su relación con Leire, lo que arruina la estrategia de defensa del PSOE, que desde el primer momento ha tratado de convertir a Santos Cerdán en un "cortafuegos" y a Leire en una donnadie con ínfulas.

Enusa, Correos, la SEPI y la cloaca

La moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa en junio de 2018 supuso el verdadero punto de inflexión en la carrera de Díez.

Apenas cuatro meses después de que el nuevo Ejecutivo tomara posesión, en octubre de 2018 Leire fue nombrada responsable de comunicación del Grupo Enusa (Empresa Nacional del Uranio, dependiente de la SEPI), cargo que ocupó hasta diciembre de 2021.

El nombramiento se produjo cuando la SEPI estaba presidida por Vicente Fernández, persona de máxima confianza de la entonces vicepresidenta María Jesús Montero. Leire entabló una relación de profunda amistad con él.

Sin embargo, en 2019, Fernández se vio forzado a dimitir por el estallido del caso Aznalcóllar, un proceso judicial sobre un supuesto amaño de un concurso internacional para adjudicar actividades extractivas de recursos minerales.

Actuando como "conseguidora" y escudera de Fernández, Leire diseñó aquí su primera gran operación de acoso judicial. El mismo método que aplicaría años después a gran escala para el PSOE.

Leire Díez en una cena a la que acudió Begoña Gómez.

Su objetivo, siempre presuntamente, era recabar información para atacar y desacreditar a la jueza Mercedes Alaya.

Para ello, utilizó su amistad con la diputada socialista Isaura Leal con el fin de llegar hasta lo más alto: la entonces recién nombrada Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Leal, otro perfil de máxima confianza de Sánchez, gestora del PSOE de Madrid tras la marcha de Juan Lobato en 2024, habría maniobrado para rehabilitar a Fernández, según las anotaciones de Díez.

Hay un apunte en sus agendas relativo a Aznalcóllar que data del 17 de noviembre de 2020. "Oficio fiscalía corrupción. Isaura se reúne el viernes con Lola Delgado. Incidente de nulidad. Transcribir audios".

Contactada por EL ESPAÑOL, Delgado ha negado "absolutamente" la reunión y el Grupo Socialista lo ha desmentido afirmando que "nunca existió".

A finales de 2021, Leire dejó Enusa y saltó a Correos como directora de Relaciones Institucionales, contratada por su amigo Juan Manuel Serrano.

Serrano, recordemos, era marido de Isaura Leal. Y Santos Cerdán acababa de llegar a la secretaría de organización de Ferraz unos meses antes para sustituir a Ábalos.

Ese año, Leire, Vicente Fernández y Antxón Alonso, este último socio de Cerdán en Servinabar, crearon el grupo Hirurok, que en euskera significa "nosotros tres".

Los investigadores señalan que el objetivo de este grupo era crear una red de influencias para amañar expedientes públicos y cobrar comisiones presuntamente ilegales en entidades dependientes de la SEPI, como el rescate de Tubos Reunidos y las ayudas a Forestalia.

Aunque parte de las investigaciones sobre el caso SEPI aún se encuentran bajo secreto de sumario, han comenzado a salir algunas de las relaciones de Leire con figuras de peso en la Sociedad.

Sin ir más lejos, el viernes dimitió Miguel Ángel Figueroa, quien desde enero de 2025 ocupaba el máximo puesto de fiscalización de la Junta de Andalucía como interventor general.

Figueroa ha renunciado a su cargo tras desvelarse que era un presunto colaborador interno de la trama.

En 2018, Fernández lo fichó como director de Participadas III. En las libretas de Leire aparece como "MAF" y es descrito como sus "ojos en la SEPI".

Tentáculos sobre la Guardia Civil

Sin embargo, una de las conexiones más inquietantes y graves por lo que respecta a las investigaciones de la UCO es la que tiene que ver con la Guardia Civil.

Las amistades peligrosas de Leire, cosechadas con denuedo a través de los años, empezaron a dar sus frutos tras la puesta en marcha de la Operación PSOE.

La UCO apunta que Leire Díez expandió su telaraña dentro de la Guardia Civil.

La trama tenía dos vertientes: por un lado, captar a mandos afines o vulnerables (imputados en casos de corrupción) para que traicionaran al Instituto Armado; por otro, utilizar sus contactos en la cúpula para purgar y destruir a los investigadores de la UCO que acorralaban al PSOE y al entorno del presidente.

En este contexto entra en juego el siguiente personaje presuntamente vinculado a la trama: Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. Ella, como Isaura Leal y Juan Manuel Serrano, también fue miembro de la FEMP.

Mercedes González fue directora del Instituto armado entre marzo y junio de 2023.

Marlaska la repescó para el cargo en septiembre de 2024 tras la dimisión abrupta –con retiro dorado en Washington– de su sustituto, Leonardo Marcos.

Otro alto cargo, Marcos, colocado por su afinidad con el ministro de Interior que, según la UCO, también maniobró para frenar las investigaciones comprometedoras contra el hermanísimo y otros escándalos judiciales vinculados al círculo de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Mercedes González en FITUR en 2023. Javier Lizón / Efe.

Se sabe que Leire mantuvo "al menos tres reuniones" con Mercedes González, socialista de pedigrí, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los investigadores de la UCO. Estas se produjeron entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

¿El objetivo? "Poner en marcha una serie de actuaciones en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

"Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy", se lee en los chats de WhatsApp de Díez. "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil (...) Es de mi confianza".

Pero Mercedes González no fue el único perfil vinculado a la Guardia Civil al que tuvo acceso la red de Leire.

La fontanera se reunió en diciembre de 2024 con el exmando de la UCO Juan Sánchez Yepes, la manzana podrida que daba cursos de antiblanqueo. En ese momento estaba siendo investigado por un presunto fraude de hidrocarburos, el caso Gaslow.

En el encuentro, que fue grabado en audio, participaron Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset.

Leire ofreció a Yepes ayuda a cambio de información contra la Guardia Civil y aseguró que ella, todopoderosa, tenía relación directa con la jefa de la Guardia Civil.

"Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil [...] Es de mi confianza". Pedraz señala que Yepes supuestamente reveló secretos de la UCO y medió para "impulsar sospechas" ante González.

Dos meses después, en febrero de 2025, la trama se reunió con el empresario fugado de la justicia Alejandro Hamlyn, dueño de Hafesa e investigado por un fraude fiscal de 154 millones de euros.

Leire le ofreció un acuerdo favorable con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de que le entregase trapos sucios o información comprometedora para destruir al teniente coronel Antonio Balas. De ahí viene la famosa cita: "Necesito a Balas. ¿Vale?".

Un tercer miembro de la Guardia Civil hace su aparición en los documentos judiciales en marzo de 2025.

Se trata de un oficial. La reunión se produce en un bar de Leganés, El Embarcadero, y acuden Leire y el comandante Rubén Villalba.

Leire se presenta diciendo que tiene vínculos con "los de arriba del Gobierno" y le explica a Villalba que lo que buscaba era hacer una purga en la Guardia Civil y eliminar los elementos subversivos. Leire le pide información sobre Balas, el capitán Bonilla y los coroneles de la Guardia Civil Corbí y Rafael Yuste.

A cambio de delatar a sus compañeros, Leire se esforzaría en hacerle recuperar su reputación perdida y le daría un puesto de responsabilidad sentándolo como asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Juanma Serrano, Isaura Leal, Leire Díez y Mercedes González.

En una reunión celebrada en marzo, Leire, en un acto de megalomanía, le dijo a Villalba que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella y que el Gobierno culpabilizaba a Interior por no controlar las operaciones que estaba llevando a cabo la UCO.

Aseguró ser embajadora de "el one" y dijo a Villalba que en abril iba a tener un encuentro con González para hablar de su situación.

Como condición, le pidió que despidiera a su abogado y contratara a Ismael Oliver (quien también era abogado de Koldo García).

El objetivo de Leire era que si todos tenían el mismo abogado, ella "podría manejar la estrategia de defensa de varias causas".

Nervis y Félix el huidizo

La colección de reuniones y mensajes de Leire Díez es tan amplia como poliédricas las investigaciones sobre los presuntos escándalos de corrupción que afectan al Gobierno.

Hay redes que unen unas tramas con otras. Personajes que, como Leire o Koldo, se repiten en diferentes casos, como los personajes recurrentes de una saga interminable. Hace falta una guía actualizada para explicar el complejo rosco de personajes.

Sin embargo, las pruebas están ahí, recogidas por la UCO, ya sea a través de volcados telefónicos, agendas requisadas o mensajes interceptados.

En uno de los documentos del caso Fontanera se explicita una comunicación fluida entre Leire y Nervis Villalobos, ex viceministro de Hugo Chávez residente en Madrid e investigado, entre otros, por los escándalos de PDVSA en Venezuela y Duro Felguera, cuyo Fiscal Anticorrupción, en este último caso, es José Grinda.

A cargo de Grinda también hay investigaciones como el caso Zed (que afecta al empresario Pérez Dolset, vinculado a la trama) y el caso Caranjuez, que afecta, asimismo, a Villalobos.

Consta que la fontanera se comunicó por WhatsApp con Villalobos para coordinar una reunión en un hotel de Madrid entre Leire y "la chica de Jaén".

Se trata de Miriam Serrano, una mujer que, presuntamente, había denunciado a Grinda por acoso cuando ella era menor de edad.

Las cloacas del PSOE buscaban recabar munición con la que poder extorsionar y desacreditar públicamente a Grinda.

Utilizaron para ello a la joven que, posteriormente, fue colocada en la empresa Residuos Urbanos de Jaén (Resurja) por intermediación de Leire y Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán.

"Juanfran ha sido obediente", escribió la fontanera a Miriam Serrano cuando ésta le confirmó que tenía trabajo.

A cambio de su ayuda, la trama intercedería políticamente para que Nervis Villalobos "lograra una pronta resolución de expediente de concesión de nacionalidad española".

Las agendas de Leire, de hecho, vinculan el nombre de Zapatero, 'ZP', con Villalobos, en una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2024 con motivo de su expediente de nacionalidad y con un trámite con el "Banco de España".

Leire junto a José Luis Rodríguez Zapatero.

No consta, sin embargo, que Leire tuviera comunicación directa con Zapatero. Sí hay fotos junto a él, pero son antiguas y se explican por eventos vinculados con el partido.

Pero la contraprestación de la trama a Villalobos fue más allá del favor administrativo: el plan trató de culminar el 27 de febrero de 2025, cuando el periodista Pere Rusiñol intentó extorsionar directamente al fiscal Grinda por intermediación de Leire.

Rusiñol le ofreció al fiscal un ventajoso destino en el extranjero avalado por altas instituciones del Estado a cambio de una condición innegociable: debía archivar de inmediato siete macrocausas, entre las que figuraban, precisamente, el caso Zed y el caso Caranjuez.

También le pidieron brindar a la trama información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, azote del caso Koldo.

También se sabe que la trama planeaba pagar hasta 300.000 euros para "ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".

Según el relato del fiscal ante el juez, Rusiñol aludió explícitamente a "una tal Leire" como la persona a la que debía dirigirse.

Declaró que toda aquella reunión no dejaba de ser, a su juicio, "una trampa". Al no obtener una respuesta favorable durante el encuentro, Rusiñol comunicó a Leire: "No había agua, al menos de momento".

Volvamos a Nervis Villalobos. Leire se comunicaba habitualmente con su abogado, Ismael Oliver, uno de los miembros recurrentes de la trama, para hablar de la nacionalidad de su cliente.

Un mensaje de finales de 2024 recoge una conversación entre ambos: "Ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo era por la causa en la AN en la que le piden 9 años. Es Duro [Felguera]?".

En otro intercambio de mensajes con Oliver, Leire le dice: "Ya se me ha escapado ayer Félix. Si puedes a la tarde, llámame, por favor".

Las gestiones de la fontanera también habrían implicado a Hana (presuntamente, la eurodiputada socialista Hana Jalloul) para interesarse por el expediente de Villalobos, reportando sus avances a Ismael Oliver.

Algunos de los mencionados en el auto del juez Pedraz que investiga la trama que involucra a Santos Cerdán y Leire Díez.

Ese es uno de los motivos por los que el que juez Santiago Pedraz autorizó que la UCO entrara en el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, esta semana para requerir información sobre el proceso de nacionalización del venezolano.

El magistrado investiga si la trama habría influido de alguna forma en Justicia para agilizar la tramitación de su expediente de nacionalidad.

¿Qué pasa con Villarejo?

La historia de las cloacas de Ferraz tampoco se entiende al completo sin la figura del excomisario José Manuel Villarejo y su arsenal de grabaciones.

La estrategia de victimización del PSOE arrancó oficialmente en abril de 2024, cuando Leire Díez entregó a la cúpula socialista un audio grabado en 2014.

Leire habría ido a Ferraz y se habría visto, al menos en una ocasión, con Antonio Hernando, entonces número dos de Óscar López, quien aseguró estar presente al menos 20 minutos un día en el que se habló de la pieza 34 del caso Villarejo y se entregaron los audios del excomisario relativos a las saunas del suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez.

De hecho, el PP considera que Hernando fue "el enlace" del Gabinete del presidente del Gobierno con el "comando cloacas".

En dicha cinta, Villarejo conversaba con Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad del PP, sobre las saunas regentadas por el padre de Begoña Gómez. "Eso lo mata políticamente", decía el audio.

Pero esgrimir cintas del pasado no era suficiente; la valiosísima agenda de Leire Díez le permitía jugar en las grandes ligas e ir directamente a la fuente.

La fontanera logró sentarse cara a cara con Martínez para intentar captarlo para su causa.

Haciendo alarde de su acceso privilegiado a las más altas instancias, Díez le dejó claro quién la respaldaba: "A mí me pone al frente el PSOE".

Añadió sin rubor que la información que él aportase la trasladaría a Ferraz, porque estaban "comunicados con el Palacio de la Moncloa".

Paralelamente, la red tendió sus tentáculos hacia el propio Villarejo a través de su abogado defensor, Antonio José García Cabrera.

El letrado ha admitido ante los investigadores haber mantenido reuniones presenciales con la emisaria socialista encuadradas alrededor del verano de 2024.

El pacto que Leire le propuso era un audaz intercambio de cromos: la trama le prometió lograr un trato benevolente de la Fiscalía para el excomisario, a cambio de que este les entregara munición confidencial para destruir a la cúpula del PP y a mandos de la Guardia Civil, como el coronel Manuel Corbí, el oficial de la UCO fulminado por Marlaska en 2018.

Para seducir a García Cabrera, la fontanera exprimió al máximo su agenda de contactos, construyendo un espejismo de poder absoluto sobre el Ministerio Público.

El 18 de febrero de 2025, Díez le envió un mensaje categórico al abogado: "Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho".

García Cabrera intentó un acercamiento con César de Rivas, el fiscal encargado del caso Villarejo, para materializar el supuesto trato de favor.

El choque con la realidad fue total: en su declaración ante la UCO el 25 de mayo de 2025, el letrado negó haberse reunido jamás con el fiscal general y describió el resultado de sus gestiones en Anticorrupción con una sola palabra: "Nefasto".

Villafañe y los hidrocarburos

Pese a algunos supuestos tropiezos, la realidad es que la agenda de Leire era extremadamente valiosa. A cada puerta que golpeaba era recibida. Si mandaba un mensaje, contestaban. Cuando llamaba, descolgaban el teléfono.

De no ser por eso, no es explicable que Leire Díez se reuniera dos veces, el 6 de marzo y el 4 de abril de 2025, con Diego Villafañe, ex teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General y mano derecha de García Ortiz.

A esas citas, celebradas en la propia Fiscalía, Leire acudió acompañada por el abogado Jacobo Teijelo.

El teléfono móvil de la fontanera fue geolocalizado a través de la aplicación Waze a las 15:26 horas del 6 de marzo exactamente en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid.

Para añadir más voltaje político a la escena, estos encuentros secretos se produjeron en plena investigación del Tribunal Supremo contra el propio Villafañe y su jefe, Álvaro García Ortiz, por la revelación de datos tributarios reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, el magistrado instructor había exonerado a Villafañe apenas una semana antes de su primera cita con la fontanera del PSOE.

En tales encuentros se abordó el caso de fraude de hidrocarburos, un procedimiento dirigido por la Fiscalía Anticorrupción en el que están implicados empresarios como Alejandro Hamlyn, Víctor de Aldama y Claudio Rivas.

Tal y como explicó EL ESPAÑOL, las agendas de Díez reflejan su pretensión para abordar con la Fiscalía General otras cuestiones también competencia de Anticorrupción, como denuncias interpuestas en la Fiscalía General por Koldo García Izaguirre o el caso Villarejo

El puenteo institucional fue total: Anticorrupción no fue informada de aquellos encuentros ni antes ni después de celebrarse.

Aunque, en su respuesta oficial al juez, la Fiscalía General sí admite que García Ortiz fue informado "a posteriori", el Ministerio Público intentó justificarse rebajando el papel de Leire.

Según la versión oficial de los fiscales, la mujer tuvo una "intervención menor" y fue presentada engañosamente como una simple "compañera de despacho" del letrado Teijelo.

Sin embargo, esta coartada de la Fiscalía choca frontalmente con los mensajes intervenidos por la UCO, que demuestran que Leire era quien movía los hilos.

"Te llamarán de la FGE, iré contigo", le anticipó la fontanera a Teijelo tres días antes. Ante las dudas del abogado sobre las instrucciones, ella zanjó: "Voy yo contigo".

Tras salir de la Fiscalía, la importancia que se daba Leire quedó plasmada en un mensaje a su íntimo amigo Vicente Fernández: "Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones porque complemento bien la parte jurídica.

Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán".

Esto contrasta con la versión de la propia Fiscalía: "Mantuvieron una reunión con el letrado Jacobo Teijelo en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante".

"Ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

Después de conocer que la trama de las cloacas de Leire estuvo en el Ministerio Público, la Asociación de Fiscales ha expresado su "profunda indignación" por la "insuficiente respuesta" de la fiscal general, Teresa Peramato.