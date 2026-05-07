Robles afirma que la cuarentena de los pasajeros del crucero infectado por hantavirus será voluntaria a su llegada a Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios a su llegada a la recepción oficial ofrecida a los jefes de Estado Mayor de las Armadas o Marinas Europeas, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La cuarentena para los 14 pasajeros españoles del crucero con brote de hantavirus será voluntaria y se realizará en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid. Los pasajeros estarán en habitaciones individualizadas y no ingresarán en la unidad de infecciosos, ya que no presentan síntomas. El Gobierno enviará un avión militar medicalizado para repatriar a los españoles desde Canarias, garantizando medidas estrictas de seguridad sanitaria. Si algún pasajero se niega a ser hospitalizado, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para proteger la salud pública.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid para los 14 pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria.



Además, ha precisado que no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en "habitaciones individualizadas" al no presentar síntomas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad espera que los españoles a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus "quieran recibir el mejor cuidado médico posible" a su regreso a España.

Sin embargo, la cartera de Mónica García ha subrayado que "el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública" en caso de que algún infectado se niegue a ser hospitalizado.

La titular de Defensa ha indicado que su departamento está trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad en la preparación de un avión militar medicalizado en la base de Torrejón de Ardoz para que sea el que recoja en Canarias a los pasajeros españoles repatriados del 'MV Hondius'.

Aunque los pasajeros sean asintomáticos, esta aeronave contará "con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios" a la tripulación y los médicos y estará a cargo de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAR).

Los españoles que permanecen a bordo del crucero infectado, que ha partido esta tarde desde Cabo Verde hacia las islas Canarias, llegarán previsiblemente este domingo al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona junto a los otros 133 pasajeros de diferentes nacionalidades.

El Gobierno asegura que la OMS y la Comisión Europea han decidido que el puerto canario es el "más seguro" para ordenar desde allí las repatriaciones.

Carácter voluntario

Respecto al ingreso a la cuarentena en el hospital militar, la ministra de Defensa ha recalcado que los repatriados la harán "siempre que voluntariamente quieran".

Los ciudadanos "tienen que firmar un consentimiento informado" para someterse a la cuarentena en el Gómez Ulla: "Puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de la cuarentena privado de libertad en una habitación, hay que dar un consentimiento para ello", ha esgrimido.

Del mismo modo, ha señalado que el personal sanitario mantendrá "protocolos estrictos de asepsia y protección para evitar riesgos", dado que, según ha explicado la ministra, la enfermedad puede tener un "margen de desarrollo" incluso en individuos que inicialmente no presentan síntomas.

Esa cuarentena durará "el tiempo que digan los médicos", ha señalado la ministra, que ha distinguido esta actuación del rigor con el que se trata el ébola, que es "un caso distinto".



La ministra ha destacado la gran preparación en enfermedades contagiosas que tienen en el hospital militar Gómez Ulla, con "una experiencia muy grande en este tema".

Finalmente, ha puntualizado que el Gobierno "asume la responsabilidad" respecto a los nacionales españoles, mientras que se prevé que el resto de los pasajeros del barco "sean trasladados a sus respectivos países directamente desde Canarias".

"Lo importante es que estamos perfectamente preparados", ha concluido la ministra, destacando la experiencia del Ejército del Aire y del Espacio y del personal especializado del Hospital Gómez Ulla en este tipo de operativos.