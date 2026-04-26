Sánchez replica a PP y Vox que su "prioridad nacional" es el 'No a la guerra', las pensiones, el empleo y los servicios públicos

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez responde a PP y Vox afirmando que su prioridad nacional es el 'No a la guerra', las pensiones, el empleo y los servicios públicos. Sánchez critica que la 'prioridad nacional' de PP y Vox viola el principio de no discriminación de la Constitución. Defiende la revalorización de las pensiones según el IPC y apuesta por una España justa que no deje a nadie atrás. Sánchez destaca el fortalecimiento del Estado del bienestar y critica los modelos de sanidad pública gestionados por Ayuso y Juanma Moreno.

La semana de la "prioridad nacional" presentada por Vox y aceptada por el PP para formar gobierno en Aragón y Extremadura acaba de ser abrazada de pleno por Pedro Sánchez. Pero a su manera.

Porque está el PSOE dispuesto a hablar mucho de la cuestión, avisa, aunque para ellos esas prioridades sean el 'No a la guerra', las pensiones, el empleo o los servicios públicos. Sánchez da así un giro para meterse de lleno en un marco que tal y como se ha introducido en el debate por PP y Vox, ha insistido, resulta una "patada a la Constitución".

"Viola el principio de 'no discriminación', ha sostenido en Córdoba, escenario de su último mitin de precampaña junto a María Jesús Montero, que le ha presentado como "el hombre más valiente" que conoce. También ante el ministro de Hacienda, Arcadi España, y de Agricultura, Luis Planas.

"PP y Vox y la Constitución, consejos vendo que para mí no tengo", se ha burlado. Pero si hay que hablar del tema, se habla. "Nosotros por supuesto vamos a hablar de prioridades, que es la paz y no la guerra, empleo y no paro, servicios públicos de calidad y fuertes y blindados y no su recorte y privatización", ha subrayado.

También es "prioridad nacional" que los jubilados "tengan una pensión digna, que se revalorice conforme al IPC y no esté congelada", como ha señalado sucedió durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y también "una España justa, digna, que progresa y no deja a nadie atrás y defiende la paz en España y el mundo". "Esas son nuestras prioridades", ha concluido.

Su intervención ha pivotado en torno a esta cuestión. También ha dejado espacio para instar a los votantes a sentirse "orgullosos" de ser españoles atendiendo a los datos macroeconómicos de los últimos años, "de la reducción del desequilibrio", "pese a tener a los gobiernos autonómicos en contra".

Ayuso, Moreno y la sanidad

También ha insistido Sánchez en la capacidad de Montero de mejorar la sanidad pública si se convierte en presidenta de la Junta de Andalucía, justamente el tema central de la campaña que se dispone a desplegar la exministra de Hacienda.

Un puesto desde donde ha dicho que ha demostrado que "se puede crecer y fortalecer el Estado del bienestar y cuadrar las cuentas públicas". Ahora podría, sostiene, enderezar la sanidad frente al modelo que se despliega en Madrid o Andalucía.

"Insultando como Ayuso o a la chita callando, como Juanma Moreno. Son distintos tonos, pero la misma melodía", que consiste, apunta, en dejar que aumenten las listas de espera en la sanidad pública para que la privada crezca como alternativa.

"El Gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas 300.000 millones más de lo que hizo Mariano Rajoy. ¿Cómo es posible transferir eso para fortalecer los servicios públicos y que los ciudadanos perciban que hoy tienen calidad inferior a la que tenían en el pasado? Eso significa que da igual los recursos que pongan en manos de la derecha. No es cuestión de dinero, es una cuestión de modelo social", ha considerado.

Porque no ha olvidado a Rajoy, tampoco casos ahora en tribunales como el de la Kitchen. "La corrupción en el PP es como la energía: ni se crea ni se destruye, solo se transforma", ha enfatizado.