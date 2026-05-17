Siga en directo el programa especial de las elecciones autonómicas de Andalucía de EL ESPAÑOL

Programa especial de las elecciones autonómicas de Andalucía en EL ESPAÑOL.

Las claves

Las claves Generado con IA El ESPAÑOL ofrece un programa especial en directo sobre las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo de 2026. Se analiza el escrutinio en tiempo real, los resultados electorales y las posibles alianzas de gobierno en una jornada clave para la política nacional. La atención está puesta en si Juanma Moreno (PP) logra revalidar la mayoría absoluta o necesitará el apoyo de Vox, liderado por Manuel Gavira. También se examina el respaldo al PSOE de María Jesús Montero y los resultados de las confluencias de izquierda de Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Sigue en directo el programa especial de EL ESPAÑOL sobre las elecciones autonómicas de Andalucía de este 17 de mayo de 2026

Programa especial de las elecciones autonómicas de EL ESPAÑOL.

Analizamos el escrutinio en tiempo real, los resultados electorales y las posibles alianzas de gobierno en una jornada clave para la política nacional que sirve como termómetro político en España.

El foco de la noche electoral se centra en si Juanma Moreno (PP) consigue revalidar la mayoría absoluta para presidir la Junta de Andalucía o si necesitará el apoyo de Vox, con Manuel Gavira al frente.

Por su parte, examinamos el respaldo obtenido por el PSOE, liderado por la candidata María Jesús Montero, así como los resultados de las confluencias de izquierda representadas por Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), determinantes para la composición del nuevo Parlamento de Andalucía.