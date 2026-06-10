Zapatero no tiene documentos que acrediten el origen y la entrada en España de las joyas árabes halladas por la UDEF

La investigación se centra en determinar la procedencia de las joyas, ya que su valor y falta de documentación pueden implicar obligaciones fiscales y legales.

El expresidente no declaró estos regalos ante la Agencia Tributaria ni Aduanas, como exige la ley para objetos de alto valor procedentes del extranjero.

Las joyas, que incluyen collares, pulseras, pendientes y sortijas con piedras preciosas, han sido valoradas preliminarmente por encima de un millón de euros.

Zapatero no dispone de documentos que acrediten el origen ni la entrada en España de tres juegos de joyas árabes hallados en su despacho.

José Luis Rodríguez Zapatero no tiene documentación que demuestre el origen de las joyas árabes halladas en una caja fuerte de su despacho en Ferraz por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL por fuentes del caso, el expresidente del Gobierno no posee los papeles que acrediten la autenticidad ni dato alguno sobre los tres juegos de alta joyería compuestos de collar, pulsera, pendiente y sortija cada uno.

Estos juegos completos de joyas son los de mayor valor encontrados durante el registro en la oficina del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo y los que centran ahora las pesquisas de la UDEF.

Estas mismas fuentes aseguran que no consta que Zapatero declarara estos regalos supuestamente realizados a su esposa, Sonsoles Espinosa, durante sus viajes a países árabes.

El expresidente del Gobierno tampoco posee ningún documento oficial de cómo entraron esas joyas en España, ni las declaró ante Aduanas, como es obligatorio.

Zapatero tendría que haber informado a la Agencia Tributaria de que las joyas eran un regalo procedente de un país externo a la Unión Europea.

Primer juego de joyas encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. EL ESPAÑOL

Los regalos procedentes de países extranjeros exigen el pago del 21% de IVA de importación y los aranceles aduaneros correspondientes sobre su valor real.

El primer examen de estos tres juegos de joyas árabes, realizado por la casa de subastas Ansorena tras la orden del juez José Luis Calama, valora el lote por encima del millón de euros, según adelantó El Confidencial el lunes.

Este análisis concluye, preliminarmente, que las piezas contienen rubíes, esmeraldas y diamantes.

También se sigue analizando si las piedras azules son zafiros, lo que aumentaría considerablemente el valor del lote.

Ante la falta de documentación tampoco se puede certificar el año o los años en los que se produjeron los regalos, ya que si Zapatero las hubiera recibido durante su etapa al frente del Gobierno la propiedad correspondería a Patrimonio del Estado.

Tres colecciones de joyas

Las joyas intervenidas en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero han pasado a ocupar un lugar central en la investigación por su posible valor económico, su origen no acreditado y las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de esos factores.

El análisis preliminar, realizado mediante observación táctil y visual y pruebas con instrumentos gemológicos, habría identificado piedras preciosas reales en varios de los conjuntos más llamativos.

La atención de los investigadores se centra especialmente en tres juegos de joyas descritos en el auto de registro. Están formados por collares, pulseras, pendientes y sortijas de color plateado con piedras azules, granates y verdes.

Segundo juego de joyas encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. EL ESPAÑOL

En el inventario figuran, entre otras piezas, un collar con 13 piedras azules, otro con cinco piedras granates, un tercero con dos piedras verdes, varias pulseras con gemas de distintos colores y conjuntos de pendientes y sortijas a juego.

Según hizo constar la UDEF, Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó a los agentes que algunas piezas procedían de una herencia de Sonsoles Espinosa y otras de regalos de viajes.

Tercer juego de joyas encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. EL ESPAÑOL

La Policía, sin embargo, no atribuyó en el acta un origen concreto a cada objeto y se limitó a fotografiarlos, describirlos y empaquetarlos como evidencias.

La valoración inicial de estas joyas, de al menos un millón de euros, es provisional, pero queda muy por encima de la horquilla de entre 30.000 y 50.000 euros que se deslizó desde el entorno del expresidente.

El juez José Luis Calama ha encargado una tasación completa, que será la referencia válida para la instrucción.

EL ESPAÑOL ya publicó el 26 de mayo una estimación de expertos en la que el joyero y tasador Ignacio Torres calculó que sólo un collar grande podría moverse entre 250.000 y 450.000 euros.

Torres advirtió, además, de que esas cifras podían multiplicarse por tres o por cuatro si las piedras son de buena calidad. Desde el Instituto Gemológico Español, la tasadora Lola Fernández Renes pidió prudencia y recordó que es arriesgado valorar piezas sin examinarlas directamente.

Según explicó, todo depende de si los zafiros son naturales, de los tratamientos, de la calidad de los diamantes, del metal empleado y de si las joyas tienen firma o pertenecen a alguna colección relevante.

Por eso, para los investigadores no basta con conocer el precio. También resulta esencial determinar el origen.

El valor puede apuntar a una posible obligación fiscal incumplida, pero la procedencia puede abrir otros escenarios: donación no comunicada, regalo institucional o entrada irregular en territorio nacional.