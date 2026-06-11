La 'trama de las prótesis' llega a la Asamblea de Murcia: "Cuando la corrupción afecta al derecho a la salud, se rebasan los límites"

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, este jueves, en la sesión de control en la Asamblea Regional.

Las claves

Las claves Generado con IA La 'trama de las prótesis' ha llegado a la Asamblea de Murcia, implicando a 11 profesionales del Servicio Murciano de Salud y del Hospital Virgen de la Arrixaca. Se investiga un presunto fraude de casi 7 millones de euros mediante sobreprecios y uso de prótesis cardiovasculares caducadas o no catalogadas. El escándalo provocó la salida del consejero de Salud, siendo sustituido por Isabel Ayala Vigueras, decisión criticada por la oposición por su vinculación previa al caso. El presidente autonómico defiende que la investigación se inició por una auditoría interna y sostiene que se han tomado medidas para señalar y detener a los responsables.

La bautizada como 'trama de las prótesis' ha llegado hasta la Asamblea Regional. Este jueves, el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha sido interpelado por esta investigación judicial que afecta a 11 profesionales de la sociedad limitada LOGIMED, del Servicio Murciano de Salud y del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

La pregunta ha sido formulada durante una sesión de control, por parte de María Marín (Podemos), portavoz del Grupo Mixto, quien ha asegurado que "la mierda" tras esta trama sanitaria para defraudar fondos públicos, "rebosa por las ventanas de San Esteban": sede del Gobierno regional.

- Pregunta de María Marín: "¿Qué medidas ha adoptado frente al escándalo de la presunta corrupción destapada por la UDEF en el Servicio Murciano de Salud, conocida como la 'trama de las prótesis', mediante la cual se habrían cobrado elevados sobreprecios en la adquisición e implantación de estas prótesis, llegando incluso al extremo de utilizar material caducado en alguno de los pacientes?"

Este escándalo se saldó con la salida del consejero de Salud, Juan José Pedreño, siendo sustituido por Isabel Ayala Vigueras, directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS). Tal cambio no gustó a la oposición porque el SMS está salpicado por la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que sostiene que se defraudaron 6.886.738 euros en prótesis cardiovasculares -no catalogadas o caducadas-.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha avalado a Isabel Ayala Vigueras como nueva consejera de Salud y ha recalcado que la investigación se inició por una información reservada que la propia inspección del Servicio Murciano de Salud le trasladó a la UDEF de la Policía Nacional.

- Respuesta de Fernando López Miras: "Señora Marín, desde que se detectaron las primeras irregularidades económicas hasta la aprobación del registro de implantes quirúrgicos, en el sistema sanitario público de la Región de Murcia, se han tomado absolutamente todas las medidas"

"Y todas las decisiones que han posibilitado que se destape este supuesto fraude económico y las irregularidades y también que sean señalados y detenidos aquellos presuntos responsables".

Hemos conseguido que Isabel Ayala, la señora X de la vergonzosa trama corrupta de las prótesis caducadas del Sistema Murciano de Salud, comparezca en la Comisión de Investigación sobre derivaciones irregulares de @Murciasalud a la sanidad privada.



La nueva consejera va a tener… pic.twitter.com/6gMLa4eD9a — María Marín (@MariaMarinMart) June 10, 2026

La respuesta del presidente de la Región de Murcia admitía una repregunta de María Marín, portavoz de Podemos, y ha elevado el tono al comparar la trama de las prótesis con el rescate de la aerolínea Plus Ultra que "tiene en la diana" al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"El escándalo de la 'trama de las prótesis' del Servicio Murciano de Salud es algo que podríamos calificar de gravísimo, aunque usted, como siempre, en su respuesta trata de minimizarlo", según ha lamentado la diputada morada. "El fraude alcanza ya los 6,9 millones de euros, a lo que hay que sumar 1,5 millones de euros pagados indebidamente en concepto de IVA".

"Señor presidente, esto son 16 veces más que en el 'caso de Plus Ultra'. Señorías, si ustedes se pasan el día diciendo que Pedro Sánchez debe dimitir: ¿Qué es lo que tendría que hacer usted?" "Imagino que salir hoy mismo de San Esteban y no volver nunca más", según ha recalcado Marín.

"Pero mire es que no hablamos solo de un fraude económico, las corruptelas del Partido Popular en la Unidad de Aprovisionamiento del Servicio Murciano de Salud han puesto en riesgo la vida de centenares de pacientes en la Región de Murcia que podrían haber recibido, incluso, implantes coronarios caducados. Señor López Miras, su corrupción mata".

Marín ha criticado con dureza la decisión de incorporar a la directora gerente del SMS a la Consejería de Salud y ha denunciado que esta trama sanitaria que investiga un juzgado, por delitos contra la salud pública o malversación, se suma al historial de casos que afectan al PP murciano.

"La única medida real que usted ha tomado es nombrar consejera de Salud a la señora Isabel Ayala, la que hasta ahora era directora gerente del Servicio Murciano de Salud y permitió este escándalo. Es decir, la señora 'X' de la 'trama de las prótesis'. ¿Y esto lo ha hecho usted con la intención de aclararlo todo y saber toda la verdad? No. Usted ha hecho esto para taparlo todo. Con esta decisión, no sé si es consciente de que usted personalmente se ha hecho cómplice de la trama."

"Y mire, la mierda, perdóneme usted la expresión, les llega ya por el cuello y rebosa por las ventanas de San Esteban donde hay que entrar directamente a desinfectar". "Esta región ha visto corruptelas de todos los colores, aeropuertos fantasma, desaladoras que no producen agua y nos han costado decenas de millones de euros... Pero el caso de la 'trama de las prótesis', señorías, lo supera todo".

"Cuando la corrupción afecta a lo más básico, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida de la ciudadanía, se han superado todos los límites. Señor López Miras, dimita, pida perdón y márchese antes de que la UDEF llame a la puerta de la señora Ayala".

Los diputados, este jueves, en el Pleno de la Asamblea Regional.

El tono de María Marín le ha valido una llamada de atención de la presidenta de la Asamblea Regional -"señoría, por favor"- y el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha lamentado las expresiones empleadas por la diputada de Podemos.

"Señora Marín, estamos hablando de una cuestión extremadamente importante y seria, por tanto, yo me debato entre rebajarme al nivel del estiércol que usted ha demostrado hoy aquí en este Parlamento o intentar dar seriedad y rigor a este acto. Hoy, los únicos excrementos que hay han salido de su boca", según ha reflexionado López Miras, despertando los aplausos en la bancada del PP.

"Yo podría decirle que cuando se trata de defraudar dinero público, da igual que sean 6 millones de euros, que 500.000 euros. La diferencia entre Zapatero y la presunta trama del Servicio Murciano de Salud está en que en Zapatero quien se lo ha llevado han sido los políticos, utilizando sus ventajas políticas, y en este fraude, en esta trama de presuntas irregularidades económicas, la Policía, los jueces y los fiscales han señalado a cada uno de los responsables".

"Igual que a nivel nacional señalan a todo el PSOE y a políticos que ustedes encubren, aquí, en el presunto fraude económico de las prótesis, la Policía, los fiscales y los jueces han señalado a los supuestos responsables y no hay ni un cargo público y no hay ni un político. Usted intenta salivar, usted se excita pensando en que pueda haber algún cargo del Partido Popular, pero no lo hay".

"Usted se aprovecha de las prebendas hablando desde la tribuna de la corrupción del Partido Popular, pero si usted dice eso fuera, usted va al juzgado y tendría que dar cuenta de eso". "Insisto, aunque ustedes no respeten nuestro sistema judicial, pongan en tela de juicio las investigaciones policiales cuando les señalan a ustedes, aunque hablen de lawfare y no respeten ni a los fiscales ni a los jueces, en este proceso judicial, se ha señalado perfectamente y se ha detenido a todos los responsables".

López Miras ha recordado que el Servicio Murciano de Salud encargó una auditoría interna a la inspección de los centros de servicios sanitarios, al detectar anomalías en los pagos de prótesis cardiovasculares, y luego informó de las "irregularidades" detectadas a la Fiscalía para que iniciara una investigación. Todo ello, tras "apartar" de sus cargos a los sanitarios, administrativos y jefes de servicio que estaban bajo sospechosa.

"Señora Marín, a usted le puede parecer extraño que esto lo haga una Administración pública, pero esto es lo que se hace en la Región de Murcia. Ustedes están acostumbrados a taparlo, ustedes sí que tapan su estiércol. Aquí, quien la hace la paga".