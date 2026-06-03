Leire Díez conspiró para poner una denuncia falsa a Repsol y lograr un "cambio de directiva que favoreciera al Gobierno"

Leire Díez y Teijelo intentaron comprar a Parra ofreciéndole beneficios judiciales y afirmaron que Pedro Sánchez estaba al tanto de sus acciones.

Joaquín Parra, exdueño del CF Badajoz, declaró a la UCO que la denuncia no se presentó porque Díez exigió que Teijelo fuera su abogado en todos sus procedimientos judiciales.

La operación fue planeada junto al abogado Jacobo Teijelo, considerado cercano al PSOE, y se discutió en el despacho del letrado.

Leire Díez conspiró para presentar una denuncia falsa contra Repsol con el objetivo de provocar un cambio de directiva favorable al Gobierno.

La fontanera Leire Díez conspiró para poner una denuncia falsa a Repsol y así lograr un "cambio de directiva que favoreciera al Gobierno".

Así lo refleja la declaración de Joaquín Parra, exdueño del CF Badajoz, ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de las cloacas del PSOE, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Siguiendo en esta línea, la fontanera del PSOE habría sido ayudada por el "abogado pro PSOE" Jacobo Teijelo. Además, la reunión se produjo en el despacho del letrado.

El fin de dicho encuentro, según Parra, era "producir un cambio en la directiva de la citada sociedad favorable a los intereses del Gobierno".

Parra asegura, tal y como recogen el acta de su declaración, que durante dicha reunión preguntó a Díez "si el Pedro estaba al tanto", a lo que ella respondió afirmativamente.

El exdueño del Badajoz aseguró a los agentes de la UCO que no se materializó la denuncia contra la petrolera española "porque Leire quiso imponer como condición que el manifestante aceptase a Teijelo como su abogado en la totalidad de los procedimientos judiciales que le afectaban".

Los intereses de la fontanera se deberían, según el acta de la Guardia Civil, a que "Teijelo era un abogado 'pro-PSOE'".

"Leire deseaba que Parra interpusiera una denuncia contra Repsol, con la ayuda de Jacobo Teijelo", señala el acta de la UCO.

El objetivo era que el exdueño del Badajoz relacionara a la petrolera española con el fraude en hidrocarburos.

La cloaca del PSOE quería lograr con ello una campaña de descrédito contra Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, y que fuera sustituido por otra persona más próxima a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.

Beneficios judiciales

"Leire expresó que se podía ayudar a Parra retirando la acusación en las causas que le afectaban. Que a tales efectos estaba en contacto, entre otros, con la fiscal María Teresa Verdugo de Málaga y Rosana Lledó de la Audiencia Nacional".

La fontanera y el letrado Teijelo intentaron comprar a Parra, exdueño del Badajoz, para que les facilitara información sobre la UCO, tal y como desveló EL ESPAÑOL en julio de 2025 con la publicación de las grabaciones.

Cabe destacar que el expresidente del club extremeño está investigado por el caso Hidrocarburos.

Según los audios a los que tuvo acceso EL ESPAÑOL, la fontanera del PSOE, Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset también alardeaban ante Parra de que "el fiscal general" era su "aliado".

Parra indica que Leire Díez decía que Pedro Sánchez estaba al tanto de todos sus avances contra la UCO, fiscales y jueces.

Un ex alto cargo del PP de Mariano Rajoy también confirmó a EL ESPAÑOL que se reunió con Leire Díez y le dijo que iba de parte del "presidente del Gobierno".

Asimismo, asegura que la fontanera "daba traslado" a Santos Cerdán y al PSOE de todas las conversaciones y negociaciones que mantenía con los empresarios de hidrocarburos y los miembros de la trama Koldo.