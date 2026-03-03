Colegios RC España: Más de 70 años como referente en la educación privada, católica e internacional.

7 colegios en España, una misma familia. Así define Colegios RC España su compromiso como referente educativo en nuestro país. Una comunidad educativa comprometida con el desarrollo integral de profesores, familias, alumnos y Alumni

Las claves nuevo Generado con IA Colegios RC España cuenta con siete centros en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, formando a más de 7.800 alumnos desde los cuatro meses hasta la universidad. La red ofrece educación privada, católica e internacional, con certificación Cambridge International School en todos sus colegios y un enfoque en la excelencia académica y el desarrollo personal. El proyecto educativo integra formación en valores, acompañamiento individual, inmersión lingüística y entornos seguros, priorizando la protección y bienestar de los alumnos. Los colegios mantienen una comunidad cohesionada, colaboran activamente con familias y exalumnos, y promueven actividades que refuerzan el sentido de pertenencia y compromiso social.

Con siete centros ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, Colegios RC España forma y educa cada año a más de 7.800 alumnos desde los cuatro meses hasta su acceso a la universidad. Su proyecto educativo tiene un propósito claro: formar personas íntegras, líderes con identidad cristiana, con una mentalidad global y una sólida preparación académica, capaces de poner sus talentos al servicio de la sociedad generando un impacto positivo en su entorno. Una propuesta que se articula en torno a tres ejes fundamentales: excelencia, internacionalidad y formación humana.

1. Una red internacional con continuidad educativa / Una trayectoria sólida con proyección global

Con más de 70 años de experiencia y presencia en 18 países a través de 139 colegios, 15 universidades y 4 boarding schools, la red internacional de Colegios RC presenta un perfil genuinamente internacional. Esta dimensión no es simbólica, sino práctica: permite un intercambio de experiencias, de buenas prácticas, formación de sus docentes y proyectos colaborativos entre distintos países que enriquecen el modelo educativo en todos sus centros.

En España, esa dimensión se traduce en un proyecto que conjuga arraigo y apertura: tradición educativa consolidada con metodologías actualizadas, identidad propia con perspectiva global. A ello se suma la conexión con la Universidad Francisco de Vitoria, que permite a los alumnos de secundaria recibir orientación preuniversitaria dentro del mismo ecosistema formativo. Una continuidad que no es solo logística: reduce el abandono universitario, personaliza el acompañamiento y facilita una transición más consciente hacia los estudios superiores.

2. Certificación Cambridge: internacionalidad con rigor académico

Colegios RC es la única red en España que cuenta con la certificación Cambridge International School en todos sus centros privados. Este sello no es decorativo: implica estándares educativos globales que colocan a sus alumnos en sintonía con los mejores referentes internacionales en cuanto a competencias lingüísticas, pensamiento crítico y metodologías activas.

Esta certificación se concreta a través de tres pilares fundamentales:

Plan curricular integrado: combina el currículo nacional con metodologías internacionales, fomentando el pensamiento crítico, la autonomía y el aprendizaje activo.

combina el currículo nacional con metodologías internacionales, fomentando el pensamiento crítico, la autonomía y el aprendizaje activo. Inmersión lingüística: desde los primeros meses, con el inglés como lengua vehicular y programas complementarios de francés y alemán.

Preparación avanzada en idiomas: la gran mayoría de alumnos alcanza niveles de certificación C1/C2 en inglés antes de entrar en la universidad.

Este enfoque no solo amplía las oportunidades académicas, sino que prepara a los alumnos para desenvolverse con seguridad en contextos globales y afrontar con solvencia los retos de un entorno global.

3. Resultados que se pueden verificar

La excelencia como promesa es habitual en el sector educativo. La excelencia como trayectoria documentada es más escasa. Los siete Colegios RC aparecen de forma recurrente en los principales rankings educativos de España, y sus alumnos mantienen un rendimiento alto tanto en evaluaciones internas como externas.

Han recibido premios por proyectos pedagógicos innovadores y liderazgo educativo, lo que confirma que identidad, desarrollo personal y resultados académicos no son objetivos contradictorios: en este modelo, se refuerzan mutuamente.

4. Comunidad educativa cohesionada y profesorado con vocación

Sus colegios no son solo un conjunto de aulas: es una comunidad educativa donde conviven profesores, familias, alumnos y antiguos alumnos, todos comprometidos con un proyecto común. Esta colaboración fortalece el aprendizaje, la participación y el desarrollo integral de cada estudiante.

Los elementos que distinguen esta comunidad son:

Alianza con las familias: Desde el inicio, los padres son considerados aliados educativos, con espacios de formación, diálogo y colaboración que refuerzan su papel en el crecimiento de sus hijos.

Profesores como agentes transformadores: Los docentes reciben formación continua en pedagogía moderna, inteligencia emocional y acompañamiento personal, convirtiéndose en guías capaces de inspirar, motivar y acompañar a cada alumno en su trayectoria única.

Actividades y vínculos que perduran: Convivencias, jornadas, actividades extraacadémicas y eventos comunitarios fomentan relaciones sólidas que trascienden el aula y generan una red de amistad, apoyo y compromiso. Red de alumni: Los antiguos alumnos no desaparecen al cruzar la puerta por última vez. Muchos mantienen un vínculo activo con sus colegios —y muchos vuelven, años después, a matricular a sus propios hijos. Ese retorno generacional dice más sobre un proyecto educativo que cualquier estadística.

5. Formación integral y educación con identidad cristiana

En Colegios RC España, educar significa acompañar a cada alumno en todas sus dimensiones: cuerpo, mente y espíritu. Esta propuesta integra aprendizaje, desarrollo personal y formación en virtudes, fomentando una identidad cristiana con valores como el respeto por la dignidad humana, el compañerismo, el esfuerzo y el servicio a los demás.

Las claves de este itinerario formativo son:

Acompañamiento personal: Cada estudiante recibe atención individualizada, orientada tanto a su desarrollo académico como emocional. Formación en valores y virtudes: La educación en principios como el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la solidaridad se integra de manera transversal en todo el currículo y la vida escolar. Pastoral activa y acción social: La transmisión de fe se refleja en proyectos concretos de servicio comunitario, voluntariado y actividades que fomentan la cohesión social y el compromiso ciudadano. Entornos que fomentan la creatividad y reflexión: Instalaciones y espacios diseñados para potenciar el aprendizaje, la creatividad, el bienestar emocional y la interacción, promoviendo un desarrollo integral del alumno.

Este enfoque asegura que los estudiantes no solo alcancen un alto nivel académico, sino que también desarrollen valores sólidos, conciencia de sí mismos y capacidad para impactar positivamente en la sociedad.

6. Entornos seguros y protección integral del menor

El grupo cuenta con un sólido marco de protección y convivencia, alineado con la normativa vigente y con protocolos internos específicos para prevenir y atender cualquier situación de riesgo. La prioridad es crear entornos respetuosos, seguros y emocionalmente saludables para todos los alumnos.

Los pilares de esta protección son:

Prevención y protocolos claros: Todos los centros aplican medidas de prevención, detección e intervención frente a acoso, ciberacoso, abuso, maltrato o conductas autolesivas. Supervisión de entornos digitales y espacios sensibles: Se regulan los espacios digitales y físicos donde los alumnos interactúan, garantizando un seguimiento constante y seguro. Programa “Ambientes Seguros”: Impulsado por el Regnum Christi, establece procedimientos claros ante denuncias y requiere que todo el personal firme un Código de Conducta en materia de protección de menores. Responsable de Bienestar y Protección: Cada colegio cuenta con un profesional coordinado a nivel nacional para supervisar la implementación de estas medidas. Educación afectivo-sexual: Se imparte desde Infantil hasta Bachillerato mediante programas como Escudo de la Dignidad y Proyecto Core, involucrando también a las familias para fomentar entornos respetuosos y saludables.

Este sistema integral asegura que los alumnos crezcan en espacios seguros, protegidos y acompañados, donde su desarrollo académico y personal se combina con la confianza y la tranquilidad que las familias esperan.

Foto comunidad

7. Un modelo educativo con sentido y proyección de futuro

Colegios RC España ofrece un proyecto educativo que integra identidad, excelencia académica e internacionalidad, dentro de un marco humano y espiritual que acompaña al alumno a lo largo de toda su trayectoria. El objetivo no es solo alcanzar resultados académicos, sino formar personas íntegras capaces de discernir, actuar con ética y contribuir de manera positiva a la sociedad.

Los pilares que sustentan este modelo son:

Aprendizaje con propósito: Cada etapa educativa combina contenidos académicos rigurosos con experiencias que fomentan el desarrollo personal, la reflexión y la responsabilidad. Preparación para la vida global: La combinación de internacionalidad, habilidades lingüísticas y pensamiento crítico permite a los alumnos desenvolverse con confianza en contextos multiculturales y mercados laborales globales. Formación en valores y ética: Los principios que guían la convivencia y la acción social se integran en todas las actividades, asegurando que los estudiantes tomen decisiones responsables y conscientes. Proyecto para toda la vida: La educación no termina al abandonar el colegio. Los conocimientos, competencias y valores adquiridos acompañan al alumno durante toda su vida personal y profesional.

8. Los Colegios RC en España

Highlands Los Fresnos, Everest School y Highlands El Encinar en Madrid.

Highlands Barcelona y Reial Monestir de Santa Isabel en Barcelona.

Highlands School en Sevilla.

Cumbres School en Valencia.