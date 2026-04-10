Sheinbaum viajará a España la próxima semana para asistir a la "cumbre progresista" con Sánchez, Lula y Petro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa este viernes. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Claudia Sheinbaum, presidenta de México, viajará a Barcelona el 18 de abril para asistir a una cumbre de gobiernos progresistas. En la reunión participarán también los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Pedro Sánchez de España. El encuentro se produce tras recientes señales de distensión en las relaciones bilaterales entre México y España, marcadas anteriormente por tensiones históricas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este viernes que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona para asistir a una reunión de gobiernos progresistas.

En ella, también estarán presentes los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva; y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

“Voy a ir a Barcelona. El 18 de abril, la próxima semana”, anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La visita ocurre luego de que en los últimos meses, México y España hayan dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales.

Tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano a que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista, con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.